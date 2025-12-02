Єрмак ще у 2024 році відмовився від контактів з Кушнером. Як Зе-фаворит псував стосунки із США?. ВIДЕО

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як Андрій Єрмак заборонив йому налагоджувати контакт з зятем Трампа Джаредом Кушнером на початку 2024-го року. І переконав президента Володимира Зеленського, що уже є контакт з республіканцями на рівні Майка Помпео, ексдерждекретаря США за часів першої каденції Трампа.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" міркує про те, чому треба якнайшвидше розібрати халабуди, які над державними інституціями набудував президент спільно з Андрієм Єрмаком.

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