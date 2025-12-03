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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель

Єрмак блокував рішення Зеленського: заява Мендель

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Андрій Єрмак зупиняв деякі накази Володимира Зеленського.

Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вона зазначила, що ще у 2021 році ділилася із журналістом, що багато чого відбувалося лише через Єрмака.

"Андрій Єрмак - це як фільтр рішень президента. У нього є якісь рішення і він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так: 

Хоче Андрій Борисович виконувати, не хоче, вигідно йому виконувати, може він виконувати, не може, дає він цей наказ, зупиняє його", - розповіла Мендель.

За її словами, більшість чиновників тоді опиняються у пастці, тому що не можуть піти проти Єрмака.

Дивіться: Єрмак ще у 2024 році відмовився від контактів з Кушнером. Як Зе-фаворит псував стосунки із США?. ВIДЕО

"А коли президент питає, чому цього не було зроблено або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен.

І давайте помітимо таку історію, що якщо все відбувається через Андрія Борисовича, а стільки ми бачимо негативних рішень і провалів у політиці, то винним завжди виявляється хтось інших - радники, заступники міністрів, міністри та будь-хто інший", - додала колишня речниця Зеленського.

Мендель розповіла також, що Єрмак дуже часто вводив в оману президента.

"Неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Зеленський", - сказала вона.

Читайте: "Єрмак - дуже небезпечна людина. Я кожного дня молилася, що жива, - ексречниця президента Мендель

Звільнення Єрмака

Читайте: Тищенко про відставку Єрмака: Ми - куми. Останні роки не спілкувалися, було багато чого незрозуміло

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Єрмак Андрій (1781) Мендель Юлія (247) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+31
Почалось: найвеличніший ніпрічьом, це все Єрмак...
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03.12.2025 10:54 Відповісти
+23
Хто випустив мєндєльшу зі склепа?
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03.12.2025 10:55 Відповісти
+13
Лише тільки уявіть масштаб нікчемності, безпорадності та недієздатності вави зеленського.
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03.12.2025 10:59 Відповісти
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Почалось: найвеличніший ніпрічьом, це все Єрмак...
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03.12.2025 10:54 Відповісти
С***ка, Так кто у нас 5 лет был Зезедентом??
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03.12.2025 11:35 Відповісти
Хто випустив мєндєльшу зі склепа?
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03.12.2025 10:55 Відповісти
З борделя ви хотіли сказати? В неї перерва. От поки рот нічим не занятий можна зробити декілька заяв
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03.12.2025 10:57 Відповісти
Вона мабуть під час роботи прессекретаркою не мала можливостей про все розповісти Зеленському?
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03.12.2025 11:09 Відповісти
Шіфіри, то їх "висуванка"..
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03.12.2025 11:38 Відповісти
Які ж вони жалюгідні нікчеми - і сміх і гріх
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03.12.2025 10:56 Відповісти
Вони не розуміють, якою нікчемною пліснявою вони виставляють препіздента?
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03.12.2025 10:56 Відповісти
Вони ні, а он так, тому і зайнявся туризмом поки кореша не заспокояться
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03.12.2025 11:08 Відповісти
Виставляють???
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03.12.2025 12:31 Відповісти
гарне зауваження .
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03.12.2025 13:00 Відповісти
О, в ось іпсошечка від мендель про "доброго царя" і "поганого боярина", який його обманював. Хавайте за обидві щоки, скоро добавки піднесуть: лапші вистачить на всіх, встигайте тільки вуха підставляти!
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03.12.2025 10:58 Відповісти
Лише тільки уявіть масштаб нікчемності, безпорадності та недієздатності вави зеленського.
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03.12.2025 10:59 Відповісти
неможна уявити безмежність...
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03.12.2025 11:05 Відповісти
Ось що значить втратити владу у злочинному середовищі, зграя тут же починає гризти, даже саме близкое оточення.
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03.12.2025 11:01 Відповісти
Почалася активна кампанія по відбілюванню зеленого чма "царь харошій, баярє гадьі"
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03.12.2025 11:01 Відповісти
Цікаво хто вилізе на сцену наступним? Богдан буде росказувати як Єрмак його нагло відсунув чи цей чувак, шо Єрмак його за бутафорські вуха смикав?

