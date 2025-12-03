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Мендель боїться за життя через Єрмака: "Він дуже небезпечна людина"
Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною.
Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Заяви Мендель про Єрмака
Так, за її словами, у 2019 році Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни".
Мендель стверджує, що Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому вигідно.
"Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина", - зазначила вона.
Вона із посиланням на джерела, які залишилися в ОП, каже, що Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення РФ не буде.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
Топ коментарі
+83 Петрик Похмільський
показати весь коментар03.12.2025 10:03 Відповісти Посилання
+64 Oleksii Magas
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+52 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар03.12.2025 10:21 Відповісти Посилання
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Зеля он хороший . Но...подвержен плохому влиянию....за гаражами.... глупый наивный .
Он думал что мендич ворует что бы другие не украли..
Вона за пляшку ( за гроші) і свому померлому прадідусю відсмокче.
Хоча я впевнений що єрмак злочинець. І повинен сидіти на нарах, або під ними лежати.
Цей хайп роздувають лише кацапи з метою дестабілізувати Україну.
Ну бо на фронті у них херувато і потрібна внутрішня дестабілізація.
Бо буде внутрішня дестабілізація рашки, вона уже іде:
інтернет поза зоною, податки і побори підвищили, армія на
"стімпанках а ля шалений макс", а холодильник пустий і перемоги немає на горизонті.
Боба і біба, два потужні лідери.
И то, что он действительно занимался вопросами, далекими от его должностных обязанностей, все же видели (например вел международные переговоры вместо министра МЗС) ...
Чи бува не найвеличніший?
Він ,правда, і про Єрмака казав-"Андрєя я вам нє аддам".Та як з'ясувалося-при особистій небезпеці Зегевара і свою Скумбрієвну під каток правосуддя штовхне.І папу Сашу змусить вернуть незаконно присуджену пенсію.
Це його відповідальність!
Раскрыты все адские схемы!
/ ДЫМОВ
https://www.youtube.com/watch?v=d9S2hyx_FKo
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент
ПОРУЧ З НИМ ПЕРЕБУВАВ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Отак поруч вони і зрадили Україну
Про це і треба говорити
Про те як "мудрий" нарід, вибрав біду для України...
Якщо навіть садив укр.полковників-генералів в укр.вязниці,то можна зрозуміти його ступінь впливу.
Ген.Омельч.сказав,що це генерал-лейтенант фсб,кращий працівник цього відомства.
І здається,він близький був до правди.
І він ним став,неформальним. Але хто цей консультант? Для дбр непочатий край роботи,правда,коли реформують його.
дурне поiхало в турне,
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались, що воно - дурне…
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне… (Саша Паламарчук).
Не стала.Це просто театр для тих,хто усе це повірить.Не будьте стадом.
Тут якась помилка
Правильно:
Єрмак вводив Зеленського в Оман
Вгадайте, хто з цих двох президент
29.11.2025, 18:00
https://wz.lviv.ua/news/543295-zelenskyi-buv-moim-druhom-do-i-bude-pislia-yermak
https://www.youtube.com/watch?v=H0N7jSlgg1s
Про свою позицію в системі Зеленського: «Я менеджер президента.
Він лідер вільного світу.
Моє завдання - зробити його максимально ефективним. Як CEO і COO».
https://forbes.ua/news/ya-menedzher-prezidenta-10-tsitat-andriya-ermaka-z-profayla-ft-yaki-poyasnyuyut-yogo-vladu-stil-i-riziki-24072025-31502
І в результаті зробив з нього ЛідОра...
Незабаром Юлія Мендель піде у небуття, при чому й в прямому змісті цього слова, за законом відомого з курсу шкільної генетики, її однопрізвищнека - Грегора Менделя (генетика) ще з 19 століття.
Тобто - вона просто перетвореться на генетичний матеріал, або простіше кажучи - піде на органи! А Єрмак знає, що робить!
Все наближується за його сценарієм.
(Автор Юлька Мандєль).