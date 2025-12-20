РУС
3 339 44

Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ

Зеленский не прекратил общение с Ермаком

Несмотря на увольнение с должности главы Офиса президента, Андрей Ермак продолжает поддерживать контакт с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский" пишет редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак и Зеленский продолжают общаться

"Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так", — говорится в статье.

Читайте также: "Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

Размывание роли руководителя ОП 

Именно поэтому, по мнению журналистки, выбор Зеленского, скорее всего, будет связан с дальнейшим размыванием реальной роли руководителя ОПУ.

"По словам источников, Зеленский готов руководить офисом напрямую, сведя его к техническим функциям и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат СНБО. В такой модели ОПУ возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенный руководитель аппарата Мария Витушок", — пишет Ведерникова.

Смотрите также: В СВР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ

Люди Ермака тоже остались

"Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счетов", - говорится в материале.

Кроме того, как отмечает автор, о том, что Ермак продолжает сохранять свое влияние, свидетельствует тот факт, что ставленники экс-главы ОП и в дальнейшем продолжают занимать важные должности в системе органов власти.

"Об этом свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад. Источники утверждают, что заместитель руководителя ОПУ Виктор Микита давно мог подать президенту нужные списки на подпись, но не делает этого, лавируя и сохраняя тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше занимает свою должность", — пишет Ведерникова.

Кроме этого, на своей должности остается и глава Финмониторинга Филипп Пронин.

"Активность этого карманного исполнителя Ермака в блокировании расследований НАБУ — включая затяжную проверку компаний-однодневок, которые вносили залоги за основных фигурантов "пленок Миндича", — давно представляет предметный интерес для антикоррупционных органов. Однако, как утверждают источники, отсутствие подозрений остается для президента основным аргументом не трогать людей Ермака: пусть сначала НАБУ и САП докажут, что все вокруг — коррупционеры", — говорится в статье.

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, — СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (23067) Ермак Андрей (1471) Офис Президента (1879)
Топ комментарии
+17
20.12.2025 21:21 Ответить
20.12.2025 21:21 Ответить
+12
Песик не може без свого хазяїна.
20.12.2025 21:17 Ответить
20.12.2025 21:17 Ответить
+12
Справжнє кохання не вбити...
20.12.2025 21:18 Ответить
20.12.2025 21:18 Ответить
Песик не може без свого хазяїна.
20.12.2025 21:17 Ответить
20.12.2025 21:17 Ответить
Справжнє кохання не вбити...
20.12.2025 21:18 Ответить
20.12.2025 21:18 Ответить
20.12.2025 21:21 Ответить
20.12.2025 21:21 Ответить
🤣🤣🤣
20.12.2025 21:22 Ответить
20.12.2025 21:22 Ответить
романтична вечеря перед двуспальною койкою в бункері...

фу, какая мєрзость.... ці брудні тєльніки!

.
20.12.2025 21:43 Ответить
20.12.2025 21:43 Ответить
Запросто. Достатньо однієї кулі.
20.12.2025 21:30 Ответить
20.12.2025 21:30 Ответить
Ні. Кулю Єрмаку- нема сенсу. Перед Єрмаком Богдан був.
Вовіку- так Єрмак лишається.
Арахімійо...
Багуцкая... Ой, багато їх.
20.12.2025 21:35 Ответить
20.12.2025 21:35 Ответить
Ні. Мало. Дуже мало. Сімї вони вже вивезли за кордон. На моїй вулиці не лишилось жодного "міндіча". Я тепер їх тільки і мережі іноді бачу коли новини з фотками їх противних пик. Нещодавно дружина взяла з собою в "Сільпо". Поки вона скуплялась розглядався навколо. Жодного "міндіча" не знайшов...
20.12.2025 21:41 Ответить
20.12.2025 21:41 Ответить
Вони всі в Монако, Маямі, Лондоні, Женеві. Ім дивіденди з України присилають туди.
20.12.2025 21:57 Ответить
20.12.2025 21:57 Ответить
Після 6 років керівництва Зеленського, ім'я ім Легіон.
20.12.2025 22:00 Ответить
20.12.2025 22:00 Ответить
Перше кохання - на все життя...
20.12.2025 21:37 Ответить
20.12.2025 21:37 Ответить
Та вже й не перше.
20.12.2025 21:39 Ответить
20.12.2025 21:39 Ответить
Ми толерантне суспільство , ну признайтеся вже... Ну не буває забороненого кохання
20.12.2025 21:18 Ответить
20.12.2025 21:18 Ответить
Приймає доручення,без нього-як без рук.Тому іншого не приймає.
20.12.2025 21:18 Ответить
20.12.2025 21:18 Ответить
«Кохати - означає йти разом, навіть коли шлях важкий.»
«Щастя - це коли тебе розуміють без слів.»
«Справжнє кохання не знає відстаней.»
«Бути разом - не звичка, а вибір.»
20.12.2025 21:20 Ответить
20.12.2025 21:20 Ответить
А помніш, как харашо нам била вмєстє? )))
20.12.2025 21:21 Ответить
20.12.2025 21:21 Ответить
«Горбата гора-2»
20.12.2025 21:23 Ответить
20.12.2025 21:23 Ответить
Операція прикриття пройшла зразково. І опозиція вгамувалась і крадії заспокоїлись. І да, головне, зеля не лишився без поводиря
20.12.2025 21:23 Ответить
20.12.2025 21:23 Ответить
Якись гомофобський заголовок. Єрмак не жонатий, а Лєнка в курсі.
20.12.2025 21:23 Ответить
20.12.2025 21:23 Ответить
НАБУ на Єрмака нема
20.12.2025 21:25 Ответить
20.12.2025 21:25 Ответить
Дякую шановний ЦЕНЗОРЕ!
Я б дуже хотіла , щоб ця стаття була прочитана КОЖНИМ, хто тут буде коментувати інформацію про ПРоклЯтого Єрмака...
20.12.2025 21:26 Ответить
20.12.2025 21:26 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/iljuzija-vladi-jakoji-fatalnoji-pomilki-mozhe-pripustitisja-zelenskij.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/iljuzija-vladi-jakoji-fatalnoji-pomilki-mozhe-pripustitisja-головні тези статті Вєдєрніковї . Читаю її з повагою з часів у ДТ й Юри Бутусова

