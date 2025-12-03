"Ермак – очень опасный человек. Я каждый день молилась, что жива, – экс-спикер президента Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала Андрея Ермака очень опасным человеком.

Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.

Заявления Мендель об Ермаке

Так, по ее словам, в 2019 году Ермак спрашивал у политического консультанта, "как стать президентом страны".

Мендель утверждает, что Ермак подавал Зеленскому информацию так, как ему выгодно.

"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, благодарю за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", – отметила она.

По словам Мендель, у Ермака было влияние на правоохранительные органы и возможность запускать уголовные производства "на ровном месте".

Она со ссылкой на источники, которые остались в ОП, говорит, что Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения РФ не будет.

Увольнение Ермака

