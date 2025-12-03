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Новини Звільнення Єрмака
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Мендель боїться за життя через Єрмака: "Він дуже небезпечна людина"

Мендель назвала Єрмака дуже небезпечною людиною

Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною.

Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Заяви Мендель про Єрмака

Так, за її словами, у 2019 році Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни".

Мендель стверджує, що Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому вигідно.

Також читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

"Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина", - зазначила вона.

Вона із посиланням на джерела, які залишилися в ОП, каже, що Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення РФ не буде.

Читайте: Тищенко про відставку Єрмака: Ми - куми. Останні роки не спілкувалися, було багато чого незрозуміло

Звільнення Єрмака

Дивіться: Єрмак ще у 2024 році відмовився від контактів з Кушнером. Як Зе-фаворит псував стосунки із США?. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Єрмак Андрій (1781) Мендель Юлія (247)
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Топ коментарі
+83
20 з'їзд СН. Розвінчання культу особи Єрмака.
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03.12.2025 10:03 Відповісти
+64
І не забувайте - Зеля ніучомунівінават
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03.12.2025 10:04 Відповісти
+52
😁 Нас хочуть переконати, що чорт - Єрмак, який фактично взяв у заручники бубочку Зєлєнского, всю ОПу і країну за доромогою ляльки вуду, отриманої в Омані від африкано-ямайських чаклунів через кацарське фсб. Звідси і Мендель, і "Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість". Лише Лізка Богуцька, як завжди, все проспала, чи пробухала і підтримала Єрмака добрим словом. 😁
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03.12.2025 10:21 Відповісти
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А зєля то ЛОШАРА!
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03.12.2025 10:59 Відповісти
Без ЗЕблазня єрмака не було б - крапка.
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03.12.2025 11:04 Відповісти
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03.12.2025 11:05 Відповісти
Ну Мендель - людина Богдана, тут не дивно. Єрмак її в кінці кінців і вижив з роботи... Тому ждем подібної заяви ще, наприклад, від Гончарука...
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03.12.2025 11:07 Відповісти
Теперь во всем виновен...ярмак...
Зеля он хороший . Но...подвержен плохому влиянию....за гаражами.... глупый наивный .
Он думал что мендич ворует что бы другие не украли..
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03.12.2025 11:09 Відповісти
Нехай книгу напише ще одну і назве її "Ой, зухенвей, ілі как я боялась єрмака".
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03.12.2025 11:10 Відповісти
Как страшна жить!
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03.12.2025 11:14 Відповісти
Чого слухати цю політичну шльондру?
Вона за пляшку ( за гроші) і свому померлому прадідусю відсмокче.
Хоча я впевнений що єрмак злочинець. І повинен сидіти на нарах, або під ними лежати.
Цей хайп роздувають лише кацапи з метою дестабілізувати Україну.
Ну бо на фронті у них херувато і потрібна внутрішня дестабілізація.
Бо буде внутрішня дестабілізація рашки, вона уже іде:
інтернет поза зоною, податки і побори підвищили, армія на
"стімпанках а ля шалений макс", а холодильник пустий і перемоги немає на горизонті.
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03.12.2025 11:22 Відповісти
Як бути "карабєльнай сасной" і п...здити державний бюджет з ЗЕкопанією, так все норм було. А як щось пішло не так, починається "я баюсь". Нє-нє "падруга", вміла на "куй" присісти, вмій і нести відповідальність за свої вчинки. Якщо вже так боїшся за своє життя, то в СІЗО безпечніше, йди в поліцію, пиши явку з повинною, здавай дрізів по деребану, отримай строк і спи спокійно. В іншому випадку можуть і зажмурити... обирай.
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03.12.2025 11:24 Відповісти
Здали південь за два дні, без бою фактично, бо побоялись провести мобілізацію резерву, росіяни просто пройшлись як на параді.

Боба і біба, два потужні лідери.
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03.12.2025 11:24 Відповісти
Йуля, ти себе у дзеркалі давно бачила? Якщо сказати що ти і на х.й нікому не потрібна, ти не дуже образишся??? Політик вона, мля…. Йди на кухню борщ варити….
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03.12.2025 11:33 Відповісти
интересно сколько вылезло ботов в защиту Ермака... А я верю, что Ермак мог манипулировать Зеленским.
И то, что он действительно занимался вопросами, далекими от его должностных обязанностей, все же видели (например вел международные переговоры вместо министра МЗС) ...
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03.12.2025 11:33 Відповісти
Занімался, а хто йому дозволив?

