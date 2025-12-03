РУС
Ермак блокировал работу правоохранительных органов, - экс-республиканка президента Мендель

Влияние Ермака на правоохранительные органы: заявление Мендель

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак оказывал влияние на правоохранителей и блокировал их работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

"Я знаю из общения с другими чиновниками – да, так же происходило, что он блокировал работу в правоохранительных органах, блокировал работу закупок..., было много блокировок работы", – отметила она.

"Это было и по моему опыту, и по опыту людей, которые оставались после меня...

Многое происходило исключительно из-за Андрея Ермака, он принимал решения", - добавила экс-ресс-секретарь президента.

По словам Мендель, Ермак имеет определенное влияние на правоохранительные органы.

Читайте: Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Увольнение Ермака

Читайте: "Ермак - очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива, - экс-рессперсона президента Мендель

правоохранительные органы (2978) Ермак Андрей (1439) Мендель Юлия (232)
+12
Починається пошук "крайнього", але всі бояться визнати очевидне - винен весь той кагал, котрий голобородько зібрав навколо себе за ці сім років.
03.12.2025 11:10 Ответить
+9
Ждем выполнения этого обещания?

03.12.2025 11:13 Ответить
+8
Повторюсь. Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
03.12.2025 11:34 Ответить
"Горшочєк нє варі" (С)
Я вже не можу з цього цирку ржати...
03.12.2025 11:06 Ответить
Ждем выполнения этого обещания?

03.12.2025 11:13 Ответить
Слово треба тримати, єрмака пішов, в пацан слово дотримується
03.12.2025 11:21 Ответить
Починається пошук "крайнього", але всі бояться визнати очевидне - винен весь той кагал, котрий голобородько зібрав навколо себе за ці сім років.
03.12.2025 11:10 Ответить
Вы прямо в точку. Не отдельный Ермак. Не отдельная Мендель. Не отдельный цукерман., миндич, Зеленский, шифер, шафер, а именно Кагал. Б****дь, хоть бы одним молдаванином разбавили..
03.12.2025 11:29 Ответить
Повторюсь. Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
03.12.2025 11:34 Ответить
Гівняку топлять, аж гай шумить.
03.12.2025 11:10 Ответить
03.12.2025 11:13 Ответить
Какой шикарный кореш у Зеленского. И это только первые дни после отставки. Дальше будет еще интереснее, когда полезет еще больше инфы про их дуэт по разворовыванию страны. Запасаемся попкорном.
03.12.2025 11:10 Ответить
І як вишенька на торті Оманські договорняки, я думаю як всплине оце, йому жопа, а пукін скаже " так він же сам приїхав в Оман домовлятися ми його не заставляли".
03.12.2025 12:01 Ответить
Більш цікаво які вказівки єрмак давав м'ясирському...
03.12.2025 11:11 Ответить
Хіба кількість втрачених територій не очевидна
03.12.2025 11:27 Ответить
Навіть, не знаю, чи Єрмак витримає всіх "собак", яких на нього звісять.
03.12.2025 11:11 Ответить
Я теж так думаю, що скоро ермак начне вігавкиватися, тому головком і у відрядженнях, трохи що і забудете повернутися
03.12.2025 11:19 Ответить
- Шо сказати тітці Хані за облаву?.
- Скажіть Бєня знає за облаву.
03.12.2025 11:12 Ответить
Ну просто Жанна д'Арк із пейсами. ))
03.12.2025 11:13 Ответить
Це така легенда є, ніби колись французькі бароково-рококові дами носили на руках собачок, щоб мовляв коли дама перне, то на собачку повісити всіх собак. Ось так бідний Андрій Борисович тепер і буде.
03.12.2025 11:15 Ответить
ну боюсь за ермака- с олимпа и в говно, чтоб не повесился от горя
03.12.2025 11:16 Ответить
так і бачу як ларьочнік дєрьмак та кум колян каклєта запроваджують досвід 90х, блокуючи органи:

03.12.2025 11:18 Ответить
Помстилася...
03.12.2025 11:19 Ответить
Що відбувається в гадючому кублі? Бувша зеленського мстить його бувшому?
03.12.2025 11:20 Ответить
Шо міг блокувати єрмак? Він міг лише генерувати якісь слова, а злочинно діяли/бездіяли безпосередньо посадовці і чиновники.
03.12.2025 11:21 Ответить
мендель тобі потрібен пендель
03.12.2025 11:25 Ответить
Зараз ще скажуть, що того самого садівника теж він вбив.
03.12.2025 11:28 Ответить
Так, дійсно вище рівня ларьочника у Дєрмака не було розумової діяльності, раз він справді думав, що ЗЕ ніколи не зробить з нього цапа-відбувайла. А чого це про Татарова всі раптом замовкли? Хто наступний на роль цапа він чи Подоляк?
03.12.2025 11:29 Ответить
Це є треба... єрмак блокував, а зе чистенький
03.12.2025 11:30 Ответить
Почалось.Ті павуки що раніше вилізли з тієї банки,почали викривати що коїлося.Далі буде і буде дуже цікаве.Головне щоб НАБУ та САП не зупинились десь на півдороги.
03.12.2025 11:33 Ответить
"Головне щоб НАБУ та САП не зупинились десь на півдороги."
03.12.2025 12:20 Ответить
Мендель....Міндіч....вони ще потерпілими будуть ...- бо все через клятого Єрмака! В в який "бригаді" зараз служить "пішовший на фронт" Єрмак?? Хто зна, відгукніться!!! АУ, Єрмак!!
03.12.2025 11:33 Ответить
Хто він, які в нього повноваження щоб щось блокувати. Без зеленого ішака нічого б не відбувалось.
03.12.2025 11:39 Ответить
03.12.2025 11:45 Ответить
Де Єрмак?
03.12.2025 11:52 Ответить
Де Баканов?
Де Галущенко?
Де Гринчук?
03.12.2025 12:07 Ответить
Де Міндічь?
Де Портнов?
03.12.2025 12:22 Ответить
доступ до тіла Зе у мендельши теж був через дЄрмака?
03.12.2025 11:53 Ответить
Мендель хоче в ОПу.
Замість Єрмака, чікі-чікі-та…
03.12.2025 12:06 Ответить
Моніка Мендель….
03.12.2025 12:09 Ответить
Скоро, на всіх каналах TV, *я устал, я ухожу*... 👏
03.12.2025 12:12 Ответить
дай, боже!..
03.12.2025 12:26 Ответить
Тепер аж прийшли по розум,бідні служенята...
Саме,через силові органи,він цькував вищих офіцерів,лідерів політсил,мерів міст-без підтримки силових вітчизняних органів став нічим.
А при Богдану що було: незаконний розгін вр в перший же день-також файний кадр.
03.12.2025 12:27 Ответить
 
 