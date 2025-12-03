Ермак блокировал работу правоохранительных органов, - экс-республиканка президента Мендель

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак оказывал влияние на правоохранителей и блокировал их работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я знаю из общения с другими чиновниками – да, так же происходило, что он блокировал работу в правоохранительных органах, блокировал работу закупок..., было много блокировок работы", – отметила она.

"Это было и по моему опыту, и по опыту людей, которые оставались после меня...

Многое происходило исключительно из-за Андрея Ермака, он принимал решения", - добавила экс-ресс-секретарь президента.

По словам Мендель, Ермак имеет определенное влияние на правоохранительные органы.

Читайте: Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Увольнение Ермака

Читайте: "Ермак - очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива, - экс-рессперсона президента Мендель