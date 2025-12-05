У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів, - блогер Лаченков
Під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.
Про це повідомив блогер та волонтер Ігор Лаченков, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться?
"При обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу вуду, купа дзеркал, предмети для ритуалів та купа дивних ікон та браслетів.
І це не жарт, всі були в шоці, бо такого ще не бачили", - розповів він.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+27 Bicko Nelich
показати весь коментар05.12.2025 16:10 Відповісти Посилання
+22 Алла Новосад #194524
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+21 Дужан Міхал
показати весь коментар05.12.2025 16:11 Відповісти Посилання
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крисинимларьочним королем
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🤔🤔🤣🤣🤣🤣
і "напевно". А Ви, судячи з усього, людина без тіні сумніву.
Та, можливо, рукопис своєї нетленки "Майн
кампфкайф".
а, що ще пише блогер лаченков для дебилів?
Але кремль цим займається, чому ні
Чи тепер імпотентність НАБУ будуть перебивати ляльками вуду?
Чи не шаманські знаряддя знайшли у козиря,які він використовував для успіху агентурної роботи?
І по тексту невідомо,чи сам козирь був на місці події.
«Єрмак - потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я»,- Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Тепер ви розумієте, який
долбойобпарубок займає посаду президента України, якщо для нього такий дегенерат як Єрмак, це потужний менеджер і голова ОП.🤦♂️
З лялькою вуду і гумовою (не факт) жінкою.
Це вже Коля катлєта краще знає.
Якби в Єрмака знайшли колекцію відео, де Єрмак і Зеленський грають
один другоготеніс 🎾 в бункері, оце би була новина.
А так....
Можна підозрювати у нього психічні розлади, бо одним з симптомів шизофренії є релігійний фанатизм чи захоплення езотерикою. Прикольно буде, якщо зʼясується, що країною чотири роки керував психічно хворий завгосп.
Що значить "дивних ікон"?
Чи там мамаримма з усіх сторон в любих калічєствах
Безумна вже довідку приготувала, що воно несповна розуму, ці вже ляльок-вуду з дзеркалами та іконами намастирили, там якщо пошукати може й осикового кілка знайдуть і срібну кулю 😏
Гєта нє ми нас заставілі
Дбл блд.
треба вже щось одне обирати - або Христа, або демонів