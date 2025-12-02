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Тищенко про відставку Єрмака: Ми - куми. Останні роки не спілкувалися, було багато чого незрозуміло
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко у бесіді з Олексієм Гончаренком прокоментував відставку голови ОП Андрія Єрмака.
Про це Гончаренко повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дружили, були кумами. Останні роки не спілкувалися. Мені багато чого було незрозуміло", - цитує Тищенка Гончаренко.
Нардеп звертає увагу, що фактично Тищенко підтвердив, що Єрмак був його кумом і хрестив сина.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
Топ коментарі
+13 Kite #527076
показати весь коментар02.12.2025 16:20 Відповісти Посилання
+12 Погрібний Олександр
показати весь коментар02.12.2025 16:19 Відповісти Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар02.12.2025 16:22 Відповісти Посилання
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Спіздав ти, микольцю!
Та дитина що:
- "розхристилася", чи шо?
- у муслімство пішла чи в юдаїзм?
Колишніми куми не бувають.
шах-мат.
БрутКоля?"