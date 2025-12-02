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Новини Відео Вплив Єрмака Ставлення до Єрмака у Вашингтоні Без цензури
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Єрмак ще у 2024 році відмовився від контактів з Кушнером. Як Зе-фаворит псував стосунки із США?. ВIДЕО

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як Андрій Єрмак заборонив йому налагоджувати контакт з зятем Трампа Джаредом Кушнером на початку 2024-го року. І переконав президента Володимира Зеленського, що уже є контакт з республіканцями на рівні Майка Помпео, ексдерждекретаря США за часів першої каденції Трампа.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" міркує про те, чому треба якнайшвидше розібрати халабуди, які над державними інституціями набудував президент спільно з Андрієм Єрмаком.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Автор: 

Кушнер Джаред (73) США (26750) Кулеба Дмитро (3530) Єрмак Андрій (1781) Данилюк-Ярмолаєва Марина (467)
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https://www.google.com/search?sca_esv=940aa337a8577638&sxsrf=AE3TifNTE85gfQVPMf3mhN41YfH4hleeJQ:1764702819533&q=&si=************************************************-I-QnJ3gp2TFL7kzbpe6n9msPaNL3CEFumqdskmNfUCbTJCTMcohZpCt-Cvb-RQAWEpVcARHCviIANyhNSLExn4Fr1fblOmUUaFfv-Mwv-8Qs9RuMLUpUZq6lgqrpzdbTkyqASSP3q19PVQk9OcDwermfwUFmsX9hMSOZbfEGyrMX6LokWYZk0kvlGPahA0YYcYGjW-wYfRjSDXlF6kTHYZJBMwT4JEBvs0asBZjjaHwXb4MuA%3D%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiA58Slzp-RAxXHTVUIHTLYIToQmxN6BAgcEAI Міністр закордонних справ України (2020-2024)

місце кулєби на табуретці біля кабінету дєрьмака!!!!
цілодобово!
чотири роки цей куколд смоктав у зелених мародерів, а як дєрьмака турнули наважився?
холуй кончений!
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02.12.2025 21:16 Відповісти
+12
Кулеба втік,тепер може заговорити,адже багато знає.
Нехай ще скаже,що ермак відсунув його повністю від виконання своїх обовязків у відносинах з ерефією перед вторгненням,та взяв все на себе і що з того вийшло.
А все зі згоди найвеличнішого.
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02.12.2025 21:07 Відповісти
+12
Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
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02.12.2025 21:24 Відповісти
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Кулеба втік,тепер може заговорити,адже багато знає.
Нехай ще скаже,що ермак відсунув його повністю від виконання своїх обовязків у відносинах з ерефією перед вторгненням,та взяв все на себе і що з того вийшло.
А все зі згоди найвеличнішого.
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02.12.2025 21:07 Відповісти
та воно дитя папи укроКДБешного, як й Єрмак папи ГУР рашки . Почітайте у ВІКІ біографію татуся Кулеби - даааа діпламат совкової України
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02.12.2025 21:34 Відповісти
Там у владі ідіоти один одного відсовували від бізнес-процесів і ще невідомо хто б довів ситуацію до гіршого результату. Але в результаті Єрмак виявився неправим, Кушнер тепер більше впливає на ситуацію, це помилка гірша за злочин. Але не факт що Кулеба з Кушнером до чогось би домовився. Кушнер, Віткоф, Трамп це все заангажовані російськими грошима люди і вони притримуються проросійської переговорної лінії. Тут тільки один варіант - повністю усувати Трампа та США від мирного врегулювання війни! Хай припиняє війни десь в іншому місці, щоб не заважати нам воювати!
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02.12.2025 21:40 Відповісти
Так,з бункеру і під Покровськ,де робили фотосесію найвеличнішому.Що заважає,
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02.12.2025 21:44 Відповісти
Дмитрий Кулеба во время визита в Белый дом был одет в кроссовки и свитер. Он рассказал, почему нарушил протокол в декабре 2022 года и выбрал в овальный кабинет именно такую одежду. Глава МИД Украины рассказал во время интервью "Бомбардир", что сделал это из-за банального ощущения команды.
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02.12.2025 21:44 Відповісти
Кулеба завалив все за що брався, але зі сторони Єрмака було стратегічною помилкою перебирати на себе міжнародні відносини, не маючи жодного уявлення про дипломатичну роботу. Потрібно було міняти міністрів МЗС поки не з'явився б вдалий варіант. Бажання самому зробити роботу краще за когось завжди виявляється найгіршим варіантом! Держава це не гараж, тут не можна самому взятись і зробити, тут потрібно знайти людей, вибудовувати команду, досягнути її результативності і тільки тоді можна сказати - я це зробив, але так щоб ніхто не чув.
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02.12.2025 22:02 Відповісти
ВИ СЕРЙОЗНО про помилки Козира? Й шукати вдалий варіант - вдалий варіант ТІЛЬКИ Є - ой уморив
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03.12.2025 02:07 Відповісти
Все забывают только одно. А кто привёл этих ублюдков зелёных, в апреле девятнадцатого года во власть?? Хотя бы одна с*** здесь сказала-я виноват. Х** там. А теперь всякие кулебы виноваты. Да они просто пешаки в руках ж/д. Тупой семидесятипроцентный нарит. Наржались или ещё добавить?
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02.12.2025 21:47 Відповісти
Воно видно-хто.
По коментах,точніше,по їх напрямку.
А ще,хто не має чим крити свого найвеличнішого,коли мова заходить про нього,та переходить у срач.
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02.12.2025 21:52 Відповісти
Зеленського привів Порошенко. Крапка.
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02.12.2025 22:37 Відповісти
А якщо не крапка,то яким чином?
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02.12.2025 23:49 Відповісти
Як свого часу Ющенко привів Януковича.
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03.12.2025 21:51 Відповісти
Україну чекає тактична поразка у війні, - колишній очільник МЗС Кулеба

