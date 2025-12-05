Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ

Сьогодні, ввечері 5 грудня, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники ZN.UA.

Деталі зустрічі з Іващенком

Зазначається, що він заїхав на чорному броньованому Mercedes S-класу (Mercedes 222, номер 5657).

Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин і після від’їзду Єрмака голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів, - блогер Лаченков

Зв'язки Іващенка та Єрмака

За даними джерел "Дзеркала тижня", Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака" і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов’язаний йому своїм призначенням.

Джерела видання допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону.

Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах додають, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", а також підозру, яка стосується ролі Андрія Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

Звільнення Єрмака