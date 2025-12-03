Єрмак блокував роботу правоохоронних органів, - ексречниця президента Мендель

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак мав вплив на правоохоронців та блокував їхню роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель.

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"Я знаю зі спілкування з іншими посадовцями – так, так само відбувалося, що він блокував роботу в правоохоронних органах, блокував роботу закупівель..., було багато блокувань роботи", - зазначила вона.

"Це було і на моєму досвіді, і з досвіду людей, які залишалися після мене...

Багато всього відбувалося винятково через Андрія Єрмака, він ухвалював рішення", - додала ексречниця президента.

За словами Мендель, Єрмак має певний вплив на правоохоронні органи.

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Звільнення Єрмака

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