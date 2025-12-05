РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11968 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака Подозрение Ермаку
3 463 40

Ермак посетил офис СЗР Иващенко. Вероятно, готовится побег из Украины, - СМИ

єрмак

Сегодня вечером, 5 декабря, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники ZN.UA.

Детали встречи с Иващенко

Отмечается, что он приехал на черном бронированном Mercedes S-класса (Mercedes 222, номер 5657).

Как сообщают собеседники издания, он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВР Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков

Связи Иващенко и Ермака

По данным источников "Зеркала недели", Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением.

Источники издания допускают, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.

Параллельно собеседники в правоохранительных органах добавляют, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли Андрея Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ о запрете на выезд для Ермака: Не даем подтверждений или опровержений

Увольнение Ермака

Автор: 

СВР (194) Ермак Андрей (1453) Иващенко Олег (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
СЗР ? Проходний двір під час війни - всі все знають
показать весь комментарий
05.12.2025 20:02 Ответить
+7
Але ж пам'ятайте
"Він зовсім нічого не знав,
Він-хороший!"
Такого гною навіть при Януковичі не було!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
+6
Нові документи на ім'я
- Иван Иванович Козирь...
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЗР ? Проходний двір під час війни - всі все знають
показать весь комментарий
05.12.2025 20:02 Ответить
Нові документи на ім'я
- Иван Иванович Козирь...
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
Мухтар Ибрагимович Али-Баба

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:06 Ответить
Козиру час додому...на луб'янку
показать весь комментарий
05.12.2025 20:08 Ответить
Але ж пам'ятайте
"Він зовсім нічого не знав,
Він-хороший!"
Такого гною навіть при Януковичі не було!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
Робимо ставки, панове: втече чи не втече?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:04 Ответить
Чого йому тікати, він грудьми стоїть за спиною товариша.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:27 Ответить
Маріо йде грабувати банк ?

хоча, в ЗЄльоном бардаку та зраді можливе все!
навіть перехід дь'Єрмаком кордону під камери журналістів.
ви здивуєтесь?
я - ні !

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:04 Ответить
Він не буде тікати,а просто виїде,а може і навіть не виїде.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:05 Ответить
Наша потужна СЗР нічим не займається окрім вивозу за бугор всіляких мутних тіпочков. Міндіч теж іващенка відвідував?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:06 Ответить
міндич відвідував ГУР - факт відомий

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:08 Ответить
То Обдрістович
показать весь комментарий
05.12.2025 20:10 Ответить
А Умєров ще там у США на нього чекає? Може вони під прощення Трумпа все на вовку викладуть? Вітькофф привіз від Хйла точно багато чого на крайняк ... Не даремно ж після мацкви Кислицю виставили за двері , а з Умєровим тьоркі тьорлі .
показать весь комментарий
05.12.2025 20:07 Ответить
Й це при тому, що була анонсована зустріч Віткоффа після ***** з вовкою ...Але з кремля нагадали - ніяких розмов з Зеленським , такою була умова контактів з українцями з вістками від хйла, Віткоффу прямо їхати до США , а там в Майямі лиш з делегацією й то лиш деякі речі ЛИШ з Умєровим.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:10 Ответить
Яке США? Його чекають в російській *********.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:12 Ответить
...після того як вони з Татаровим допустили Павутину- третину стратегічних рашки?
Взагалі після того, як стали боневтіками ...
Следіті ра ручкамі Умєрова, вони ж як шерочка з машерочкай Америку пасєщалі ...
У США є пом"якшення й захист після "співпраці зі слідством"
А щоб Трампові використати Єрмакомародерат для договорняків з хйлом - він навіть Єрмака використає, Умєрова ж ВЖЕ!

Єрмак ще татка свого перетягне до США - за 5млн Трамп продасть громадянство .
показать весь комментарий
05.12.2025 20:28 Ответить
а може вирішив у развєдічкі податись.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:07 Ответить
Філін
Що ж ти не пiшов в поети,
А подавсь в шпiони?
Власов.
Справа в тому, mein lieber Совушка,
Шо поети разлiчними стiхами
Нам об'яснялі мір.
Но основна задача в том i состоіт,
Щоб мір цей пєрєдєлалі шпiони.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:10 Ответить
Брат снайпер, цей розвідник, щоб їх не плутали
показать весь комментарий
05.12.2025 20:13 Ответить
Куніметником в батальйон "Монако"
показать весь комментарий
05.12.2025 20:14 Ответить
напоминаю, ростов не резиновый!
показать весь комментарий
05.12.2025 20:08 Ответить
Чого б і не виїхати - підозр ніяких
показать весь комментарий
05.12.2025 20:10 Ответить
Цирк,фарс,вистава
показать весь комментарий
05.12.2025 20:11 Ответить
навряд дєрьмак втікати буде ..в нього скрізь свої люди
показать весь комментарий
05.12.2025 20:11 Ответить
Ага. Но до последнего тянул с новым паспортом.
- Штирлиц, у вас есть окно на границе?
- Допустим.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:26 Ответить
На нуль хоче втікти?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:12 Ответить
Це ж очевидно єрмак хоче мобілізуватись до ЗСУ як і обіцяв, але, без зайвої уваги до себе, отримає зараз документ на якогось голобородька і піде в піхоту буде "убивать чеченцев" як і його побратими по ОП
показать весь комментарий
05.12.2025 20:12 Ответить
конечно ему дадут сбежать, и на следующий день объявят, что его заочно арестовали. А ему уже насрать - он ушел с миллиардами а закат и взорвал мосты. Хотя не взорвал, тут еще море его шестерок - во всех ветвях власти, которые ему пассивный капитал будут приносить.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:13 Ответить
На кого ж вони Бубочку покидають???
показать весь комментарий
05.12.2025 20:14 Ответить
А може він зайшов туди підписати акт предачі-прийомки зеленського своєму настпнику, де в графі інше записано: зеленський - 1 шт.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:15 Ответить
Можливо він напросився на внедрєніе в оточення ***** для його нейтралізації.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:15 Ответить
Яка ще втеча? Він вже під Покровськом, разом із Кулебою і лопатою. Б'ються за державоньку, яку так волали що треба захищати.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:17 Ответить
потужний же казав що піде разом ним. Може вже прийшов той самий час
показать весь комментарий
05.12.2025 20:18 Ответить
Штірліц (зеля) довго дивився, як пастор Шлаг (єрмак) йшов у трусах і ластах через російський кордон.
"Так, важко йому", - подумав Штірліц-зеля
Стояв грудень 2025 року.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:20 Ответить
Та *** твою!!!
Навіть Єрмак не хоче жити в "Країні мрій Зеленського"!
😂😂😂
А ви уявляєте, на якій "ізмєні" зараз сидить Зеленський? 😆
Дупою крісло дожовує!
Йому закінчення війни нах не потрібне.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:20 Ответить
Готують нові документи на ім'я сруль соломоновіч судакін ,громадянин Ізраїлю.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:24 Ответить
В сзр буде забивати баки "новинами" про те як на росії от от будуть кору їсти
показать весь комментарий
05.12.2025 20:25 Ответить
Та нікуди він не пропадав. Просто зміна статі бере час.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:27 Ответить
 
 