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Новини Лачен розкритикував Єрмака Обшук у Єрмака
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У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів, - блогер Лаченков

У Єрмака знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів

Під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.

Про це повідомив блогер та волонтер Ігор Лаченков, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

"При обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу вуду, купа дзеркал, предмети для ритуалів та купа дивних ікон та браслетів.

І це не жарт, всі були в шоці, бо такого ще не бачили", - розповів він.

У Єрмака знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

обшук (2063) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+27
а они ожидали найти труды классиков философии, передовые трактаты науки и экономики?, томик Кобзаря и флаг на котором расписались благодарные бойцы боевых бригад???
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05.12.2025 16:10 Відповісти
+22
Чому ж? Це очікувано. Я давно писала, що це секта. І про браслетики, якими обвішаний сам єрмак і його "менеджери". Деякі з них раніше маскувались під нормальних людей. Наприклад, голова Нацбанку Пишний, раніше мав вигляд нормальної людини, а зараз виходить під камери робити офіційні заяви обвішаний браслетами-бусами, як і єрмак.
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05.12.2025 16:46 Відповісти
+21
Тепер я розумію чому Зеленський під час виступів частенько чухається чи сіпається. Це Єрмак в його куклу голки в цей час штрикав.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
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Цікаво, ляльок звали Вова чи Петро...?
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05.12.2025 16:05 Відповісти
Ляльку звали "виборці Зє".
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05.12.2025 16:46 Відповісти
лялькою було ЗЄлене жабеня Кеннет з "мапет-шоу"

.
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05.12.2025 17:07 Відповісти
Лачен ***** несе
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05.12.2025 16:05 Відповісти
Чому ж? Це очікувано. Я давно писала, що це секта. І про браслетики, якими обвішаний сам єрмак і його "менеджери". Деякі з них раніше маскувались під нормальних людей. Наприклад, голова Нацбанку Пишний, раніше мав вигляд нормальної людини, а зараз виходить під камери робити офіційні заяви обвішаний браслетами-бусами, як і єрмак.
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05.12.2025 16:46 Відповісти
Пишний амулетами від єрмака рятується

.
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05.12.2025 18:25 Відповісти
Ну а шо, мені тут нещодавна розказували про підземний бункер Єрмака, де він ховав документи, до якого вів тунель протяжністю 20 км. Моє запитання що такий тунель міг би пройти накрізь Карпат, був тупий ступор.
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05.12.2025 16:54 Відповісти
ви ще розкажіть, що дь'Єрмак не був крисиним ларьочним королем

