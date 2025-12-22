"Комедийная группа" Зеленского может стать катастрофой для его президентства, - The Times
Коррупционный скандал, в котором фигурирует окружение президента Зеленского, может вызвать вопросы у союзников Украины.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Материал под заголовком "Как комедийная группа Зеленского стала политическим бременем" рассказывает о том, что "зависимость Зеленского от союзников времен его комедийной карьеры обращается против него самого", а коррупционные скандалы с участием ближайшего окружения "угрожают обернуться катастрофой для его президентства и военных усилий".
Издание напомнило, что Зеленский обещал побороть кумовство и коррупцию, однако почти сразу нарушил это обещание.
"В течение года после убедительной победы в апреле 2019 года новый президент назначил на руководящие государственные должности 15 человек, связанных со своей комедийной труппой "Квартал 95", - говорится в материале.
Журналисты вспомнили недавний скандал с "Миндичгейтом":
"Последствия скандала были сейсмическими не только из-за характера обвинений, но и из-за того, что он коснулся самого сердца ближайшего окружения Зеленского, что привело к отставке Андрея Ермака, его правой руки".
Ермак
The Times пишет, что несмотря на официальную отставку с поста главы Офиса Президента, ходят слухи, что Ермак продолжает работать на президента.
"Они проводили почти все свое время вместе. Ермак присутствовал почти на каждой встрече, на которой был Зеленский", - говорит бывший высокопоставленный член правительства, добавив, что они часто шептались во время встреч.
"Они вместе тренируются, вместе пьют, вместе празднуют все праздники. Ермак знает все коды и пароли к жизни Зеленского... Они знают друг о друге все", - отметил он.
Высокопоставленный бывший член правительства добавил: "Он (Зеленский. - Ред.) очень недоверчив и полагается только на тех, кого, как он знает, может контролировать, а группа "Квартал" - это люди, которых можно было контролировать больше всего. Они слушают его, они обожают его, они считают его богом. И они никогда его не предадут. Они полностью послушны".
Друзья президента
The Times напомнило, что Зеленский назначил главой СБУ Ивана Баканова, друга детства. Также он назначил соучредителя "Квартал 95" Сергея Шефира своим помощником, а исполнительного продюсера "Квартала" Сергея Трофимова первым заместителем руководителя ОП.
Сергей Сивохо, креативный продюсер студии, был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Юрий Костюк, сценарист фильма "Слуга народа", стал заместителем руководителя Офиса Президента.
"Из тех 15 бывших сотрудников "Квартала", которые были назначены на руководящие должности, девять впоследствии были уволены, в частности Баканов, Шефир, Трофимов и Сивохо", - добавляет издание.
"Коррупционные скандалы случались и раньше, но нынешний кризис особенно опасен из-за своей близости к властным структурам, что дает российским пропагандистам готовые аргументы. Однако, что еще важнее, он может вызвать вопросы у союзников Украины в тот момент, когда страна нуждается в долгосрочном плане стабилизации фронта и экономики", - заключают авторы.
