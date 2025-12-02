РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13271 посетитель онлайн
Новости Увольнение Ермака
2 326 18

Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. В последние годы не общались, было многое непонятно

Тищенко и Ермак

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в беседе с Алексеем Гончаренко прокомментировал отставку главы ОП Андрея Ермака.

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы дружили, были кумами. В последние годы не общались. Мне многое было непонятно", - цитирует Тищенко Гончаренко.

Нардеп обращает внимание, что фактически Тищенко подтвердил, что Ермак был его кумом и крестил сына.

Читайте: ГПСУ о запрете на выезд для Ермака: Не даем подтверждений или опровержений

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины

Гончаренко скрин

Автор: 

Гончаренко (555) Ермак Андрей (1433) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити!
Спіздав ти, микольцю!
показать весь комментарий
02.12.2025 16:19 Ответить
+6
Які куми, Коля? Зєля ж "кумавство пабарол".
показать весь комментарий
02.12.2025 16:20 Ответить
+4
І цей відмежувався від кума як від чумного.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчасно зрадити - це не зрадити, а передбачити!
Спіздав ти, микольцю!
показать весь комментарий
02.12.2025 16:19 Ответить
Які куми, Коля? Зєля ж "кумавство пабарол".
показать весь комментарий
02.12.2025 16:20 Ответить
зеленський проти кумовства, а єрмак спробував кумовство проштовхувати, тому зеленський його й звільнив. зеленський - молодець.
шах-мат.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:53 Ответить
І цей відмежувався від кума як від чумного.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:21 Ответить
"Котлєта" завжди тримає ніс по вітру....
показать весь комментарий
02.12.2025 16:22 Ответить
Коля,і ти?
показать весь комментарий
02.12.2025 16:24 Ответить
Навіть якби коханцями були, ця б чучундра сказав "ні, він давно вже в мені не бував".
показать весь комментарий
02.12.2025 16:25 Ответить
Ану Коля, під сто грам та каКльЄту розкажи які ви там мутки мутили?
показать весь комментарий
02.12.2025 16:30 Ответить
Первый пошёл. Кум
показать весь комментарий
02.12.2025 16:30 Ответить
Гівно гівну гівном хрестило...
показать весь комментарий
02.12.2025 16:31 Ответить
Тищенку хоч щось колись було зрозуміло? Він, як Мілованов, просто ..****.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:35 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко у бесіді з Олексієм Гончаренком Джерело: https://censor.net/ua/n3588239
😁
показать весь комментарий
02.12.2025 16:37 Ответить
і як кум до кума залицявся? ))
показать весь комментарий
02.12.2025 16:46 Ответить
Ну шо шановні?Починаєм валати-зеленський посади друзів і кумів!Чи не на часі.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:52 Ответить
Одне кумівство, братство, ************, сраколизництво у владі..
показать весь комментарий
02.12.2025 16:57 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 17:00 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 17:00 Ответить
кум кума просуває здалека
показать весь комментарий
02.12.2025 17:05 Ответить
 
 