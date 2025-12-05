Ермак посетил офис СЗР Иващенко. Вероятно, готовится побег из Украины, - СМИ

Сегодня вечером, 5 декабря, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники ZN.UA.

Детали встречи с Иващенко

Отмечается, что он приехал на черном бронированном Mercedes S-класса (Mercedes 222, номер 5657).

Как сообщают собеседники издания, он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВР Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.

Связи Иващенко и Ермака

По данным источников "Зеркала недели", Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением.

Источники издания допускают, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.

Параллельно собеседники в правоохранительных органах добавляют, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли Андрея Ермака.

Увольнение Ермака