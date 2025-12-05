У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів, - блогер Лаченков

Під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.

Про це повідомив блогер та волонтер Ігор Лаченков, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

"При обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу вуду, купа дзеркал, предмети для ритуалів та купа дивних ікон та браслетів.

І це не жарт, всі були в шоці, бо такого ще не бачили", - розповів він.

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