https://streamable.com/vtweeq

 Попереду - дуже важкий період, коли нам доведеться прийняти болючу реальність.

Попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду.

Тактична поразка - це не кінець. Це визнання того, що сьогодні Україна ще не має достатньо сил, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно. Але ми вже достатньо сильні, щоб не дозволити себе знищити.

Якщо не буде зараз досягнуто домовленості про угоду, яка всім не сподобається, тоді буде багато років війна.

Буде так, як є, і ще гірше. Тому що вони росіяни не зупиняться, у них є ресурси, і ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись і рухатись.
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02.12.2025 21:10 Відповісти
НІ ПРО ЩО. Ми і так знаємо що "прое..лі", і так все видимо. Але Путя хоче ОБОРОННІ УКРІПЛЕННЯ - подивіться мать вашу на карту, після них НІФІГА аж до Ужгорода
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02.12.2025 21:13 Відповісти
не бреши
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02.12.2025 21:23 Відповісти
там ще Дніпро є
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02.12.2025 21:34 Відповісти
Этого гниду Кулебу нужно судить вместе со всеми гельминтами Зели. Он должен не интервью давать, а в СИЗО на вопросы следователя отвечать.
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02.12.2025 21:29 Відповісти
а хто Дерьмака привів до влади ? хто з ним спав 6 років
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02.12.2025 21:10 Відповісти
Ермак вторичен. До него был тот-же Богдан. Зеля выстраивал свою вертикаль не по профпризнаку, не говоря уже про патриотизм, а по признаку личной преданности. И плевал на все законы. Поэтому - не было бы под рукой Ермака, был бы подобный другой.
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02.12.2025 21:27 Відповісти
Зейлом кукловодили , з ФСБ , старшие товарісчі , він не самостійна фігура , ермак смотрящий
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02.12.2025 21:47 Відповісти
Дєрмак до влади привів себе сам. Саме Єрмак вперше застосував політтехнологію і запропонував дуже відомій і популярній людині балатуватися на пост президента Зеленському, який не мав елементарного управлінського досвіду. І ця політична технологія бездоганно спрацювала. Тому де-юре президентом став Зеленський, а де-факто країною керував Єрмак.
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02.12.2025 21:41 Відповісти
А домовились би з зятем, то вже б в Одесі, стояв авіаносець "Джеральд Форд", і кілька атомних човнів!
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02.12.2025 21:16 Відповісти
так і зараз можна.-треба націоналізувати награбоване олігархами ..та віддати кушніру.)
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02.12.2025 21:36 Відповісти
контакт з зятем Трампа Джаредом Кушнером - в нас це називается кумомством.

Катар передает лайнер стоимостью 400 млн долларов в качестве подарка Трампу - як це називается у нас ??
Лидер Южной Кореи подарил Трампу золотую корону - ???

