Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Андрей Ермак запретил ему налаживать контакт с зятем Трампа Джаредом Кушнером в начале 2024 года. И убедил президента Владимира Зеленского, что уже есть контакт с республиканцами на уровне Майка Помпео, экс-госдекретаря США во время первой каденции Трампа.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" рассуждает о том, почему нужно как можно быстрее разобрать холабуды, которые над государственными институтами настроил президент совместно с Андреем Ермаком.

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