Чи бува не найвеличніший?
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03.12.2025 17:53 Відповісти
Ти диви-яка ця **** боягузливою стала.А раніше на журналістів в двічі більших за себе кидалася як скажена собака. Хозяїн Зелупа тоді її підбадьорював-"Ету дєвочку я в обіду нє дам."

Він ,правда, і про Єрмака казав-"Андрєя я вам нє аддам".Та як з'ясувалося-при особистій небезпеці Зегевара і свою Скумбрієвну під каток правосуддя штовхне.І папу Сашу змусить вернуть незаконно присуджену пенсію.
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03.12.2025 11:33 Відповісти
А якщо яйця вставити у двері і трішечки натиснути, то він взагалі скаже, що ніякого "обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману" і близько не було
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03.12.2025 20:44 Відповісти
Если действительно существует ботоферма Подоляка, (радника Ермака), то похоже что она вся, в полном сборе, в этой ветке )))
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03.12.2025 11:40 Відповісти
Якщо все, що вона розповідає правда, то разом із Єрмаком повинен піти і ЗЄ!!!
Це його відповідальність!
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03.12.2025 11:43 Відповісти
Ермак работал по бэк-офису ФСБшника Деркача?

Раскрыты все адские схемы!

/ ДЫМОВ

https://www.youtube.com/watch?v=d9S2hyx_FKo
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03.12.2025 11:47 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент


ПОРУЧ З НИМ ПЕРЕБУВАВ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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03.12.2025 11:51 Відповісти
Ах, він перебув поруч?
Отак поруч вони і зрадили Україну
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03.12.2025 11:53 Відповісти
доступ до тіла Зе у мендельши теж був через дЄрмака?
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03.12.2025 11:56 Відповісти
Та не в Мендель справа, а в тому, що не чолі держави були зрадники...
Про це і треба говорити

Про те як "мудрий" нарід, вибрав біду для України...
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03.12.2025 12:01 Відповісти
У фільмі "Властелин Колец " є такий персонаж Гнілоуст .... когось він мені нагадує? 🤔
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03.12.2025 12:15 Відповісти
Гундосика?
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03.12.2025 16:57 Відповісти
запахло смаженим! Тепер вони усі "человек-человеку враг", знати вони один одного не знають, всім їм погрожують.... та в загалі "особисто вонині в чому не винні"!
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03.12.2025 13:01 Відповісти
Дуже небезпечна людина-вона права.
Якщо навіть садив укр.полковників-генералів в укр.вязниці,то можна зрозуміти його ступінь впливу.
Ген.Омельч.сказав,що це генерал-лейтенант фсб,кращий працівник цього відомства.
І здається,він близький був до правди.
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03.12.2025 13:04 Відповісти
Пам'ять у девочки на нулі. А я пам'ятаю як вона розказувала і інтерв'ю який Андрій Борисович хороший і надійний. Стерво.
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03.12.2025 13:18 Відповісти
А що будеш казати у момент коли тебе міцно схватили за яй.., за клітор.
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03.12.2025 14:37 Відповісти
Криворіжський обрєз ні в чому не винний, забула додати сестра по крові 🤡
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03.12.2025 15:31 Відповісти
"Так, за її словами, у 2019 році Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни".
І він ним став,неформальним. Але хто цей консультант? Для дбр непочатий край роботи,правда,коли реформують його.
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03.12.2025 15:38 Відповісти
Чесслово, дитсадок сонечко при зебожевiльнi: дермак переконав зебiла, шо вiйни не буде. Тiпо, зебiл своiх мiзкiв немае, ще й
дурне поiхало в турне,
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались, що воно - дурне…

Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне… (Саша Паламарчук).
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03.12.2025 16:10 Відповісти
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03.12.2025 16:11 Відповісти
🤣
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03.12.2025 20:30 Відповісти
Если он такой опасный , то надо идти не на радио «Свобода» , а в полицию…
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03.12.2025 16:47 Відповісти
Я б і сам боявся, коли б таке плів... Дурна курка не розуміє, що тепер вона сама стала мішенню - але не Єрмака, а тих, хто прагне його знищити політично, і це просто унікальна нагода його підставити... П.С. Сам Єрмак мені нецікавий від слова зовсім.
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03.12.2025 16:48 Відповісти
Дурна курка не розуміє, що тепер вона сама стала мішенню .
Не стала.Це просто театр для тих,хто усе це повірить.Не будьте стадом.
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29.12.2025 16:59 Відповісти
Схоже,Незламний вирішив зробити свого дружка,ларьочника Йермака....цапом відбувайлом,він офірне ягня....За логікого,офірне ягнятко повинен вбити або "український націоналіст" або "путінський кілер" і кінці в воду...
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03.12.2025 17:19 Відповісти
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Мендель заявила, що Єрмак вводив Зеленського в оману та блокував виконання його доручень