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотого голубя мира в ходе его визита в Израиль - як це називается у нас ??

https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-lider-pivdennoi-korei-podaruvav-trampu-zolotu-koronu-29-10-2025.html

https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-lider-pivdennoi-korei-podaruvav-trampu-zolotu-koronu-29-10-2025.html
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02.12.2025 21:51 Відповісти
А якщо с точки зору, що він агент рашки Козир, то тоді всі йього дії зрозумілі. І нам соромно признатись, що під час такої страшної війни країною керував агент Кремля.
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03.12.2025 14:02 Відповісти
Не він перший, не він останній
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03.12.2025 17:12 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=940aa337a8577638&sxsrf=AE3TifNTE85gfQVPMf3mhN41YfH4hleeJQ:1764702819533&q=&si=************************************************-I-QnJ3gp2TFL7kzbpe6n9msPaNL3CEFumqdskmNfUCbTJCTMcohZpCt-Cvb-RQAWEpVcARHCviIANyhNSLExn4Fr1fblOmUUaFfv-Mwv-8Qs9RuMLUpUZq6lgqrpzdbTkyqASSP3q19PVQk9OcDwermfwUFmsX9hMSOZbfEGyrMX6LokWYZk0kvlGPahA0YYcYGjW-wYfRjSDXlF6kTHYZJBMwT4JEBvs0asBZjjaHwXb4MuA%3D%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiA58Slzp-RAxXHTVUIHTLYIToQmxN6BAgcEAI Міністр закордонних справ України (2020-2024)

місце кулєби на табуретці біля кабінету дєрьмака!!!!
цілодобово!
чотири роки цей куколд смоктав у зелених мародерів, а як дєрьмака турнули наважився?
холуй кончений!
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02.12.2025 21:16 Відповісти
Треба сказать, що "мудрий єврей" це не про Кушнера, навпаки.... Ідею про мита Трампу підкинув Пітер Наварро, книжку якого зять Трампа Джаред Кушнер відкопав на «Амазоні», коли самобразовивался по економіці. Для обґрунтування своїх ідей Наварро посилався на неіснуючого економічного «експерта» Рона Вару, якого сам вигадав. (Наварро = РОН ВАРА).
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02.12.2025 21:17 Відповісти
так він жеж не кушнер -він кушнір-українець шифрується)
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02.12.2025 21:22 Відповісти
А що воно не псувало??? Шість років у зе пішло на те, щоби це зрозуміти???
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02.12.2025 21:17 Відповісти
Украина еще долго будет выхаркивать кровью деятельность этих двух ублюдков - Зеленского и Ермака. Да уж, навыбирали нам дебилы в 2019 году. Пережить бы это Украине.
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02.12.2025 21:24 Відповісти
подивимось шо ти наобираєш) -а до цього 34 роки ти кого обирав)?
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02.12.2025 21:38 Відповісти
Посмотрим как быстро и молча ТЫ пойдешь на@ер. Скатертью дорога, шановний. И счастливого пути
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02.12.2025 21:56 Відповісти
Дійсно, кого ці коментатори хотіли б обрати, мовчать. Підозрюю, що якусь гидоту типу аристовича. Бо вони кидаються як скажені на Малюка, Буданова і навіть Залужного. Да і пані Ярмолаєва топили проти Порошенко, Яценюка і підтримували Зеленського навіть в ефірах Еспресо, коли там працювали.
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03.12.2025 09:19 Відповісти
Може почнемо з того хто надав єрмаку такі повноваження насравши на закони?
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02.12.2025 21:27 Відповісти
Зараз з усіх щілин почнуть вилазити скривджені та обділені.Тепер можна говорити, про що замовчувалося, коли це було вигідно.
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02.12.2025 21:31 Відповісти
Почитайте біографію Кулеби старшого - тіпа савецкій діпламат времьон АФГАНУ, був його папочка ... А які в совку були дипломати з погонами
Соратнік по Афгану папки Єрмака та Жені Кісєльова, котрому ще при Янику дали громадянство.
А в часи вже РІГОЗЄЛЄНІ - синочка Кулебу зробили міністром вапрєкі правилу - не розпложувати сімействєнность- папа був ще тоді послом у ще прорашистськиій Вірменії;...

