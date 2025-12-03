Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель
Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Андрій Єрмак зупиняв деякі накази Володимира Зеленського.
Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вона зазначила, що ще у 2021 році ділилася із журналістом, що багато чого відбувалося лише через Єрмака.
"Андрій Єрмак - це як фільтр рішень президента. У нього є якісь рішення і він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так:
Хоче Андрій Борисович виконувати, не хоче, вигідно йому виконувати, може він виконувати, не може, дає він цей наказ, зупиняє його", - розповіла Мендель.
За її словами, більшість чиновників тоді опиняються у пастці, тому що не можуть піти проти Єрмака.
"А коли президент питає, чому цього не було зроблено або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен.
І давайте помітимо таку історію, що якщо все відбувається через Андрія Борисовича, а стільки ми бачимо негативних рішень і провалів у політиці, то винним завжди виявляється хтось інших - радники, заступники міністрів, міністри та будь-хто інший", - додала колишня речниця Зеленського.
Мендель розповіла також, що Єрмак дуже часто вводив в оману президента.
"Неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Зеленський", - сказала вона.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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почалося ПЛАНОМІРНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ *******!
"бідна", "затуркана" МОНІКА мандєль сиділа тихенько отримуючи гроші від Шефірів. Іот почалося...
За планом, "Буратіно", якщо до "гебнявого зєРЕЗИДЕНТА" підійдуть занадто близько, спочатку приберуть дЄрмака і на нього будуть все валити. І ОДРАЗУ усі зєПІСУАРНІ помийки почнуть волати "так найведичнійший же НІЧОГО не знав".
НАБЛЮДАЄМО і ФІКСУЄМО хто працює вворожій колорадській колони!
Все кодло зрадників треба притягнути до відповідальності.
І вже досить популізму і брехати !!!