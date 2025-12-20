Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ

Несмотря на увольнение с должности главы Офиса президента, Андрей Ермак продолжает поддерживать контакт с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский" пишет редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак и Зеленский продолжают общаться

"Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так", — говорится в статье.

Размывание роли руководителя ОП

Именно поэтому, по мнению журналистки, выбор Зеленского, скорее всего, будет связан с дальнейшим размыванием реальной роли руководителя ОПУ.

"По словам источников, Зеленский готов руководить офисом напрямую, сведя его к техническим функциям и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат СНБО. В такой модели ОПУ возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенный руководитель аппарата Мария Витушок", — пишет Ведерникова.

Люди Ермака тоже остались

"Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счетов", - говорится в материале.

Кроме того, как отмечает автор, о том, что Ермак продолжает сохранять свое влияние, свидетельствует тот факт, что ставленники экс-главы ОП и в дальнейшем продолжают занимать важные должности в системе органов власти.

"Об этом свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад. Источники утверждают, что заместитель руководителя ОПУ Виктор Микита давно мог подать президенту нужные списки на подпись, но не делает этого, лавируя и сохраняя тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше занимает свою должность", — пишет Ведерникова.

Кроме этого, на своей должности остается и глава Финмониторинга Филипп Пронин.

"Активность этого карманного исполнителя Ермака в блокировании расследований НАБУ — включая затяжную проверку компаний-однодневок, которые вносили залоги за основных фигурантов "пленок Миндича", — давно представляет предметный интерес для антикоррупционных органов. Однако, как утверждают источники, отсутствие подозрений остается для президента основным аргументом не трогать людей Ермака: пусть сначала НАБУ и САП докажут, что все вокруг — коррупционеры", — говорится в статье.

Увольнение Ермака

