3 553 40

Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Ермак блокировал решения Зеленского: заявление Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак останавливал некоторые приказы Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Она отметила, что еще в 2021 году делилась с журналистом, что многое происходило только через Ермака.

"Андрей Ермак - это как фильтр решений президента. У него есть какие-то решения и он их доводит до Андрея Борисовича. А дальше все складывается так: 

Хочет Андрей Борисович выполнять, не хочет, выгодно ему выполнять, может он выполнять, не может, дает он этот приказ, останавливает его", - рассказала Мендель.

По ее словам, большинство чиновников тогда оказываются в ловушке, потому что не могут пойти против Ермака.

Смотрите: Ермак еще в 2024 году отказался от контактов с Кушнером. Как Зе-фаворит портил отношения с США? ВИДЕО

"А когда президент спрашивает, почему это не было сделано или почему сделано не так, то они несут ответственность. И Андрей Борисович всегда указывает на кого-то, кто виноват.

И давайте заметим такую историю, что если все происходит через Андрея Борисовича, а мы видим столько негативных решений и провалов в политике, то виновным всегда оказывается кто-то другой - советники, заместители министров, министры и кто-либо еще", - добавила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Мендель рассказала также, что Ермак очень часто вводил в заблуждение президента.

"Неоднократно многие чиновники получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не выполнять то задание, которое просит выполнить Владимир Зеленский", - сказала она.

Читайте: "Ермак - очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива", - экс-спикер президента Мендель

Увольнение Ермака

Читайте: Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. Последние годы не общались, было многое непонятно

Зеленский Владимир (22819) Ермак Андрей (1439) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1865)
Топ комментарии
+19
Почалось: найвеличніший ніпрічьом, це все Єрмак...
03.12.2025 10:54
+16
Хто випустив мєндєльшу зі склепа?
03.12.2025 10:55
+9
Лише тільки уявіть масштаб нікчемності, безпорадності та недієздатності вави зеленського.
03.12.2025 10:59
Почалось: найвеличніший ніпрічьом, це все Єрмак...
03.12.2025 10:54
С***ка, Так кто у нас 5 лет был Зезедентом??
03.12.2025 11:35
Хто випустив мєндєльшу зі склепа?
03.12.2025 10:55
З борделя ви хотіли сказати? В неї перерва. От поки рот нічим не занятий можна зробити декілька заяв
03.12.2025 10:57
Вона мабуть під час роботи прессекретаркою не мала можливостей про все розповісти Зеленському?
03.12.2025 11:09
Шіфіри, то їх "висуванка"..
03.12.2025 11:38
Які ж вони жалюгідні нікчеми - і сміх і гріх
03.12.2025 10:56
Вони не розуміють, якою нікчемною пліснявою вони виставляють препіздента?
03.12.2025 10:56
Вони ні, а он так, тому і зайнявся туризмом поки кореша не заспокояться
03.12.2025 11:08
Виставляють???
03.12.2025 12:31
О, в ось іпсошечка від мендель про "доброго царя" і "поганого боярина", який його обманював. Хавайте за обидві щоки, скоро добавки піднесуть: лапші вистачить на всіх, встигайте тільки вуха підставляти!
03.12.2025 10:58
Лише тільки уявіть масштаб нікчемності, безпорадності та недієздатності вави зеленського.
03.12.2025 10:59
неможна уявити безмежність...
03.12.2025 11:05
Ось що значить втратити владу у злочинному середовищі, зграя тут же починає гризти, даже саме близкое оточення.
03.12.2025 11:01
Почалася активна кампанія по відбілюванню зеленого чма "царь харошій, баярє гадьі"
03.12.2025 11:01
Цікаво хто вилізе на сцену наступним? Богдан буде росказувати як Єрмак його нагло відсунув чи цей чувак, шо Єрмак його за бутафорські вуха смикав?

03.12.2025 11:04
А хто цей зайчик?
03.12.2025 11:10
Як?! Ви все пропустили? Зайця з прапором і Могилевську, яка трясла киздою (буквально) на Майдані???

https://censor.net/ua/photonews/3215516/************************************************************************************************************
03.12.2025 11:14
Так то ж Андрюша там пуєм трусив
03.12.2025 11:19
Не пуєм а звіздою
03.12.2025 11:20
Так у нього і там звізда?
03.12.2025 11:24
Ще й яка.
03.12.2025 11:25
Ну так, а шо ти хочеш... ЗвЄзда!
03.12.2025 11:28
На фото співак Дмитро Волканов .
03.12.2025 11:19
Глянув в Ютюбі. Є такий. Так у нього всі пісні на один мотив
03.12.2025 11:27
Нормальні у нього пісні .
03.12.2025 12:03
Ну в селі під бурячиху підійдуть...
03.12.2025 12:12
Чорний квадрат Малевича мене теж не тішить .
03.12.2025 12:37
окремо слід звернути уваги з яким(хоч і прихованим) острахом і комом в горлі вона це розповідала...і, звісно, висновок: який же тупий в нас **********...яке безмозгле тупе створіння!
03.12.2025 11:04
А чого ж ти раніше мовчала?
03.12.2025 11:09
« Не чіпайте артистів, повій та візників - вони служать будь-якій владі »
03.12.2025 11:16
такий був план Шефірів, коли оманськеЧМО візьмуть за дупу, валити усе на дЄрмака.
03.12.2025 11:37
А міндічам яку роль відведено?
03.12.2025 11:46
Розумні, якщо такі в нього були, забороняв, а дурні, яких було валом, заохочував!
03.12.2025 11:22
а что, кто то из комментаторов сомневается, что Ермак, по факту, имел такую же власть как и Зеленский , и что он мог безконтрольно ею пользоваться ?
03.12.2025 11:23
АХТУРГ!
почалося ПЛАНОМІРНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ *******!
"бідна", "затуркана" МОНІКА мандєль сиділа тихенько отримуючи гроші від Шефірів. Іот почалося...
За планом, "Буратіно", якщо до "гебнявого зєРЕЗИДЕНТА" підійдуть занадто близько, спочатку приберуть дЄрмака і на нього будуть все валити. І ОДРАЗУ усі зєПІСУАРНІ помийки почнуть волати "так найведичнійший же НІЧОГО не знав".

НАБЛЮДАЄМО і ФІКСУЄМО хто працює вворожій колорадській колони!
03.12.2025 11:34
А Мендель з Міндичем не родичи?? Щось то Мендель заговорила....нова "зірка" - антікорупціонерка ??? Гроші закінчилися,або жаба давить,як ворують без неї??
03.12.2025 11:39
Ще неначасі але,здається,що скоро Єрмаку і зраду повісять.Царь хороший,бояри такі-сякі! Розміновував,відводив підрозділи з займаних позицій давав вказівки військовим,підміняв іноді Верховного Головнокомандувача бо ЗЕленський йому всіляко довіряв .
03.12.2025 11:44
Вже нудить від відмивання зе
03.12.2025 12:11
єрмак заборонив,єрмак контролював,єрмак вирішував , татаров виконував...і нах* я вам українцям таке чмо 🤡 маріонетка, в президентах ?!!!! ...
03.12.2025 12:42
 
 