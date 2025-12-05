РУС
1 242 25

Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

єрмак

Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Какие должности сохранил после увольнения

В частности, Ермак до сих пор находится в составе Совета национальной безопасности и обороны, о чем говорится на официальном сайте СНБО.

Эту информацию подтвердил также спикер парламента Руслан Стефанчук. 

Попытка вызвать экс-руководителя ОП в Верховную Раду по этому поводу провалилась: за инициативу 3 декабря проголосовали только 74 депутата.

Кроме того, бывший глава ОП до сих пор входит в состав Ставки верховного главнокомандующего, в которую его Зеленский ввел 24 февраля 2022 года. Пока изменений по этому поводу не было.

Кроме того, он продолжает работать в консультативно-совещательных органах при президенте как:

  • член Национального инвестиционного совета,
  • председатель Совета по вопросам поддержки предпринимательства,
  • заместитель председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Ермак также входит в ряд групп и штабов. Сейчас он является:

  • председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам,
  • сопредседателем международной экспертной группы Ермака-Макфола (занимается вопросом санкций против РФ),
  • сопредседателем международной консультативной группы Ермака-Расмуссена (занимается разработкой гарантий безопасности Украины).

Кроме того, как добавляет ZN.UA, Ермак является главой Комиссии по государственным наградам и геральдике, а также членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Увольнение Ермака

должность (98) Ермак Андрей (1448) Офис Президента (1868)
+7
Пздц....
04.12.2025 23:55 Ответить
+7
ни х..я соби.. оце так звільнили. я писал,что кошерные хрен так легко оставят сытое корыто
04.12.2025 23:55 Ответить
+5
А шо так можна?
04.12.2025 23:55 Ответить
Колишній голова ОП продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

Національна інвестиційна рада - член;
Рада з питань підтримки підприємництва - голова;
Нацрада з питань антикорупційної політики - заступник голови.

Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань - голова;
міжнародна експертна група "Єрмака-Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ) - співголова;
міжнародна консультативна група "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України) - співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. (с)
04.12.2025 23:53 Ответить
ким був вбитий співробітник ТЦК у Львові.
вбивцю розіпьяти ! хейтерів ТЦК киздити ногами по іпалу !!!
05.12.2025 00:09 Ответить
Передумав тихенько у ліс піти.
04.12.2025 23:53 Ответить
ну от ,а ви кажите що 🤡 його звільнив? приховав !!! ...зеленському треба зробити ...бо він від дєрмака не відвяжеться сам ...
04.12.2025 23:55 Ответить
Пздц....
04.12.2025 23:55 Ответить
тобто, якщо голова ОПУ за законом не держслужбовеуць , то... БЛДЬ!!! вовка його зробив таким своїм підписами на посади у державі ???
Й це тільки зараз впливає - ЯК ОСОБЛИВИЙ статус ШПИГУНА рашки?
Ну я цього не розуміючи вже пишу не один день- ВІН БУДЕ ПРАЦЮВАТИ НА УДАЛЬОНКЕ
04.12.2025 23:55 Ответить
ни х..я соби.. оце так звільнили. я писал,что кошерные хрен так легко оставят сытое корыто
04.12.2025 23:55 Ответить
А чи правда що затаївся? Або може вже нема в країні??
05.12.2025 00:03 Ответить
дЄрмак і гАйдай проходять службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
05.12.2025 00:06 Ответить
фома фоммич #577697 якщо звільнять дЄрмака із цих посад і охорону державну знімуть я теж, як Ви зробили, - бахну!
05.12.2025 00:04 Ответить
Подбухнем с Вами по скайпу).хотя,если серьезно,то это чистой воды узурпация власти,и госпереворот.абсолютно левые уроды подмяли власть под себя.и не знаю,сможет кто то додавить это носатое кодло.посмотрим.хочетя надеяться.
05.12.2025 00:17 Ответить
👍
05.12.2025 00:20 Ответить
А шо так можна?
04.12.2025 23:55 Ответить
можна,а ще є відновлення через суд+виплати,це ж не куля на стадіоні на камеру,навіть сізо з тюрмой не панацея,виходять і поновлюються....
05.12.2025 00:03 Ответить
Я знаю точно - він президент асоціації місцевих керівників дерджавної влади-тобто ОВА !!!

Це посада ним йому самому надана, але підписана ПРЕЗИКОМ іттіть його перетіть
04.12.2025 23:57 Ответить
Й головне - правоохоронна й безпекові спецслужби й суди - під ТАТАРОВИМ , це не просто член команди Єрмака, це як раз його головоний утримавич країни під контролем МАФІЇ
05.12.2025 00:04 Ответить
Лише двох.
05.12.2025 00:00 Ответить
На яких підставах???
Які повноваження секретаря по олівцях у рнбо ??
05.12.2025 00:02 Ответить
ну як кловун може звільнити фактичного президента? Кажу - Зеленський у Єрмака, те саме що Піськов у *****
05.12.2025 00:02 Ответить
Тихенько пішов в ліс...
05.12.2025 00:07 Ответить
заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики

От це особливо прикольно. 😁
Може Єрмак замість ЗСУ спробує себе головою НАБУ?
05.12.2025 00:11 Ответить
А ще, крім цього, "працюють" всі призначені ним чиновники.
05.12.2025 00:12 Ответить
Хто і де останній раз бачив Єрмака після звільнення з ОП? Пишуть що він зник. Сподіваюсь вже прикопали. Ха! Скільки посад звільнилось!
05.12.2025 00:12 Ответить
Тепер вже питання до НАБУ - де підозра Єрмаку??? Чи вже все порєшалі?
05.12.2025 00:13 Ответить
Агент Козир рулив майже усім.
05.12.2025 00:20 Ответить
 
 