Єрмак блокував роботу правоохоронних органів, - ексречниця президента Мендель
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак мав вплив на правоохоронців та блокував їхню роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель.
"Я знаю зі спілкування з іншими посадовцями – так, так само відбувалося, що він блокував роботу в правоохоронних органах, блокував роботу закупівель..., було багато блокувань роботи", - зазначила вона.
"Це було і на моєму досвіді, і з досвіду людей, які залишалися після мене...
Багато всього відбувалося винятково через Андрія Єрмака, він ухвалював рішення", - додала ексречниця президента.
За словами Мендель, Єрмак має певний вплив на правоохоронні органи.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
Топ коментарі
+24 Ярослав Кийко
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Я вже не можу з цього цирку ржати...
- Скажіть Бєня знає за облаву.
сьдесь на півдороги."
Де Галущенко?
Де Гринчук?
Де Портнов?
Замість Єрмака, чікі-чікі-та…
Саме,через силові органи,він цькував вищих офіцерів,лідерів політсил,мерів міст-без підтримки силових вітчизняних органів став нічим.
А при Богдану що було: незаконний розгін вр в перший же день-також файний кадр.
"коли силовий орган попадає в руку завхозу, то він стає м'який і безсильний"