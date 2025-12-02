Тищенко про відставку Єрмака: Ми - куми. Останні роки не спілкувалися, було багато чого незрозуміло

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко у бесіді з Олексієм Гончаренком прокоментував відставку голови ОП Андрія Єрмака.

Про це Гончаренко повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми дружили, були кумами. Останні роки не спілкувалися. Мені багато чого було незрозуміло", - цитує Тищенка Гончаренко.

Нардеп звертає увагу, що фактично Тищенко підтвердив, що Єрмак був його кумом і хрестив сина.

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Звільнення Єрмака

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