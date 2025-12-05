РУС
У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков

У Ермака нашли куклу вуду и предметы для ритуалов

Во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.

Об этом сообщил блогер и волонтер Игорь Лаченков, передает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

"При обысках у Андрея Ермака нашли куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов.

И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели", - рассказал он.

У Ермака нашли куклу вуду и предметы для ритуалов

Читайте: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ

Автор: 

обыск (1969) Ермак Андрей (1448)
Топ комментарии
+10
а они ожидали найти труды классиков философии, передовые трактаты науки и экономики?, томик Кобзаря и флаг на котором расписались благодарные бойцы боевых бригад???
05.12.2025 16:10 Ответить
05.12.2025 16:10 Ответить
+6
Лялька мабудь ЗЕленого кольору
🤔🤔🤣🤣🤣🤣
05.12.2025 16:06 Ответить
05.12.2025 16:06 Ответить
+6
Вот, зря рассказали, теперь каждый знает как заграбастать власть в Украине.Просто сделал куклу Зеленского и иголки ей в жопу совай пока он сам не приедет и спросит чего изволите
05.12.2025 16:08 Ответить
05.12.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, ляльок звали Вова чи Петро...?
05.12.2025 16:05 Ответить
05.12.2025 16:05 Ответить
Ляльку звали "виборці Зє".
05.12.2025 16:46 Ответить
05.12.2025 16:46 Ответить
лялькою було ЗЄлене жабеня Кеннет з "мапет-шоу"

.
05.12.2025 17:07 Ответить
05.12.2025 17:07 Ответить
Лачен ***** несе
05.12.2025 16:05 Ответить
05.12.2025 16:05 Ответить
Чому ж? Це очікувано. Я давно писала, що це секта. І про браслетики, якими обвішаний сам єрмак і його "менеджери". Деякі з них раніше маскувались під нормальних людей. Наприклад, голова Нацбанку Пишний, раніше мав вигляд нормальної людини, а зараз виходить під камери робити офіційні заяви обвішаний браслетами-бусами, як і єрмак.
05.12.2025 16:46 Ответить
05.12.2025 16:46 Ответить
Ну а шо, мені тут нещодавна розказували про підземний бункер Єрмака, де він ховав документи, до якого вів тунель протяжністю 20 км. Моє запитання що такий тунель міг би пройти накрізь Карпат, був тупий ступор.
05.12.2025 16:54 Ответить
05.12.2025 16:54 Ответить
ви ще розкажіть, що дь'Єрмак не був крисиним ларьочним королем