І ОСЬ ВОНО ВИЛІЗЛО -лопату в кутку поставило , робу зняло - й вилізло ну чітсає как слєза папи Єрмака офіцера ГРУ та діпламата з погонами підсмокінгом у власного папи...
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02.12.2025 21:31 Відповісти
Ну, відверто кажучи, він був правий. Зять Чубчика не посада. Вплив має, але це посада.
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02.12.2025 21:33 Відповісти
Кулебі треба чимось таким підсернуть Єрмака - саме найневинніше що придумав він же діплаМАТ .А раптом Єрмак розповість його сімейну історію...
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02.12.2025 21:36 Відповісти
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02.12.2025 21:38 Відповісти
От не впевнен, що заборона контактувати з відвертим американським українофобом то погано...
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02.12.2025 21:38 Відповісти
Згадайте, як оце нащадок совкодрочерного дипломата -гебьонного( тяк уся тоді дипломатія) сиділо хер знає де після Єрмака , коли поряд з Байденом сидів ДЕРЖСЕКРЕТАР ( міністр ЗС)... а його кросівки на прийомах , ну шаб тіпа своїм дрИскодом підтримати дрИскод парочки ...
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02.12.2025 21:43 Відповісти
Та вже і Мендель вивалила на Андрія, зливають потужного менеджера. Спойлер - царь нєвінуват ні в чому...
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02.12.2025 21:48 Відповісти
То якого *** ти, такий чесний, слухався якогось керівника туалетного паперу й вантузів, а не послав його лісом?
Ти ж цілий міністр закордонних справ!
Якщо примушують робити те, з чим незгодний - подаєш у відставку і робиш заяву для преси.
Ваше сцикливе мовчання приводить до тисяч загиблих українців, курва така!
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02.12.2025 22:02 Відповісти
У нас завжди сміливості набирається розповісти тільки тоді, коли в відставку з законнонакраденим відправили. Але в цьому випадку, він завбачливо дочекався, коли і Єрмака в відставку відправлять.
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02.12.2025 22:15 Відповісти
Тому,що за спиною козиря були керівні силовики,які першої миті кидались виконувати його вказівки.Жертвою стали,напр.Червінський,Дудін.
Коли не стали виконувати-козирь впав.
Ген.За якось послав нх козиря(принаймні,таке писали в мережі),так його чуть не посадили,тільки осуду Заходу побоялись-"сошлись где-то посредине".
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02.12.2025 22:35 Відповісти
Тобто відразу він всіх підкорив?
По черзі лягали, поки всі не лягли, бо приємно було конверти отримувати, а Україна та українці похєр.
Якщо би кожен відмовляався виконувати вказівки ларьочника, то й не було би в нього сили - не знаєш як робити, роби по закону. А по закону міністр закордонних справ звітує лише Президенту, як і міністр оборони, а весь уряд звітує ВР - Президент до уряду лише пропозиції може робити..
Примушує Президент звітувати ларьочнику - пишеш заяву про відставку і робиш заяву.
Їх мовчазна згода доповнила дурість виборців та привела до жахливих наслідків.
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03.12.2025 00:23 Відповісти
Та цього ФСБешного "крота" тільки за відмову від лендлізу треба було четвертувати - ат ніт до нього питань не було він продовжував "працювати" на благо рашки і таких прикладів море! Питання - чому він зараз не в буцигарні???
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02.12.2025 22:20 Відповісти
Це явка з повиною? Невідомо хто з повноваженнями завхоза забороняв, давав вказівки , що може робити лише Верховний головком ?
Чи знову у Потужних пройобах на 360° на дипломатичному полі винний Порошенко??
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02.12.2025 22:25 Відповісти
Кулєба раніше задовільнявся стільчиком збоку під час переговорів якщо Єрмак був в делегації... не люблю таких почвар безхребетних.
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02.12.2025 22:30 Відповісти
Я не поняв- той Кушнір, американець????
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Ти б краще розказав, яке б-дство ти розвів у міністерстві. "Дипломатки" ходили на роботу без трусів із собачками на руках. Коридори обісцні і миски для годування котів та собак повсюди. Удовенко перевертався в гробу. А при звільненні всі борги повернув міністерству чи залишив як прострочену заборгованість ? Кіндерсюрприз.
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03.12.2025 06:14 Відповісти
Там були два коти, нічого поганого в тому нема. В Британії у закладах також тримають котів. Війна, ублюдки повикидали тварин. Двох взяли у заклад. Те що працівники одягалися непристойно це неправильно, але думаю, що е всі.
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03.12.2025 09:28 Відповісти
А собачі миски в коридорах то нормально. Або прийти на роботу із собачкою і носити її на наради, бо потрібно випендритися. Чула, що копіювали опу.
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03.12.2025 15:11 Відповісти
Або як телефонував у ЄС, щоб звільнили твого колишнього держсекретаря Андрія Заяця із посади, яку той виграв чесно у конкурсі. А тебе послали за рускім карабльом. Бл, який жлоб !
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03.12.2025 06:19 Відповісти
перед тим щоб щось руйнувати, треба щоб воно було
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03.12.2025 09:59 Відповісти
В США тепер нова офіційна посада зять Трампа.
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03.12.2025 11:03 Відповісти
 
 