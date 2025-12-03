РУС
Новости Увольнение Ермака
"Ермак – очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива, – экс-спикер президента Мендель

Мендель назвала Ермака очень опасным человеком

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала Андрея Ермака очень опасным человеком.

Об этом она заявила в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Заявления Мендель об Ермаке

Так, по ее словам, в 2019 году Ермак спрашивал у политического консультанта, "как стать президентом страны".

Мендель утверждает, что Ермак подавал Зеленскому информацию так, как ему выгодно.

Читайте также: Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины

"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, благодарю за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", – отметила она.

По словам Мендель, у Ермака было влияние на правоохранительные органы и возможность запускать уголовные производства "на ровном месте".

Она со ссылкой на источники, которые остались в ОП, говорит, что Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения РФ не будет.

Читайте: Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. Последние годы не общались, было многое непонятно

Увольнение Ермака

Смотрите: Ермак еще в 2024 году отказался от контактов с Кушнером. Как Зе-фаворит портил отношения с США? ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22819) Ермак Андрей (1439) Мендель Юлия (232)
Топ комментарии
+43
20 з'їзд СН. Розвінчання культу особи Єрмака.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:03 Ответить
+23
І не забувайте - Зеля ніучомунівінават
показать весь комментарий
03.12.2025 10:04 Ответить
+18
показать весь комментарий
03.12.2025 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось тут не так, такий хай підняли.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:03 Ответить
😁 Нас хочуть переконати, що чорт - Єрмак, який фактично взяв у заручники бубочку Зєлєнского, всю ОПу і країну за доромогою ляльки вуду, отриманої в Омані від африкано-ямайських чаклунів через кацарське фсб. Звідси і Мендель, і "Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість". Лише Лізка Богуцька, як завжди, все проспала, чи пробухала і підтримала Єрмака добрим словом. 😁
показать весь комментарий
03.12.2025 10:21 Ответить
Вихід верещучки, уже готують «потужні мєнєгєри», текст вона вчить!!
За сценарієм фсбшників, має рвати на собі волосся і вищати, щось про зелупня і мальчіка в трусіках на шатлі….
показать весь комментарий
03.12.2025 10:40 Ответить
20 з'їзд СН. Розвінчання культу особи Єрмака.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:03 Ответить
Хотів задушити? - чи гірше?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:03 Ответить
І не забувайте - Зеля ніучомунівінават
показать весь комментарий
03.12.2025 10:04 Ответить
А от хотілось би почути роз'яснення голобородька, керуючись чим він фактично віддав своєму корєшу власні повноваження. Це була б дуже цікава розповідь. Для слідчих.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:16 Ответить
ООО, понеслась.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:05 Ответить
А зараз щось змінилося?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:05 Ответить
Відлетіла до теплих країв.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:39 Ответить
єврей єврейку не скривдить, дарма вона так "боялася"
показать весь комментарий
03.12.2025 10:05 Ответить
А пам'ятаєте як Зінов'єв і Камєнєв допомогли сталіну усунути Троцького? Тобто коли євреї дориваються до влади усім своїм кагалом, то вони влаштовують неймовірний жабогадюкінг!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:25 Ответить
деколи так і є, а деколи ми все-таки недооцінюємо ненависть євреїв до євреїв...
показать весь комментарий
03.12.2025 11:00 Ответить
***,це що другий сезон "паломніци" починається?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:06 Ответить
Звісно, бубочка нічого не знав, йому ж 5 рочків і ним маніпулював злий дядько, як дитиною.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:06 Ответить
Так само як і Хрущов, що начебто нічого не знав про злочини Сталіна. Не перший раз.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:14 Ответить
Стояночка!
Він же не лох якийсь, і тим більш не тряпка
показать весь комментарий
03.12.2025 10:18 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 10:07 Ответить
зе на задньому плані тоді посередині
показать весь комментарий
03.12.2025 10:15 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 10:25 Ответить
Ермак курва
показать весь комментарий
03.12.2025 10:08 Ответить
а, може - "Ермак і курва"?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:09 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 10:15 Ответить
Зараз, при потрібному "розкладі", "Мандєль" проголосить д"Єрмака "злим генієм" Зеленського, який заважав йому вести Україну до "щастя"... І співатиме вона цю пісню лише для цього, щоб повернуться до "кормушки"...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:08 Ответить
О обявилася мабуть назад до влади хоче досить з нас цих потужних дурнів
показать весь комментарий
03.12.2025 10:08 Ответить
О ця мінєтчиця вилізла, відбілювати репутацію зейла
показать весь комментарий
03.12.2025 10:08 Ответить
це почалась (власне - чому почалась? продовжується!) агітація за другий термін Зелі
показать весь комментарий
03.12.2025 10:08 Ответить
"Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ ... ЯК ДРУГА ОСОБА ДЕРЖАВИ, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз ... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами". Джерело: https://censor.net/ua/n3278148