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03.12.2025 11:04 Відповісти
А хто цей зайчик?
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03.12.2025 11:10 Відповісти
Як?! Ви все пропустили? Зайця з прапором і Могилевську, яка трясла киздою (буквально) на Майдані???

https://censor.net/ua/photonews/3215516/************************************************************************************************************
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03.12.2025 11:14 Відповісти
Так то ж Андрюша там пуєм трусив
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03.12.2025 11:19 Відповісти
Не пуєм а звіздою
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Так у нього і там звізда?
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03.12.2025 11:24 Відповісти
Ще й яка.
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03.12.2025 11:25 Відповісти
Ну так, а шо ти хочеш... ЗвЄзда!
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03.12.2025 11:28 Відповісти
На фото співак Дмитро Волканов .
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03.12.2025 11:19 Відповісти
Глянув в Ютюбі. Є такий. Так у нього всі пісні на один мотив
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03.12.2025 11:27 Відповісти
Нормальні у нього пісні .
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03.12.2025 12:03 Відповісти
Ну в селі під бурячиху підійдуть...
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03.12.2025 12:12 Відповісти
Чорний квадрат Малевича мене теж не тішить .
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03.12.2025 12:37 Відповісти
окремо слід звернути уваги з яким(хоч і прихованим) острахом і комом в горлі вона це розповідала...і, звісно, висновок: який же тупий в нас **********...яке безмозгле тупе створіння!
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03.12.2025 11:04 Відповісти
А чого ж ти раніше мовчала?
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03.12.2025 11:09 Відповісти
« Не чіпайте артистів, повій та візників - вони служать будь-якій владі »
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03.12.2025 11:16 Відповісти
А міндічам яку роль відведено?
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03.12.2025 11:46 Відповісти
Розумні, якщо такі в нього були, забороняв, а дурні, яких було валом, заохочував!
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03.12.2025 11:22 Відповісти
а что, кто то из комментаторов сомневается, что Ермак, по факту, имел такую же власть как и Зеленский , и что он мог безконтрольно ею пользоваться ?
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03.12.2025 11:23 Відповісти
АХТУРГ!
почалося ПЛАНОМІРНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ *******!
"бідна", "затуркана" МОНІКА мандєль сиділа тихенько отримуючи гроші від Шефірів. Іот почалося...
За планом, "Буратіно", якщо до "гебнявого зєРЕЗИДЕНТА" підійдуть занадто близько, спочатку приберуть дЄрмака і на нього будуть все валити. І ОДРАЗУ усі зєПІСУАРНІ помийки почнуть волати "так найведичнійший же НІЧОГО не знав".

НАБЛЮДАЄМО і ФІКСУЄМО хто працює вворожій колорадській колони!
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03.12.2025 11:34 Відповісти
А Мендель з Міндичем не родичи?? Щось то Мендель заговорила....нова "зірка" - антікорупціонерка ??? Гроші закінчилися,або жаба давить,як ворують без неї??
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03.12.2025 11:39 Відповісти
Ще неначасі але,здається,що скоро Єрмаку і зраду повісять.Царь хороший,бояри такі-сякі! Розміновував,відводив підрозділи з займаних позицій давав вказівки військовим,підміняв іноді Верховного Головнокомандувача бо ЗЕленський йому всіляко довіряв .
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03.12.2025 11:44 Відповісти
Вже нудить від відмивання зе
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03.12.2025 12:11 Відповісти
єрмак заборонив,єрмак контролював,єрмак вирішував , татаров виконував...і нах* я вам українцям таке чмо 🤡 маріонетка, в президентах ?!!!! ...
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03.12.2025 12:42 Відповісти
В лайні виживає лише жук гнойовик...
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03.12.2025 13:25 Відповісти
Наш президент не вининен - це Єрмак, агент ФСБ держав його у заручниках та смикав за мотузочки.
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03.12.2025 13:39 Відповісти
Мендель є свідком діянь єрмака, і для суду це є добре, але всю вину на єрмака звалити це виглядає ,як за сценарієм шефірів ...
Все кодло зрадників треба притягнути до відповідальності.
І вже досить популізму і брехати !!!
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03.12.2025 18:56 Відповісти
Геть ішака слідом за дєрмаком. Шмендель у такий примітивний спосіб намагється відбілити "невинного" ішака.
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03.12.2025 19:40 Відповісти
 
 