У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков

Во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.

Об этом сообщил блогер и волонтер Игорь Лаченков, передает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

"При обысках у Андрея Ермака нашли куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов.

И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели", - рассказал он.

Увольнение Ермака

