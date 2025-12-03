"Ермак – очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива, – экс-спикер президента Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала Андрея Ермака очень опасным человеком.
Об этом она заявила в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Заявления Мендель об Ермаке
Так, по ее словам, в 2019 году Ермак спрашивал у политического консультанта, "как стать президентом страны".
Мендель утверждает, что Ермак подавал Зеленскому информацию так, как ему выгодно.
"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, благодарю за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", – отметила она.
По словам Мендель, у Ермака было влияние на правоохранительные органы и возможность запускать уголовные производства "на ровном месте".
Она со ссылкой на источники, которые остались в ОП, говорит, что Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения РФ не будет.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За сценарієм фсбшників, має рвати на собі волосся і вищати, щось про зелупня і мальчіка в трусіках на шатлі….
Він же не лох якийсь, і тим більш не тряпка
(с) мендель 20.07.2021
- тищенка: "кумом єрмака я став під величезним тиском, який супроводжувався погрозами моїй родині";
- подоляка: "я боявся йти на роботу, годинами сидів у вбиральні аби зайвий раз не потрапити йому на очі";
- ну й звісно ж зеленського: "це були чорні роки, чорні, ви не уявляєте, це як би, хоча, так, чорні".
А що це за цар такий, якому боярин може завадити?
Тільки бракує хустки на голові і кота кокосіка😂
чудовийпрезидент стільки років тримав його біля себе? Мабуть "не знав", який з себе той єрмак. Або боявся його звільнити. Бо тоді прийшлось би самому у все влазити, всіх вислуховувати, всім керувати...
Зеля он хороший . Но...подвержен плохому влиянию....за гаражами.... глупый наивный .
Он думал что мендич ворует что бы другие не украли..