Тут якась помилка

Правильно:

Єрмак вводив Зеленського в Оман
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03.12.2025 17:30 Відповісти

Вгадайте, хто з цих двох президент
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03.12.2025 17:32 Відповісти
«Зеленський був моїм другом до і буде після», - Єрмак

29.11.2025, 18:00

https://wz.lviv.ua/news/543295-zelenskyi-buv-moim-druhom-do-i-bude-pislia-yermak
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03.12.2025 17:38 Відповісти
Ермак будет управлять из тени. Неожиданная деталь в словах Зеленского раскрыла его план

https://www.youtube.com/watch?v=H0N7jSlgg1s
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03.12.2025 17:57 Відповісти
Єрмак Єрмака баче здалека!
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03.12.2025 17:57 Відповісти
Єрмак дурака бачить здалека
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03.12.2025 18:01 Відповісти
Та кому ти, курва, потрібна, щоб об тебе бруднити руки? Все, що ми могла зробити на шкоду Україні, ти вже зробила і досі жива? То сиди і не відсвічуй
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03.12.2025 17:57 Відповісти
Із цитат Андрія Єрмака із профайлу FT

Про свою позицію в системі Зеленського: «Я менеджер президента.

Він лідер вільного світу.

Моє завдання - зробити його максимально ефективним. Як CEO і COO».

https://forbes.ua/news/ya-menedzher-prezidenta-10-tsitat-andriya-ermaka-z-profayla-ft-yaki-poyasnyuyut-yogo-vladu-stil-i-riziki-24072025-31502

І в результаті зробив з нього ЛідОра...
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03.12.2025 18:07 Відповісти
Дарма вона так злякалася, бо вже був на підписі указ про присвоєння їй звання героїні, а так лише якийсь орден випишуть!
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03.12.2025 18:11 Відповісти
Ха-ха-ха-ха!
Незабаром Юлія Мендель піде у небуття, при чому й в прямому змісті цього слова, за законом відомого з курсу шкільної генетики, її однопрізвищнека - Грегора Менделя (генетика) ще з 19 століття.
Тобто - вона просто перетвореться на генетичний матеріал, або простіше кажучи - піде на органи! А Єрмак знає, що робить!
Все наближується за його сценарієм.
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03.12.2025 18:52 Відповісти
- Язик мій - ворог мій! -
(Автор Юлька Мандєль).
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03.12.2025 19:39 Відповісти
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03.12.2025 19:42 Відповісти
Ай-яй-яй! Виявляться, що ішак нічого не знав і, навіть, не здогадувався.
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03.12.2025 19:48 Відповісти
Вкраде тебе і примусить займатись проституцією ,ти дівчинка симпатична ,так що клієнти будуть .
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03.12.2025 20:06 Відповісти
🤣😁😂 Мендель бійся за свою мендель!
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03.12.2025 20:27 Відповісти
В Рудого зараз такаж фурія як Мандель прескою зажигає, кидається на всіх як самка голодного єнота.
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03.12.2025 20:48 Відповісти
Щось ці юлії вже всіх дістали.
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03.12.2025 21:52 Відповісти
Може і Зе його боявся
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03.12.2025 22:06 Відповісти
Він за нього тримався як вош за кожуха
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04.12.2025 13:04 Відповісти
Вже забули про цю ТП. А тут вилізла з якоїсь нори. Та нічого буде як завжди - "Сичав сичав тай замовк. Вигляда з нори як вовк".
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03.12.2025 22:27 Відповісти
Цар гарний,а бояри погані.Вже таке колись було.Витягнули цю мендель для захисту бубочки.Клоуни.🤡🤡🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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04.12.2025 07:13 Відповісти
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04.12.2025 09:44 Відповісти
В хто буде наступним Малютой Скуратовим?
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04.12.2025 10:36 Відповісти
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