.
05.12.2025 17:09 Ответить
05.12.2025 17:09 Ответить
Лялька мабудь ЗЕленого кольору
🤔🤔🤣🤣🤣🤣
05.12.2025 16:06 Ответить
05.12.2025 16:06 Ответить
Вот, зря рассказали, теперь каждый знает как заграбастать власть в Украине.Просто сделал куклу Зеленского и иголки ей в жопу совай пока он сам не приедет и спросит чего изволите
05.12.2025 16:08 Ответить
05.12.2025 16:08 Ответить
Не все так просто. Не кожна лялька. Треба знати ядерно фізичні, пихологічні проццесси.🤣
05.12.2025 16:12 Ответить
05.12.2025 16:12 Ответить
Там ще куллінал може в опі чи дупі зачаівся.
05.12.2025 16:08 Ответить
05.12.2025 16:08 Ответить
Лялька, мабуть, була гумовою.
05.12.2025 16:09 Ответить
05.12.2025 16:09 Ответить
Не пробував. Силіконова? На скільки чув.
05.12.2025 16:14 Ответить
05.12.2025 16:14 Ответить
Ви, напевно, не чули таке прислів'я: "Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине"?
05.12.2025 16:32 Ответить
05.12.2025 16:32 Ответить
а они ожидали найти труды классиков философии, передовые трактаты науки и экономики?, томик Кобзаря и флаг на котором расписались благодарные бойцы боевых бригад???
05.12.2025 16:10 Ответить
05.12.2025 16:10 Ответить
яка там вуду? ЗЕлену ляльку він для своїх ритуалів використовував ...
05.12.2025 16:10 Ответить
05.12.2025 16:10 Ответить
Тепер я розумію чому Зеленський під час виступів частенько чухається чи сіпається. Це Єрмак в його куклу голки в цей час штрикав.
05.12.2025 16:11 Ответить
05.12.2025 16:11 Ответить
🤣👍
05.12.2025 17:09 Ответить
05.12.2025 17:09 Ответить
Коли спростування не буде ,- Значить правда , багато чого дізнаємось.
05.12.2025 16:11 Ответить
05.12.2025 16:11 Ответить
величезний чорний ділдо!
а, що ще пише блогер лаченков для дебилів?
05.12.2025 16:12 Ответить
05.12.2025 16:12 Ответить
Тема така, що треба трохи промовчати, бо на голову вопше не налазить.
Але кремль цим займається, чому ні
05.12.2025 16:13 Ответить
05.12.2025 16:13 Ответить
І цей півник вирішив «мужньо» клюнути мертвого ведмедя!
05.12.2025 16:13 Ответить
05.12.2025 16:13 Ответить
за всієї огиди до цієї персони ("єрмака") він усе таки вміє потролити...
05.12.2025 16:14 Ответить
05.12.2025 16:14 Ответить
А якісь докази причетності до вчинення правопорушень знайшли?
Чи тепер імпотентність НАБУ будуть перебивати ляльками вуду?
05.12.2025 16:17 Ответить
05.12.2025 16:17 Ответить
Тепер зрозуміло,чого "слуга" Юрченко крав пиво у "Каштані".Клятий Єрмак його змусив.
05.12.2025 16:19 Ответить
05.12.2025 16:19 Ответить
Називається,таємні знання на службі диктаторів.Це використовували раніше,та і тепер: путін тримає біля себе цілу команду шаманів.
Чи не шаманські знаряддя знайшли у козиря,які він використовував для успіху агентурної роботи?
І по тексту невідомо,чи сам козирь був на місці події.
05.12.2025 16:26 Ответить
05.12.2025 16:26 Ответить
Різинову ляльку не знайшли? - значить здулася і гайнула у вікно
05.12.2025 16:26 Ответить
05.12.2025 16:26 Ответить
ляльку зєшмарклі із розідраною дупою
05.12.2025 16:30 Ответить
05.12.2025 16:30 Ответить
То вовка "заратиуалений" бідолага був... Але насправді, шо взять від присадженного клована на дві речі -КОКС та ПРОДЮСЕР
05.12.2025 16:32 Ответить
05.12.2025 16:32 Ответить
Хто ж сумнівається,шо єрмо гаїтянський єврей,лялька вуду,то Порошенко,чи Заслужений!?
05.12.2025 16:33 Ответить
05.12.2025 16:33 Ответить
дурак
05.12.2025 16:34 Ответить
05.12.2025 16:34 Ответить
Тепер мимоволі замислишся про відродження Святої Інквізиції…)
05.12.2025 16:35 Ответить
05.12.2025 16:35 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3588758/df53309a-48a6-4087-bb11-1cebdffa6d27
05.12.2025 16:36 Ответить
05.12.2025 16:36 Ответить
Ну кто-кто а блогер Лоченков точно знает что у кого нашли.. Цензор приличный вроде сайт, не гожа вам публиковать такого рода истории, не надо портить себе репутацию...
05.12.2025 16:39 Ответить
05.12.2025 16:39 Ответить
Вірю, що і таке можливо, бо при владі збоченці конкретні і це очевидно
05.12.2025 16:42 Ответить
05.12.2025 16:42 Ответить
Лялька Вуду? І все? Це на яку статтю КК?
05.12.2025 16:42 Ответить
05.12.2025 16:42 Ответить
Це на шосту палату в дурдомі.А на КК тягнуть сто вкрадених лимонів...
05.12.2025 17:06 Ответить
05.12.2025 17:06 Ответить
Також найшли куклу Барбі і надувну женщіну зеленого кольору
05.12.2025 16:47 Ответить
05.12.2025 16:47 Ответить
Аноніст-окультист Єрмак...
05.12.2025 17:07 Ответить
05.12.2025 17:07 Ответить
ляльку Порошенка знайшли?
05.12.2025 16:48 Ответить
05.12.2025 16:48 Ответить
04.07.2024 року
«Єрмак - потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я»,- Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Тепер ви розумієте, який долбойоб парубок займає посаду президента України, якщо для нього такий дегенерат як Єрмак, це потужний менеджер і голова ОП.🤦‍♂️
З лялькою вуду і гумовою (не факт) жінкою.
Це вже Коля катлєта краще знає.


05.12.2025 16:50 Ответить
05.12.2025 16:50 Ответить
Багато чого ще знайдуть,та як говорив Турчинов,головне-не дати втекти.
05.12.2025 17:00 Ответить
05.12.2025 17:00 Ответить
Я даже знаю, який вигляд має ця лялька!
05.12.2025 17:01 Ответить
05.12.2025 17:01 Ответить
Лялька вуду то таке.
Якби в Єрмака знайшли колекцію відео, де Єрмак і Зеленський грають один другого теніс 🎾 в бункері, оце би була новина.
А так....
05.12.2025 17:05 Ответить
05.12.2025 17:05 Ответить
І що з того? Хтось збирає маски африканських племен. Кажуть теж якісь ритуальні.
05.12.2025 17:06 Ответить
05.12.2025 17:06 Ответить
 
 