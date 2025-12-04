Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ
Попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Які посади зберіг після звільнення
Зокрема, Єрмак досі перебуває у складі Ради національної безпеки та оборони, про що зазначається на офіційному сайті РНБО.
Цю інформацію підтвердив також спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Спроба викликати екскерівника ОП до Верховної Ради з цього приводу провалилася: за ініціативу 3 грудня проголосували лише 74 депутати.
Окрім цього, колишній голова ОП досі входить до складу Ставки верховного головнокомандувача, до якої його Зеленський ввів 24 лютого 2022 року. Поки змін щодо цього не було.
Крім того, він продовжує працювати у консультативно-дорадчих органах при президентові як:
- член Національної інвестиційної ради,
- голова Ради з питань підтримки підприємництва,
- заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики.
Єрмак також входить до низки груп та штабів. Наразі він є:
- головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань,
- співголовою міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола (опікується питанням санкцій проти РФ),
- співголовою міжнародної консультативної групи Єрмака-Расмуссена (опікується розробкою гарантій безпеки України).
Окрім цього, як додає ZN.UA, Єрмак є очільником Комісії держнагород та геральдики, а також членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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Національна інвестиційна рада - член;
Рада з питань підтримки підприємництва - голова;
Нацрада з питань антикорупційної політики - заступник голови.
Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:
координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань - голова;
міжнародна експертна група "Єрмака-Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ) - співголова;
міжнародна консультативна група "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України) - співголова.
Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. (с)
Й це тільки зараз впливає - ЯК ОСОБЛИВИЙ статус ШПИГУНА рашки?
Ну я цього не розуміючи вже пишу не один день- ВІН БУДЕ ПРАЦЮВАТИ НА УДАЛЬОНКЕ
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
Це посада ним йому самому надана, але підписана ПРЕЗИКОМ іттіть його перетіть
Які повноваження секретаря по олівцях у рнбо ??
От це особливо прикольно. 😁
Може Єрмак замість ЗСУ спробує себе головою НАБУ?
для власного збагачення, а не в інтересаї розвитку та процвітання країни, народу
Скоріше z-елю винесуть з того кабінету, де на стіні стенд з шевронами,
аніж Єрмака з ОП!
Тепер Єрмаку свого роду розв'язали руки, і він зможе легально розпочати внітрішню війну проти всього уряду z-еленського, Подоляка, Буданова й т.д.
Для Єрмака дуже вигідно, ну скажімо, громадянська війна в Україні!
Ти хоч помий, хоч викинь їх, але гівняні сліди будуть по всій хаті...
Треба мити всю хату!
Яка буде легенда?