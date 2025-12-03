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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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Єрмак блокував роботу правоохоронних органів, - ексречниця президента Мендель

Вплив Єрмака на правоохоронні органи: заява Мендель

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак мав вплив на правоохоронців та блокував їхню роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель.

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"Я знаю зі спілкування з іншими посадовцями – так, так само відбувалося, що він блокував роботу в правоохоронних органах, блокував роботу закупівель..., було багато блокувань роботи", - зазначила вона.

"Це було і на моєму досвіді, і з досвіду людей, які залишалися після мене...

Багато всього відбувалося винятково через Андрія Єрмака, він ухвалював рішення", - додала ексречниця президента.

За словами Мендель, Єрмак має певний вплив на правоохоронні органи.

Читайте: Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель

Звільнення Єрмака

Читайте: "Єрмак - дуже небезпечна людина. Я кожного дня молилася, що жива, - ексречниця президента Мендель

Автор: 

Правоохоронні органи (2655) Єрмак Андрій (1781) Мендель Юлія (247)
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Топ коментарі
+24
Починається пошук "крайнього", але всі бояться визнати очевидне - винен весь той кагал, котрий голобородько зібрав навколо себе за ці сім років.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
+19
Повторюсь. Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
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03.12.2025 11:34 Відповісти
+18
Ждем выполнения этого обещания?

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03.12.2025 11:13 Відповісти
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"Горшочєк нє варі" (С)
Я вже не можу з цього цирку ржати...
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03.12.2025 11:06 Відповісти
Ждем выполнения этого обещания?

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03.12.2025 11:13 Відповісти
Слово треба тримати, єрмака пішов, в пацан слово дотримується
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03.12.2025 11:21 Відповісти
Починається пошук "крайнього", але всі бояться визнати очевидне - винен весь той кагал, котрий голобородько зібрав навколо себе за ці сім років.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
Вы прямо в точку. Не отдельный Ермак. Не отдельная Мендель. Не отдельный цукерман., миндич, Зеленский, шифер, шафер, а именно Кагал. Б****дь, хоть бы одним молдаванином разбавили..
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03.12.2025 11:29 Відповісти
Повторюсь. Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
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03.12.2025 11:34 Відповісти
Ну как бы по поводу кагала вопрос спорный. Кем бы они все были, если бы Владимир Александрович не победил на выборах
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03.12.2025 14:33 Відповісти
Гівняку топлять, аж гай шумить.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
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03.12.2025 11:13 Відповісти
Какой шикарный кореш у Зеленского. И это только первые дни после отставки. Дальше будет еще интереснее, когда полезет еще больше инфы про их дуэт по разворовыванию страны. Запасаемся попкорном.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
І як вишенька на торті Оманські договорняки, я думаю як всплине оце, йому жопа, а пукін скаже " так він же сам приїхав в Оман домовлятися ми його не заставляли".
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03.12.2025 12:01 Відповісти
Більш цікаво які вказівки єрмак давав м'ясирському...
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03.12.2025 11:11 Відповісти
Хіба кількість втрачених територій не очевидна
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03.12.2025 11:27 Відповісти
Я теж так думаю, що скоро ермак начне вігавкиватися, тому головком і у відрядженнях, трохи що і забудете повернутися
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03.12.2025 11:19 Відповісти
- Шо сказати тітці Хані за облаву?.
- Скажіть Бєня знає за облаву.
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03.12.2025 11:12 Відповісти
Ну просто Жанна д'Арк із пейсами. ))
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03.12.2025 11:13 Відповісти
Це така легенда є, ніби колись французькі бароково-рококові дами носили на руках собачок, щоб мовляв коли дама перне, то на собачку повісити всіх собак. Ось так бідний Андрій Борисович тепер і буде.
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03.12.2025 11:15 Відповісти
ну боюсь за ермака- с олимпа и в говно, чтоб не повесился от горя
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03.12.2025 11:16 Відповісти
так і бачу як ларьочнік дєрьмак та кум колян каклєта запроваджують досвід 90х, блокуючи органи:

