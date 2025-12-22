Зеленский наградил государственными наградами 47 энергетиков, одного из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня энергетика наградил государственными наградами 47 работников украинского энергетического сектора, одного из них - посмертно.

Соответствующий указ №974/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды присуждены за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения, за личное мужество и самоотверженность при ликвидации последствий аварий на объектах энергетической инфраструктуры, а также за добросовестное выполнение профессионального долга.

Энергетики получили ордена княгини Ольги, "За заслуги" и "За мужество", а также медали "За труд и доблесть". Десяти специалистам президент присвоил почетное звание "Заслуженный энергетик Украины".

Напомним, сегодня, 22 декабря, Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

