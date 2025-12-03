Мендель боїться за життя через Єрмака: "Він дуже небезпечна людина"

Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною.

Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Заяви Мендель про Єрмака

Так, за її словами, у 2019 році Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни".

Мендель стверджує, що Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому вигідно.

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"Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина", - зазначила вона.

Вона із посиланням на джерела, які залишилися в ОП, каже, що Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення РФ не буде.

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