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03.12.2025 11:18 Відповісти
Помстилася...
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03.12.2025 11:19 Відповісти
Що відбувається в гадючому кублі? Бувша зеленського мстить його бувшому?
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Шо міг блокувати єрмак? Він міг лише генерувати якісь слова, а злочинно діяли/бездіяли безпосередньо посадовці і чиновники.
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03.12.2025 11:21 Відповісти
мендель тобі потрібен пендель
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03.12.2025 11:25 Відповісти
Зараз ще скажуть, що того самого садівника теж він вбив.
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03.12.2025 11:28 Відповісти
Так, дійсно вище рівня ларьочника у Дєрмака не було розумової діяльності, раз він справді думав, що ЗЕ ніколи не зробить з нього цапа-відбувайла. А чого це про Татарова всі раптом замовкли? Хто наступний на роль цапа він чи Подоляк?
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03.12.2025 11:29 Відповісти
Це є треба... єрмак блокував, а зе чистенький
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03.12.2025 11:30 Відповісти
Почалось.Ті павуки що раніше вилізли з тієї банки,почали викривати що коїлося.Далі буде і буде дуже цікаве.Головне щоб НАБУ та САП не зупинились десь на півдороги.
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03.12.2025 11:33 Відповісти
"Головне щоб НАБУ та САП не зупинились десь на півдороги."
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03.12.2025 12:20 Відповісти
Мендель....Міндіч....вони ще потерпілими будуть ...- бо все через клятого Єрмака! В в який "бригаді" зараз служить "пішовший на фронт" Єрмак?? Хто зна, відгукніться!!! АУ, Єрмак!!
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03.12.2025 11:33 Відповісти
Хто він, які в нього повноваження щоб щось блокувати. Без зеленого ішака нічого б не відбувалось.
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03.12.2025 11:39 Відповісти
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03.12.2025 11:45 Відповісти
Де Єрмак?
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03.12.2025 11:52 Відповісти
Де Баканов?
Де Галущенко?
Де Гринчук?
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03.12.2025 12:07 Відповісти
Де Міндічь?
Де Портнов?
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03.12.2025 12:22 Відповісти
Не там, якщо в рифму. А десь на відпочинку
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03.12.2025 13:04 Відповісти
доступ до тіла Зе у мендельши теж був через дЄрмака?
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03.12.2025 11:53 Відповісти
Ні, тут напряму, під столом, як у Моніки
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03.12.2025 13:05 Відповісти
Мендель хоче в ОПу.
Замість Єрмака, чікі-чікі-та…
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03.12.2025 12:06 Відповісти
Моніка Мендель….
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03.12.2025 12:09 Відповісти
Скоро, на всіх каналах TV, *я устал, я ухожу*... 👏
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03.12.2025 12:12 Відповісти
дай, боже!..
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03.12.2025 12:26 Відповісти
Тепер аж прийшли по розум,бідні служенята...
Саме,через силові органи,він цькував вищих офіцерів,лідерів політсил,мерів міст-без підтримки силових вітчизняних органів став нічим.
А при Богдану що було: незаконний розгін вр в перший же день-також файний кадр.
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03.12.2025 12:27 Відповісти
моє хайку на сьогодня:

"коли силовий орган попадає в руку завхозу, то він стає м'який і безсильний"
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03.12.2025 13:24 Відповісти
А мендель была советником Зе?! По каким вопросам?!
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03.12.2025 13:38 Відповісти
О, госпожа Мендель вылезла. Очень допускаю, что от Владимира Александровича ее отодвинул именно Ермак, но это совсем не означает, что она представляет собой какую-то ценность для страны. Тем более, учитывая, что зная все это, она тихонько себе сидела и лишний раз не отсвечивала. А мотивы ее на поверхности - попытаться вернуть внимание Владимира Александровича.
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03.12.2025 14:42 Відповісти
... совковатан єрмак має сидіти в тюрмі за зраду України.
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03.12.2025 17:54 Відповісти
Не сам дєрмак прийнявся на роботу до ішака. Ішак прийняв його, всіляко захищав та виправдовував, до останнього не хотів звільняти. Ця шмендель намагається відбілити безтолкового мудака та представити, як невинну жертву.
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03.12.2025 19:36 Відповісти
 
 