.
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05.12.2025 17:09 Відповісти
Єрмак не був а є небезпечним ворогом а не ідіотом
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05.12.2025 17:42 Відповісти
Не ідіот, але ********. Як ще можна назвати отих вірунів у містику? Незалежно, у які потойбічні сили і явища вони вірять.
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05.12.2025 19:15 Відповісти
Лялька мабудь ЗЕленого кольору
🤔🤔🤣🤣🤣🤣
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05.12.2025 16:06 Відповісти
Вот, зря рассказали, теперь каждый знает как заграбастать власть в Украине.Просто сделал куклу Зеленского и иголки ей в жопу совай пока он сам не приедет и спросит чего изволите
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05.12.2025 16:08 Відповісти
Не все так просто. Не кожна лялька. Треба знати ядерно фізичні, пихологічні проццесси.🤣
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05.12.2025 16:12 Відповісти
То були не голки.
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05.12.2025 20:38 Відповісти
Там ще куллінал може в опі чи дупі зачаівся.
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05.12.2025 16:08 Відповісти
Лялька, мабуть, була гумовою.
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05.12.2025 16:09 Відповісти
Не пробував. Силіконова? На скільки чув.
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05.12.2025 16:14 Відповісти
Ви, напевно, не чули таке прислів'я: "Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине"?
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05.12.2025 16:32 Відповісти
Я, ні. Ви спец вцьому питанню.
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05.12.2025 18:01 Відповісти
В обох своїх коментарях я не був категоричним - вжив такі слова, як "мабуть"
і "напевно". А Ви, судячи з усього, людина без тіні сумніву.
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05.12.2025 18:08 Відповісти
То і вживай. Ваше право.
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05.12.2025 18:15 Відповісти
а они ожидали найти труды классиков философии, передовые трактаты науки и экономики?, томик Кобзаря и флаг на котором расписались благодарные бойцы боевых бригад???
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05.12.2025 16:10 Відповісти
😂😂😂+++
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05.12.2025 18:30 Відповісти
Скоріше труди класиків марксизму-ленінізму, усі видання "Золотого ключика" та трактат "Як володіти світом, не привертаючи уваги санітарів".
Та, можливо, рукопис своєї нетленки "Майн кампф кайф".
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06.12.2025 11:15 Відповісти
яка там вуду? ЗЕлену ляльку він для своїх ритуалів використовував ...
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05.12.2025 16:10 Відповісти
Тепер я розумію чому Зеленський під час виступів частенько чухається чи сіпається. Це Єрмак в його куклу голки в цей час штрикав.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
🤣👍
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05.12.2025 17:09 Відповісти
Коли спростування не буде ,- Значить правда , багато чого дізнаємось.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
величезний чорний ділдо!
а, що ще пише блогер лаченков для дебилів?
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05.12.2025 16:12 Відповісти
Тема така, що треба трохи промовчати, бо на голову вопше не налазить.
Але кремль цим займається, чому ні
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05.12.2025 16:13 Відповісти
І цей півник вирішив «мужньо» клюнути мертвого ведмедя!
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05.12.2025 16:13 Відповісти
за всієї огиди до цієї персони ("єрмака") він усе таки вміє потролити...
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05.12.2025 16:14 Відповісти
А якісь докази причетності до вчинення правопорушень знайшли?
Чи тепер імпотентність НАБУ будуть перебивати ляльками вуду?
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05.12.2025 16:17 Відповісти
Тепер зрозуміло,чого "слуга" Юрченко крав пиво у "Каштані".Клятий Єрмак його змусив.
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05.12.2025 16:19 Відповісти
Називається,таємні знання на службі диктаторів.Це використовували раніше,та і тепер: путін тримає біля себе цілу команду шаманів.
Чи не шаманські знаряддя знайшли у козиря,які він використовував для успіху агентурної роботи?
І по тексту невідомо,чи сам козирь був на місці події.
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05.12.2025 16:26 Відповісти
шойгу сам шаман
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05.12.2025 17:55 Відповісти
Різинову ляльку не знайшли? - значить здулася і гайнула у вікно
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05.12.2025 16:26 Відповісти
ляльку зєшмарклі із розідраною дупою
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05.12.2025 16:30 Відповісти
То вовка "заратиуалений" бідолага був... Але насправді, шо взять від присадженного клована на дві речі -КОКС та ПРОДЮСЕР
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05.12.2025 16:32 Відповісти
Хто ж сумнівається,шо єрмо гаїтянський єврей,лялька вуду,то Порошенко,чи Заслужений!?
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05.12.2025 16:33 Відповісти
дурак
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05.12.2025 16:34 Відповісти
Тепер мимоволі замислишся про відродження Святої Інквізиції…)
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05.12.2025 16:35 Відповісти
В ********* світі свята інквізиція перетворилась на примусове психіатричне лікування
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05.12.2025 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3588758/df53309a-48a6-4087-bb11-1cebdffa6d27
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05.12.2025 16:36 Відповісти
Ну кто-кто а блогер Лоченков точно знает что у кого нашли.. Цензор приличный вроде сайт, не гожа вам публиковать такого рода истории, не надо портить себе репутацию...
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05.12.2025 16:39 Відповісти
Вірю, що і таке можливо, бо при владі збоченці конкретні і це очевидно
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05.12.2025 16:42 Відповісти
Лялька Вуду? І все? Це на яку статтю КК?
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05.12.2025 16:42 Відповісти
Це на шосту палату в дурдомі.А на КК тягнуть сто вкрадених лимонів...
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05.12.2025 17:06 Відповісти
Також найшли куклу Барбі і надувну женщіну зеленого кольору
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05.12.2025 16:47 Відповісти
Аноніст-окультист Єрмак...
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05.12.2025 17:07 Відповісти
До речі, він чомусь не одружений та не був розлучений. Та й с жінками його ніхто ніколи не бачив. Зазвичай геї собі заводять фіктивну жінку навіть одружуються, але називають таких жінок між собою «борода».
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05.12.2025 17:55 Відповісти
Так, дійсно він холостяк, мабуть, не тому що гей, а тому що входить до якогось таємного окультного ордену чи секти, що вимагає бути неодруженим. І ще й при цьому хоче зайняти в цьому ордені чи секті високу ієрархічну щаблину.
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05.12.2025 19:04 Відповісти
ляльку Порошенка знайшли?
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05.12.2025 16:48 Відповісти
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05.12.2025 17:53 Відповісти
04.07.2024 року
«Єрмак - потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я»,- Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Тепер ви розумієте, який долбойоб парубок займає посаду президента України, якщо для нього такий дегенерат як Єрмак, це потужний менеджер і голова ОП.🤦‍♂️
З лялькою вуду і гумовою (не факт) жінкою.
Це вже Коля катлєта краще знає.


