Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

Попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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Які посади зберіг після звільнення

Зокрема, Єрмак досі перебуває у складі Ради національної безпеки та оборони, про що зазначається на офіційному сайті РНБО.

Цю інформацію підтвердив також спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Спроба викликати екскерівника ОП до Верховної Ради з цього приводу провалилася: за ініціативу 3 грудня проголосували лише 74 депутати.

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Окрім цього, колишній голова ОП досі входить до складу Ставки верховного головнокомандувача, до якої його Зеленський ввів 24 лютого 2022 року. Поки змін щодо цього не було.

Крім того, він продовжує працювати у консультативно-дорадчих органах при президентові як:

член Національної інвестиційної ради,

голова Ради з питань підтримки підприємництва,

заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики.

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Єрмак також входить до низки груп та штабів. Наразі він є:

головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань,

співголовою міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола (опікується питанням санкцій проти РФ),

співголовою міжнародної консультативної групи Єрмака-Расмуссена (опікується розробкою гарантій безпеки України).

Окрім цього, як додає ZN.UA, Єрмак є очільником Комісії держнагород та геральдики, а також членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

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Звільнення Єрмака