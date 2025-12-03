Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак останавливал некоторые приказы Владимира Зеленского.
Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Она отметила, что еще в 2021 году делилась с журналистом, что многое происходило только через Ермака.
"Андрей Ермак - это как фильтр решений президента. У него есть какие-то решения и он их доводит до Андрея Борисовича. А дальше все складывается так:
Хочет Андрей Борисович выполнять, не хочет, выгодно ему выполнять, может он выполнять, не может, дает он этот приказ, останавливает его", - рассказала Мендель.
По ее словам, большинство чиновников тогда оказываются в ловушке, потому что не могут пойти против Ермака.
"А когда президент спрашивает, почему это не было сделано или почему сделано не так, то они несут ответственность. И Андрей Борисович всегда указывает на кого-то, кто виноват.
И давайте заметим такую историю, что если все происходит через Андрея Борисовича, а мы видим столько негативных решений и провалов в политике, то виновным всегда оказывается кто-то другой - советники, заместители министров, министры и кто-либо еще", - добавила бывшая пресс-секретарь Зеленского.
Мендель рассказала также, что Ермак очень часто вводил в заблуждение президента.
"Неоднократно многие чиновники получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не выполнять то задание, которое просит выполнить Владимир Зеленский", - сказала она.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
почалося ПЛАНОМІРНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ *******!
"бідна", "затуркана" МОНІКА мандєль сиділа тихенько отримуючи гроші від Шефірів. Іот почалося...
За планом, "Буратіно", якщо до "гебнявого зєРЕЗИДЕНТА" підійдуть занадто близько, спочатку приберуть дЄрмака і на нього будуть все валити. І ОДРАЗУ усі зєПІСУАРНІ помийки почнуть волати "так найведичнійший же НІЧОГО не знав".
НАБЛЮДАЄМО і ФІКСУЄМО хто працює вворожій колорадській колони!