У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков
Во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.
Об этом сообщил блогер и волонтер Игорь Лаченков, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
"При обысках у Андрея Ермака нашли куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов.
И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели", - рассказал он.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+10 Bicko Nelich
показать весь комментарий05.12.2025 16:10 Ответить Ссылка
+6 Eco Earth
показать весь комментарий05.12.2025 16:06 Ответить Ссылка
+6 Desar
показать весь комментарий05.12.2025 16:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
крисинимларьочним королем
.
🤔🤔🤣🤣🤣🤣
а, що ще пише блогер лаченков для дебилів?
Але кремль цим займається, чому ні
Чи тепер імпотентність НАБУ будуть перебивати ляльками вуду?
Чи не шаманські знаряддя знайшли у козиря,які він використовував для успіху агентурної роботи?
І по тексту невідомо,чи сам козирь був на місці події.
«Єрмак - потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я»,- Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Тепер ви розумієте, який
долбойобпарубок займає посаду президента України, якщо для нього такий дегенерат як Єрмак, це потужний менеджер і голова ОП.🤦♂️
З лялькою вуду і гумовою (не факт) жінкою.
Це вже Коля катлєта краще знає.
Якби в Єрмака знайшли колекцію відео, де Єрмак і Зеленський грають
один другоготеніс 🎾 в бункері, оце би була новина.
А так....