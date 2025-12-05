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Новини Звільнення Єрмака Підозра Єрмаку
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Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ

Єрмак

Сьогодні, ввечері 5 грудня, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники ZN.UA.

Деталі зустрічі з Іващенком

Зазначається, що він заїхав на чорному броньованому Mercedes S-класу (Mercedes 222, номер 5657).

Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин і після від’їзду Єрмака голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття.

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Зв'язки Іващенка та Єрмака

За даними джерел "Дзеркала тижня", Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака" і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов’язаний йому своїм призначенням.

Джерела видання допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону.

Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах додають, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", а також підозру, яка стосується ролі Андрія Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

Звільнення Єрмака

Автор: 

СЗР Служба зовнішньої розвідки (229) Єрмак Андрій (1781) Іващенко Олег (27)
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Топ коментарі
+50
Не всі. Лідор нічого не знає і не знав
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05.12.2025 20:30 Відповісти
+45
Але ж пам'ятайте
"Він зовсім нічого не знав,
Він-хороший!"
Такого гною навіть при Януковичі не було!!!
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05.12.2025 20:03 Відповісти
+43
СЗР ? Проходний двір під час війни - всі все знають
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05.12.2025 20:02 Відповісти
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А як же фронт ?
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05.12.2025 21:20 Відповісти
Так він й збирається на фронти. Тільки монаковські.
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06.12.2025 08:08 Відповісти
Не гоните на него... Ему надо Люсю перегнать по боевым выходам (35) за линию фронта.
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05.12.2025 21:24 Відповісти
Люся вообще летчик
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06.12.2025 08:45 Відповісти
Хто здрисне останнім зі зруйнованої країни здогадатися не складно.
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05.12.2025 21:34 Відповісти
А шо тут такого? Туроператор надійний - арестович не дасть збрехати.
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05.12.2025 21:40 Відповісти
Неправда ваша!! Він іде на передову,де разом з Шабуніним та своїм братом несамовито нищитеме клятого москаля! А після перемоги гордо водрузіт наш прапор на Спаську вежу ненависного Кремля!
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05.12.2025 21:42 Відповісти
я вже подумала що шабуні добалось розуму, але ні
почула як воно замість того щоб говорити про жахливу криваву корупцію зеєрмаків знову накидує на Порошенка
хоча і сказати то нічого не може, просто брудом поливає без фактажу
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05.12.2025 22:17 Відповісти
Бідний бідний Порошенко. Як йому це все пережити!
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06.12.2025 02:19 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню. Ти з фронту пишеш?
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06.12.2025 02:18 Відповісти
я звернув увагу,в ідейного ухилянта і ждуна-боягуза,коли він з чимсь не згоден або боїться,завжди одне питання- ти з фронту,ти з окопу,на якому напрямку воюєш??
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06.12.2025 02:46 Відповісти
А ти не помітив, він поруч, ви з одного роутера Інтернет берете.. не корч з себе воїна.
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09.12.2025 19:19 Відповісти
Шкода що не настав такий статус Козиря, коли його можна «При спробі втечі…».
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05.12.2025 21:44 Відповісти
НАБУ, СБУ, треба напрягтися ,вигадати легенду ,чого вони не помітили, як дєрмак злиняв ...а то ще побачимо , як малюк за шкирдяк, борисовича тримає
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05.12.2025 21:58 Відповісти
Він поїде за кордон на спецзавдання,дууууже секретне,таке секретне,що ніхто не знатиме що за завдання,де він буде,чи поїде взагалі,і чи було завдання!!!!
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06.12.2025 11:54 Відповісти
... випустять його .
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05.12.2025 22:13 Відповісти
нехай тікає
може хтось його встрелить
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05.12.2025 22:16 Відповісти
Іващенко то такий місцевий Пётр І з "вікном в Європу"
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05.12.2025 22:37 Відповісти
Єрмак роботу шукає.Готується до розвідувальної роботи.
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05.12.2025 22:51 Відповісти
в глибокому тилу у ворога
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05.12.2025 23:23 Відповісти
Ні потрібно ,за всі діяння відповісти,та допомогти згадати забуте.
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05.12.2025 22:57 Відповісти
Милить лижі на московію, до своїх кінчених родичів!
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05.12.2025 22:57 Відповісти
Діти за кордоном з 2019р, щоб не було причини для шантажу, як Арьєва чи Южаніної.
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06.12.2025 00:17 Відповісти
Андрюша додому зібрався?
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05.12.2025 23:08 Відповісти
Невже втече кнур... Хоть би браслетик оділи, він же носій держ. секретів як ніяк.
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05.12.2025 23:11 Відповісти
🤣🤣
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05.12.2025 23:12 Відповісти
Яша готовься встречать, очередного диссидента.💩
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06.12.2025 01:46 Відповісти
Хто б сумнівався....
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05.12.2025 23:22 Відповісти
Ви не так зрозуміли - потужний дЄрмак сказав же, що вступить в військо, але в Іноземний легіон)
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05.12.2025 23:49 Відповісти
Тероборона Монако
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06.12.2025 08:10 Відповісти
Не бачу великої різниці з тими, хто Тису перепливає. Різниця тільки в більш комфортних умовах перетину кордону. Чи він на даний час отримав якісь підозри? Єрмак продукт нашого суспільства і таких єрмаків буде ще багато, доки не зміниться суспільство.
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05.12.2025 23:59 Відповісти
зьормак поїхав із рекомендацією від самого зьо...
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06.12.2025 01:25 Відповісти
Може хтось набернться сміливості і прострелить йому ногу на кордоні?
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06.12.2025 04:47 Відповісти
Вибачте..я на хвилинку...Десь тут стояли лижі пастора Шлака...
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06.12.2025 04:53 Відповісти
Якщо Єрмак втіче до росії, то зеленьських нада автоматично відразать ***
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06.12.2025 07:20 Відповісти
Це жорстоко, адже людина більше ніколи не зможе грати на роялі
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06.12.2025 08:11 Відповісти
-Альо, це служба зовнішньої розвідки?
- Та, чотнада?
- Це синочка мамиріми телефонує, нє ну про Єрмака понятно -він тікає, він заплатив. А коли той самий умеров поаертається, він ще грощі мені винен...
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06.12.2025 08:08 Відповісти
Без команди боневтіка ніхто йому документів не надасть. Навіть якщо ящик коньяку разом випили. Вся ця дружба замішана на принципі ти мені, я тобі. Але якщо поц згорів, то його впритул так звані друзі не помітять.
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06.12.2025 09:13 Відповісти
Та нє! Єрмачило піде воювати! Єврейський клоун нам його малював, як нев....бенного патріота! А коли клоун брехав?
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06.12.2025 10:13 Відповісти
ЗЕльцман постійно бреше, в Омані ***** йому приставив Єрмака, щоб Дибіл контрольовано здав коридор в Крим і далі Маріуполь, Мелітополь, взагалі хотіли відрізати від моря..
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09.12.2025 19:23 Відповісти
А як вони знають кого він викликав? )
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06.12.2025 11:03 Відповісти
тю. а казав піде на фронт
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06.12.2025 11:45 Відповісти
Та не може бути. Не вірю. Він сказав вже служити у військо. Чи він має намір виконувати секретні операції на сентропе бічь. ?
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06.12.2025 12:51 Відповісти
заброска агента до росії
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06.12.2025 18:17 Відповісти
Як розказав Луценко-вилетів в Польщу,з Василькова,бази "привидів Києва", в супроводі трьох літаків.
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07.12.2025 13:17 Відповісти
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