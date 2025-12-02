Ермак еще в 2024 году отказался от контактов с Кушнером. Как Зе-фаворит портил отношения с США?. ВИДЕО
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Андрей Ермак запретил ему налаживать контакт с зятем Трампа Джаредом Кушнером в начале 2024 года. И убедил президента Владимира Зеленского, что уже есть контакт с республиканцами на уровне Майка Помпео, экс-госдекретаря США во время первой каденции Трампа.
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" рассуждает о том, почему нужно как можно быстрее разобрать холабуды, которые над государственными институтами настроил президент совместно с Андреем Ермаком.
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+14 Begemot Pepa
показать весь комментарий02.12.2025 21:16 Ответить Ссылка
+12 Lemberg #565313
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Нехай ще скаже,що ермак відсунув його повністю від виконання своїх обовязків у відносинах з ерефією перед вторгненням,та взяв все на себе і що з того вийшло.
А все зі згоди найвеличнішого.
По коментах,точніше,по їх напрямку.
А ще,хто не має чим крити свого найвеличнішого,коли мова заходить про нього,та переходить у срач.
https://streamable.com/vtweeq
Попереду - дуже важкий період, коли нам доведеться прийняти болючу реальність.
Попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду.
Тактична поразка - це не кінець. Це визнання того, що сьогодні Україна ще не має достатньо сил, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно. Але ми вже достатньо сильні, щоб не дозволити себе знищити.
Якщо не буде зараз досягнуто домовленості про угоду, яка всім не сподобається, тоді буде багато років війна.
Буде так, як є, і ще гірше. Тому що вони росіяни не зупиняться, у них є ресурси, і ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись і рухатись.
Катар передает лайнер стоимостью 400 млн долларов в качестве подарка Трампу - як це називается у нас ??
Лидер Южной Кореи подарил Трампу золотую корону - ???
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотого голубя мира в ходе его визита в Израиль - як це називается у нас ??
https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-lider-pivdennoi-korei-podaruvav-trampu-zolotu-koronu-29-10-2025.html
https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-lider-pivdennoi-korei-podaruvav-trampu-zolotu-koronu-29-10-2025.html
місце кулєби на табуретці біля кабінету дєрьмака!!!!
цілодобово!
чотири роки цей куколд смоктав у зелених мародерів, а як дєрьмака турнули наважився?
холуй кончений!
Соратнік по Афгану папки Єрмака та Жені Кісєльова, котрому ще при Янику дали громадянство.
А в часи вже РІГОЗЄЛЄНІ - синочка Кулебу зробили міністром вапрєкі правилу - не розпложувати сімействєнность- папа був ще тоді послом у ще прорашистськиій Вірменії;...
І ОСЬ ВОНО ВИЛІЗЛО -лопату в кутку поставило , робу зняло - й вилізло ну чітсає как слєза папи Єрмака офіцера ГРУ та діпламата з погонами підсмокінгом у власного папи...
Ти ж цілий міністр закордонних справ!
Якщо примушують робити те, з чим незгодний - подаєш у відставку і робиш заяву для преси.
Ваше сцикливе мовчання приводить до тисяч загиблих українців, курва така!
Коли не стали виконувати-козирь впав.
Ген.За якось послав нх козиря(принаймні,таке писали в мережі),так його чуть не посадили,тільки осуду Заходу побоялись-"сошлись где-то посредине".
По черзі лягали, поки всі не лягли, бо приємно було конверти отримувати, а Україна та українці похєр.
Якщо би кожен відмовляався виконувати вказівки ларьочника, то й не було би в нього сили - не знаєш як робити, роби по закону. А по закону міністр закордонних справ звітує лише Президенту, як і міністр оборони, а весь уряд звітує ВР - Президент до уряду лише пропозиції може робити..
Примушує Президент звітувати ларьочнику - пишеш заяву про відставку і робиш заяву.
Їх мовчазна згода доповнила дурість виборців та привела до жахливих наслідків.
Чи знову у Потужних пройобах на 360° на дипломатичному полі винний Порошенко??