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05.12.2025 16:50 Відповісти
Багато чого ще знайдуть,та як говорив Турчинов,головне-не дати втекти.
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05.12.2025 17:00 Відповісти
Я даже знаю, який вигляд має ця лялька!
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05.12.2025 17:01 Відповісти
Лялька вуду то таке.
Якби в Єрмака знайшли колекцію відео, де Єрмак і Зеленський грають один другого теніс 🎾 в бункері, оце би була новина.
А так....
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05.12.2025 17:05 Відповісти
І що з того? Хтось збирає маски африканських племен. Кажуть теж якісь ритуальні.
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05.12.2025 17:06 Відповісти
Ви не розумієте,які це насправді небезпечні демоничні речі.Не просто так путлер теж займається цей фігнею.Та який вони мають вплив...
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05.12.2025 18:16 Відповісти
Так, складається дуже сильне враження, що путіну допомагає нечиста сила або сам сатана.
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05.12.2025 19:07 Відповісти
100 відсотків!
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06.12.2025 10:10 Відповісти
Вові теж обіцяв вічне президенство і життя до 150 років?
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05.12.2025 17:25 Відповісти
-******! Крічалі гості
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05.12.2025 17:37 Відповісти
От який вигляд мала ця лялька.
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05.12.2025 17:39 Відповісти
Тепер все стало по своїх місцях!! "Завудив" Гаранта!!! Зачарував,демон!! А Гарант нічого подіяти не міг,бо був під чарами!
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05.12.2025 17:46 Відповісти
Езотерикою займався єрмак-відьмак.
Можна підозрювати у нього психічні розлади, бо одним з симптомів шизофренії є релігійний фанатизм чи захоплення езотерикою. Прикольно буде, якщо зʼясується, що країною чотири роки керував психічно хворий завгосп.
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05.12.2025 17:52 Відповісти
Мендель не зря боялась цього чорта.
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05.12.2025 18:22 Відповісти
Чорті що. Хабад, хаббард... Головне, що Україна з українцями не ********* од всього цього.
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05.12.2025 18:44 Відповісти
Тепер доведеться залучати Ватикан та святу інквізицію...
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05.12.2025 18:51 Відповісти
******* наука ще не може пояснити абсолютно всі явища у всесвіті, в т.ч. папанормальні і метафізичні. Диктатори дуже часто (сталін, дзержинський і ленін) таємно користувалися окультизмом прикриваючись атеїзмом, який майже дорівнює сатанізму.
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05.12.2025 19:14 Відповісти
Атеїзм дорівнює сатанізму? Ти йо...тий?
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07.12.2025 10:11 Відповісти
Що ти обзиваєшся зразу, грамотєй припижжений? Так, це майже одне і те ж. Бо як сатанізм, так атеїзм працює проти творіння Господа людини! Мільйони знищених людей під час репресій в атеїстичних СРСР і КНР не є тому доказом? Заперечувати Господа (атеїзм), як і йти проти нього (сатанізм) - рівнозначні найтяжчі гріхи в християнстві!
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07.12.2025 10:45 Відповісти
Ну покажіть.
Що значить "дивних ікон"?
Чи там мамаримма з усіх сторон в любих калічєствах
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05.12.2025 20:09 Відповісти
Тепер прояснюється, чому Мендель боїться його: накладення порчі
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05.12.2025 20:21 Відповісти
В офис президента по ходу нужно заходить обвешавшись чесноком и с фигой в кармане.
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05.12.2025 20:30 Відповісти
Яку ще муйню ці зелені дегенерати будуть нести щоб відпетляти від відповідальності?
Безумна вже довідку приготувала, що воно несповна розуму, ці вже ляльок-вуду з дзеркалами та іконами намастирили, там якщо пошукати може й осикового кілка знайдуть і срібну кулю 😏
Гєта нє ми нас заставілі
Дбл блд.
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05.12.2025 20:54 Відповісти
Знайшли ляльку-віслюка з голками у носі та дупі.
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05.12.2025 23:30 Відповісти
там ще десь відновлена статуя перуна стоїть на лихо України, всі демони там тризну справляють
треба вже щось одне обирати - або Христа, або демонів
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06.12.2025 00:21 Відповісти
Надувная кукла вуду. Теперь врага можно не только уколоть!
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06.12.2025 10:11 Відповісти
У яникак теж були
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06.12.2025 10:47 Відповісти
 
 