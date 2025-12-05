Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ
Сьогодні, ввечері 5 грудня, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники ZN.UA.
Деталі зустрічі з Іващенком
Зазначається, що він заїхав на чорному броньованому Mercedes S-класу (Mercedes 222, номер 5657).
Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин і після від’їзду Єрмака голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття.
Зв'язки Іващенка та Єрмака
За даними джерел "Дзеркала тижня", Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака" і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов’язаний йому своїм призначенням.
Джерела видання допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону.
Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах додають, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", а також підозру, яка стосується ролі Андрія Єрмака.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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почула як воно замість того щоб говорити про жахливу криваву корупцію зеєрмаків знову накидує на Порошенка
хоча і сказати то нічого не може, просто брудом поливає без фактажу
може хтось його встрелить
- Та, чотнада?
- Це синочка мамиріми телефонує, нє ну про Єрмака понятно -він тікає, він заплатив. А коли той самий умеров поаертається, він ще грощі мені винен...