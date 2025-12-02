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Новини Звільнення Єрмака
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Тищенко про відставку Єрмака: Ми - куми. Останні роки не спілкувалися, було багато чого незрозуміло

Тищенко та Єрмак

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко у бесіді з Олексієм Гончаренком прокоментував відставку голови ОП Андрія Єрмака.

Про це Гончаренко повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми дружили, були кумами. Останні роки не спілкувалися. Мені багато чого було незрозуміло", - цитує Тищенка Гончаренко.

Нардеп звертає увагу, що фактично Тищенко підтвердив, що Єрмак був його кумом і хрестив сина.

Читайте: ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

Звільнення Єрмака

Також читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

Гончаренко скрін

Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Єрмак Андрій (1781) Тищенко Микола (350)
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Топ коментарі
+13
Які куми, Коля? Зєля ж "кумавство пабарол".
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02.12.2025 16:20 Відповісти
+12
Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити!
Спіздав ти, микольцю!
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02.12.2025 16:19 Відповісти
+11
"Котлєта" завжди тримає ніс по вітру....
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02.12.2025 16:22 Відповісти
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Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити!
Спіздав ти, микольцю!
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02.12.2025 16:19 Відповісти
Чому Котлета каже "були" кумами?

Та дитина що:
- "розхристилася", чи шо?
- у муслімство пішла чи в юдаїзм?

Колишніми куми не бувають.
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03.12.2025 03:42 Відповісти
Які куми, Коля? Зєля ж "кумавство пабарол".
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02.12.2025 16:20 Відповісти
зеленський проти кумовства, а єрмак спробував кумовство проштовхувати, тому зеленський його й звільнив. зеленський - молодець.
шах-мат.
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02.12.2025 16:53 Відповісти
Капець)
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02.12.2025 18:10 Відповісти
) так й казатимуть
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02.12.2025 18:40 Відповісти
Нє, ну таки на голову не налазить)))
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02.12.2025 20:49 Відповісти
І цей відмежувався від кума як від чумного.
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02.12.2025 16:21 Відповісти
"Котлєта" завжди тримає ніс по вітру....
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02.12.2025 16:22 Відповісти
Коля,і ти?
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02.12.2025 16:24 Відповісти
"І ти, Брут Коля?"
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02.12.2025 19:00 Відповісти
Навіть якби коханцями були, ця б чучундра сказав "ні, він давно вже в мені не бував".
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02.12.2025 16:25 Відповісти
Ану Коля, під сто грам та каКльЄту розкажи які ви там мутки мутили?
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02.12.2025 16:30 Відповісти
Первый пошёл. Кум
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02.12.2025 16:30 Відповісти
Гівно гівну гівном хрестило...
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02.12.2025 16:31 Відповісти
Тищенку хоч щось колись було зрозуміло? Він, як Мілованов, просто ..****.
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02.12.2025 16:35 Відповісти
і як кум до кума залицявся? ))
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02.12.2025 16:46 Відповісти
Ну шо шановні?Починаєм валати-зеленський посади друзів і кумів!Чи не на часі.
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02.12.2025 16:52 Відповісти
А кого він посадив?
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02.12.2025 17:36 Відповісти
Одне кумівство, братство, ************, сраколизництво у владі..
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02.12.2025 16:57 Відповісти
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02.12.2025 17:00 Відповісти
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02.12.2025 17:00 Відповісти
кум кума просуває здалека
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02.12.2025 17:05 Відповісти
Пиз..ть як дихає.
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02.12.2025 18:54 Відповісти
... який сором !
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02.12.2025 20:02 Відповісти
Вибори, вибори...
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02.12.2025 20:16 Відповісти
 
 