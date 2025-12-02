2 326 18
Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. В последние годы не общались, было многое непонятно
Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в беседе с Алексеем Гончаренко прокомментировал отставку главы ОП Андрея Ермака.
Об этом Гончаренко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы дружили, были кумами. В последние годы не общались. Мне многое было непонятно", - цитирует Тищенко Гончаренко.
Нардеп обращает внимание, что фактически Тищенко подтвердил, что Ермак был его кумом и крестил сына.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
