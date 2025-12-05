Ермак посетил офис СЗР Иващенко. Вероятно, готовится побег из Украины, - СМИ
Сегодня вечером, 5 декабря, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники ZN.UA.
Детали встречи с Иващенко
Отмечается, что он приехал на черном бронированном Mercedes S-класса (Mercedes 222, номер 5657).
Как сообщают собеседники издания, он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВР Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.
Связи Иващенко и Ермака
По данным источников "Зеркала недели", Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением.
Источники издания допускают, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.
Параллельно собеседники в правоохранительных органах добавляют, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли Андрея Ермака.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- Иван Иванович Козирь...
.
"Він зовсім нічого не знав,
Він-хороший!"
Такого гною навіть при Януковичі не було!!!
хоча, в ЗЄльоном бардаку та зраді можливе все!
навіть перехід дь'Єрмаком кордону під камери журналістів.
ви здивуєтесь?
я - ні !
.
.
Взагалі після того, як стали боневтіками ...
Следіті ра ручкамі Умєрова, вони ж як шерочка з машерочкай Америку пасєщалі ...
У США є пом"якшення й захист після "співпраці зі слідством"
А щоб Трампові використати Єрмакомародерат для договорняків з хйлом - він навіть Єрмака використає, Умєрова ж ВЖЕ!
Єрмак ще татка свого перетягне до США - за 5млн Трамп продасть громадянство .
Що ж ти не пiшов в поети,
А подавсь в шпiони?
Власов.
Справа в тому, mein lieber Совушка,
Шо поети разлiчними стiхами
Нам об'яснялі мір.
Но основна задача в том i состоіт,
Щоб мір цей пєрєдєлалі шпiони.
- Штирлиц, у вас есть окно на границе?
- Допустим.
"Так, важко йому", - подумав Штірліц-зеля
Стояв грудень 2025 року.
Навіть Єрмак не хоче жити в "Країні мрій Зеленського"!
😂😂😂
А ви уявляєте, на якій "ізмєні" зараз сидить Зеленський? 😆
Дупою крісло дожовує!
Йому закінчення війни нах не потрібне.