По-перше, Єрмак залишається поруч - за одним парканом у Конча-Заспі.

По-друге, Зеленський вирішив, що антикорупційний удар видихнувся.

По-третє, спрацював «ефект Овального кабінету-2», коли всі підтягнулися, - нашого б'ють!
20.12.2025 21:29 Ответить
20.12.2025 21:29 Ответить
Він там тримає оборону?
20.12.2025 21:26 Ответить
20.12.2025 21:26 Ответить
Разом с баклановим фельдмаршалом агентом ФСБ оборону тримає
20.12.2025 21:44 Ответить
20.12.2025 21:44 Ответить
А що, хтось думав, що буде інакше?))))
20.12.2025 21:28 Ответить
20.12.2025 21:28 Ответить
А я то думав, що Андрій Єрмак вже в армії (салабон) драїть туалети.
20.12.2025 21:29 Ответить
20.12.2025 21:29 Ответить
І на тумбочці кімарить )
20.12.2025 21:32 Ответить
20.12.2025 21:32 Ответить
а до дембеля ще далеко, якщо НАБУ не знайде його раніше...
20.12.2025 21:39 Ответить
20.12.2025 21:39 Ответить
Ішак і дєрмак - сіамські близнюки. Ішак не може без дєрмака, бо повний нуль у всьому, а дєрмак залежний від ішака своїм існуванням.
20.12.2025 21:30 Ответить
20.12.2025 21:30 Ответить
Два кончених продовжили спілкування. Це означає, що зеленський, як особистість, порожнє місце!
20.12.2025 21:36 Ответить
20.12.2025 21:36 Ответить
Відразу було зрозуміло що ця гнида нікуди просто так не дінеться.
20.12.2025 21:42 Ответить
20.12.2025 21:42 Ответить
може бути шкандаль! один захоче щоб спільні діти були андрійовичі, а інший щоб володимировичі.
20.12.2025 21:46 Ответить
20.12.2025 21:46 Ответить
Де бажає там і спілкується, в вам що ?
20.12.2025 21:51 Ответить
20.12.2025 21:51 Ответить
Схоже "потужний" розраховує і далі "царювати", да ще той системою управління, яку Єрмак вибудував для нього.Тому "єрмаківці" досі на своїх місцях, і він і поставив на паузу офісні питання, навіть вибори голови. Щось уже з Єрмаком напланували.
20.12.2025 21:52 Ответить
20.12.2025 21:52 Ответить
Єрмак ще попреться в президенти!
20.12.2025 21:54 Ответить
20.12.2025 21:54 Ответить
дЄрмак на фронті, лінія фронту проходить через Конча-Заспу...
Але хто із якої сторони там воює із них двох - тут не однозначно!
20.12.2025 21:55 Ответить
20.12.2025 21:55 Ответить
Просто дружать. Санич цьому розбійнику нічого про роботу не розказує🤡
20.12.2025 21:57 Ответить
20.12.2025 21:57 Ответить
"Така любофь, така любофь!!"
20.12.2025 22:00 Ответить
20.12.2025 22:00 Ответить
От що значить любить її ,дуру , не дивлячись на зраду.
20.12.2025 22:03 Ответить
20.12.2025 22:03 Ответить
Шаман, аднака -
IT westwlad
Дерьмака посадили за шторку и оттуда оно руководит.
04.12.2025 16:51 Відповісти Видалити 4 Посилання
20.12.2025 22:06 Ответить
20.12.2025 22:06 Ответить
Не можуть спати окремо
20.12.2025 22:10 Ответить
20.12.2025 22:10 Ответить
Любов не заржавіє! Яка ж гнида цей корупціонер Зеленський...
20.12.2025 22:16 Ответить
20.12.2025 22:16 Ответить
Жиди плювали на Українців
20.12.2025 22:17 Ответить
20.12.2025 22:17 Ответить
Єрмак НадПОТУЖНИЙ! Сказав - зробив. Страшний сон Алі-Баби😎
https://www.youtube.com/shorts/Y0oAbTlB99o
20.12.2025 22:22 Ответить
20.12.2025 22:22 Ответить
 
 