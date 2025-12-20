Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ
Несмотря на увольнение с должности главы Офиса президента, Андрей Ермак продолжает поддерживать контакт с главой государства Владимиром Зеленским.
Об этом в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский" пишет редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова, информирует Цензор.НЕТ.
Ермак и Зеленский продолжают общаться
"Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так", — говорится в статье.
Размывание роли руководителя ОП
Именно поэтому, по мнению журналистки, выбор Зеленского, скорее всего, будет связан с дальнейшим размыванием реальной роли руководителя ОПУ.
"По словам источников, Зеленский готов руководить офисом напрямую, сведя его к техническим функциям и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат СНБО. В такой модели ОПУ возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенный руководитель аппарата Мария Витушок", — пишет Ведерникова.
Люди Ермака тоже остались
"Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счетов", - говорится в материале.
Кроме того, как отмечает автор, о том, что Ермак продолжает сохранять свое влияние, свидетельствует тот факт, что ставленники экс-главы ОП и в дальнейшем продолжают занимать важные должности в системе органов власти.
"Об этом свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад. Источники утверждают, что заместитель руководителя ОПУ Виктор Микита давно мог подать президенту нужные списки на подпись, но не делает этого, лавируя и сохраняя тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше занимает свою должность", — пишет Ведерникова.
Кроме этого, на своей должности остается и глава Финмониторинга Филипп Пронин.
"Активность этого карманного исполнителя Ермака в блокировании расследований НАБУ — включая затяжную проверку компаний-однодневок, которые вносили залоги за основных фигурантов "пленок Миндича", — давно представляет предметный интерес для антикоррупционных органов. Однако, как утверждают источники, отсутствие подозрений остается для президента основным аргументом не трогать людей Ермака: пусть сначала НАБУ и САП докажут, что все вокруг — коррупционеры", — говорится в статье.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фу, какая мєрзость.... ці брудні тєльніки!
.
Вовіку- так Єрмак лишається.
Арахімійо...
Багуцкая... Ой, багато їх.
«Щастя - це коли тебе розуміють без слів.»
«Справжнє кохання не знає відстаней.»
«Бути разом - не звичка, а вибір.»
Я б дуже хотіла , щоб ця стаття була прочитана КОЖНИМ, хто тут буде коментувати інформацію про ПРоклЯтого Єрмака...
По-перше, Єрмак залишається поруч - за одним парканом у Конча-Заспі.
По-друге, Зеленський вирішив, що антикорупційний удар видихнувся.
По-третє, спрацював «ефект Овального кабінету-2», коли всі підтягнулися, - нашого б'ють!
Але хто із якої сторони там воює із них двох - тут не однозначно!
IT westwlad
Дерьмака посадили за шторку и оттуда оно руководит.
04.12.2025 16:51 Відповісти Видалити 4 Посилання
https://www.youtube.com/shorts/Y0oAbTlB99o