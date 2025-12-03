Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак останавливал некоторые приказы Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Она отметила, что еще в 2021 году делилась с журналистом, что многое происходило только через Ермака.

"Андрей Ермак - это как фильтр решений президента. У него есть какие-то решения и он их доводит до Андрея Борисовича. А дальше все складывается так:

Хочет Андрей Борисович выполнять, не хочет, выгодно ему выполнять, может он выполнять, не может, дает он этот приказ, останавливает его", - рассказала Мендель.

По ее словам, большинство чиновников тогда оказываются в ловушке, потому что не могут пойти против Ермака.

"А когда президент спрашивает, почему это не было сделано или почему сделано не так, то они несут ответственность. И Андрей Борисович всегда указывает на кого-то, кто виноват.

И давайте заметим такую историю, что если все происходит через Андрея Борисовича, а мы видим столько негативных решений и провалов в политике, то виновным всегда оказывается кто-то другой - советники, заместители министров, министры и кто-либо еще", - добавила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Мендель рассказала также, что Ермак очень часто вводил в заблуждение президента.

"Неоднократно многие чиновники получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не выполнять то задание, которое просит выполнить Владимир Зеленский", - сказала она.

Увольнение Ермака

