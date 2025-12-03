Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Андрій Єрмак зупиняв деякі накази Володимира Зеленського.

Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вона зазначила, що ще у 2021 році ділилася із журналістом, що багато чого відбувалося лише через Єрмака.

"Андрій Єрмак - це як фільтр рішень президента. У нього є якісь рішення і він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так:

Хоче Андрій Борисович виконувати, не хоче, вигідно йому виконувати, може він виконувати, не може, дає він цей наказ, зупиняє його", - розповіла Мендель.

За її словами, більшість чиновників тоді опиняються у пастці, тому що не можуть піти проти Єрмака.

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"А коли президент питає, чому цього не було зроблено або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен.

І давайте помітимо таку історію, що якщо все відбувається через Андрія Борисовича, а стільки ми бачимо негативних рішень і провалів у політиці, то винним завжди виявляється хтось інших - радники, заступники міністрів, міністри та будь-хто інший", - додала колишня речниця Зеленського.

Мендель розповіла також, що Єрмак дуже часто вводив в оману президента.

"Неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Зеленський", - сказала вона.

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