Ермак блокировал работу правоохранительных органов, - экс-республиканка президента Мендель
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак оказывал влияние на правоохранителей и блокировал их работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.
"Я знаю из общения с другими чиновниками – да, так же происходило, что он блокировал работу в правоохранительных органах, блокировал работу закупок..., было много блокировок работы", – отметила она.
"Это было и по моему опыту, и по опыту людей, которые оставались после меня...
Многое происходило исключительно из-за Андрея Ермака, он принимал решения", - добавила экс-ресс-секретарь президента.
По словам Мендель, Ермак имеет определенное влияние на правоохранительные органы.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
Я вже не можу з цього цирку ржати...
- Скажіть Бєня знає за облаву.
сьдесь на півдороги."
Де Галущенко?
Де Гринчук?
Де Портнов?
Замість Єрмака, чікі-чікі-та…
Саме,через силові органи,він цькував вищих офіцерів,лідерів політсил,мерів міст-без підтримки силових вітчизняних органів став нічим.
А при Богдану що було: незаконний розгін вр в перший же день-також файний кадр.