Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. В последние годы не общались, было многое непонятно

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в беседе с Алексеем Гончаренко прокомментировал отставку главы ОП Андрея Ермака.

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

"Мы дружили, были кумами. В последние годы не общались. Мне многое было непонятно", - цитирует Тищенко Гончаренко.

Нардеп обращает внимание, что фактически Тищенко подтвердил, что Ермак был его кумом и крестил сына.

Увольнение Ермака

