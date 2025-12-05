Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис президента, он продолжает занимать как минимум 9 должностей в различных структурах, в частности связанных с национальной безопасностью и деятельностью Владимира Зеленского.

Какие должности сохранил после увольнения

В частности, Ермак до сих пор находится в составе Совета национальной безопасности и обороны, о чем говорится на официальном сайте СНБО.

Эту информацию подтвердил также спикер парламента Руслан Стефанчук.

Попытка вызвать экс-руководителя ОП в Верховную Раду по этому поводу провалилась: за инициативу 3 декабря проголосовали только 74 депутата.

Кроме того, бывший глава ОП до сих пор входит в состав Ставки верховного главнокомандующего, в которую его Зеленский ввел 24 февраля 2022 года. Пока изменений по этому поводу не было.

Кроме того, он продолжает работать в консультативно-совещательных органах при президенте как:

член Национального инвестиционного совета,

председатель Совета по вопросам поддержки предпринимательства,

заместитель председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Ермак также входит в ряд групп и штабов. Сейчас он является:

председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам,

сопредседателем международной экспертной группы Ермака-Макфола (занимается вопросом санкций против РФ),

сопредседателем международной консультативной группы Ермака-Расмуссена (занимается разработкой гарантий безопасности Украины).

Кроме того, как добавляет ZN.UA, Ермак является главой Комиссии по государственным наградам и геральдике, а также членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Увольнение Ермака