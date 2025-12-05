Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ
Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Какие должности сохранил после увольнения
В частности, Ермак до сих пор находится в составе Совета национальной безопасности и обороны, о чем говорится на официальном сайте СНБО.
Эту информацию подтвердил также спикер парламента Руслан Стефанчук.
Попытка вызвать экс-руководителя ОП в Верховную Раду по этому поводу провалилась: за инициативу 3 декабря проголосовали только 74 депутата.
Кроме того, бывший глава ОП до сих пор входит в состав Ставки верховного главнокомандующего, в которую его Зеленский ввел 24 февраля 2022 года. Пока изменений по этому поводу не было.
Кроме того, он продолжает работать в консультативно-совещательных органах при президенте как:
- член Национального инвестиционного совета,
- председатель Совета по вопросам поддержки предпринимательства,
- заместитель председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
Ермак также входит в ряд групп и штабов. Сейчас он является:
- председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам,
- сопредседателем международной экспертной группы Ермака-Макфола (занимается вопросом санкций против РФ),
- сопредседателем международной консультативной группы Ермака-Расмуссена (занимается разработкой гарантий безопасности Украины).
Кроме того, как добавляет ZN.UA, Ермак является главой Комиссии по государственным наградам и геральдике, а также членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