(с) мендель 20.07.2021
показать весь комментарий
03.12.2025 10:09 Ответить
з нетерпінням чекатиму на інтерв'ю
- тищенка: "кумом єрмака я став під величезним тиском, який супроводжувався погрозами моїй родині";
- подоляка: "я боявся йти на роботу, годинами сидів у вбиральні аби зайвий раз не потрапити йому на очі";
- ну й звісно ж зеленського: "це були чорні роки, чорні, ви не уявляєте, це як би, хоча, так, чорні".
показать весь комментарий
03.12.2025 10:09 Ответить
забув татарова: "відстрілюючись від чеченців постійно доводилось відволікатися на єрмака - чи не оголив він наші тили".
показать весь комментарий
03.12.2025 10:14 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 10:32 Ответить
+100.000 и +500
показать весь комментарий
03.12.2025 10:54 Ответить
ДЕБІЛКА.....
показать весь комментарий
03.12.2025 10:11 Ответить
Ага. Царь гарний, боярин погагий.
А що це за цар такий, якому боярин може завадити?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:11 Ответить
бідного нівчьомнєвінаватого ЗЕлупьониша всі обманювали, а він же ж нічого не розумів, нічого не бачив, наївний, довірливий... Чергова адвокатша зеленого зрадника та мародера, яка намагається перевести стрілки з ЗЕлупи на вже збитого Єрмака... І це черговий доказ того, що зелений був і в тємє і в долє, коли щотижня відправляли двушку на маскву...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:13 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 10:22 Ответить
Ще одна курва вилізла !
показать весь комментарий
03.12.2025 10:13 Ответить
Чекаємо на вихід верещучки, вона має на собі ісподнє рвати і волосся на голові!!! Тьотка бита у цій справі… Чекаємо…. Вищатиме, як натренована!!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:37 Ответить
Стільки років ***** мовчала, а тепер біла і пухнаста ...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:17 Ответить
Та що ж це таке робиться? Знову виходить, що Зєльонкін - лох?!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:17 Ответить
Прямо Оксана Марченко.
Тільки бракує хустки на голові і кота кокосіка😂
показать весь комментарий
03.12.2025 10:18 Ответить
не такі цей виб** док зеленський🤡 хоче бути президентом ще раз , але на іміджі жертви єрмака , це велика піарна помилка ...зеленский ти потвора і всі твої слуги теж , здохніть !!! ...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:19 Ответить
оказалася наш атец не атцом а *****
показать весь комментарий
03.12.2025 10:20 Ответить
Зеленського потрібно засудити до довічного за передавання президенських повноважень, а єрмака теж на довічно за переберення на себе повноважень, які не властиві завгоспу. Зараз буде виливатися багато чого цікавого і страшного на зелених покидьків.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:23 Ответить
Які у вас солодкі вологі мрії
показать весь комментарий
03.12.2025 10:30 Ответить
І як же ж наш чудовий президент стільки років тримав його біля себе? Мабуть "не знав", який з себе той єрмак. Або боявся його звільнити. Бо тоді прийшлось би самому у все влазити, всіх вислуховувати, всім керувати...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
Щоб урятувати із Зеленського роблять повного олігофрена, який ні про що ніколи не знає.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
В этом случае и стараться особо не надо. Он полный олигофрен, который немножко знал.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:34 Ответить
В хаті кожного українця має бути дві речі: граблі, щоб наступати і бандура, щоб потім співати про "тяжку долю"...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:25 Ответить
Зі слів мендиль зеленський лох і тряпка.Понеслось відбілювання зеЛайна,дістають нікчем з шухляди.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:28 Ответить
Єврейська хуцпа. Вилизує зечмо, ніби він ні чому не винуватий, та знову запросить до корита.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:35 Ответить
ТОБТО берія(ярмак) у всьому винен?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:37 Ответить
Ужель та самая МендЕль?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:39 Ответить
Мєндєль в оточенні ОП боїться за своє життя
показать весь комментарий
03.12.2025 10:47 Ответить
Ну як боїться?Людям показує-що їй це огидно,но гдє то далєко в душє- очєнь даже нравіцца.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:00 Ответить
А зєля то ЛОШАРА!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:59 Ответить
Де заява до відповідних органів? Чи це чиясь замовна стаття?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:02 Ответить
Без ЗЕблазня єрмака не було б - крапка.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:04 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 11:05 Ответить
Ну Мендель - людина Богдана, тут не дивно. Єрмак її в кінці кінців і вижив з роботи... Тому ждем подібної заяви ще, наприклад, від Гончарука...
показать весь комментарий
03.12.2025 11:07 Ответить
Теперь во всем виновен...ярмак...
Зеля он хороший . Но...подвержен плохому влиянию....за гаражами.... глупый наивный .
Он думал что мендич ворует что бы другие не украли..
показать весь комментарий
03.12.2025 11:09 Ответить
Нехай книгу напише ще одну і назве її "Ой, зухенвей, ілі как я боялась єрмака".
показать весь комментарий
03.12.2025 11:10 Ответить
 
 