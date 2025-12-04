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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

єрмак

Попри те, що Андрій Єрмак більше не очолює Офіс президента, він продовжує обіймати щонайменше 9 посад у різних структурах, зокрема повʼязаних із національною безпекою та діяльністю Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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Які посади зберіг після звільнення

Зокрема, Єрмак досі перебуває у складі Ради національної безпеки та оборони, про що зазначається на офіційному сайті РНБО.

Цю інформацію підтвердив також спікер парламенту Руслан Стефанчук. 

Спроба викликати екскерівника ОП до Верховної Ради з цього приводу провалилася: за ініціативу 3 грудня проголосували лише 74 депутати.

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Окрім цього, колишній голова ОП досі входить до складу Ставки верховного головнокомандувача, до якої його Зеленський ввів 24 лютого 2022 року. Поки змін щодо цього не було.

Крім того, він продовжує працювати у консультативно-дорадчих органах при президентові як:

  • член Національної інвестиційної ради,
  • голова Ради з питань підтримки підприємництва,
  • заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики.

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Єрмак також входить до низки груп та штабів. Наразі він є:

  • головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань,
  • співголовою міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола (опікується питанням санкцій проти РФ),
  • співголовою міжнародної консультативної групи Єрмака-Расмуссена (опікується розробкою гарантій безпеки України).

Окрім цього, як додає ZN.UA, Єрмак є очільником Комісії держнагород та геральдики, а також членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Також читайте: Після звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку, - The Telegraph

Звільнення Єрмака

Автор: 

посада (69) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2101)
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Топ коментарі
+32
Пздц....
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04.12.2025 23:55 Відповісти
+31
ни х..я соби.. оце так звільнили. я писал,что кошерные хрен так легко оставят сытое корыто
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04.12.2025 23:55 Відповісти
+27
ну от ,а ви кажите що 🤡 його звільнив? приховав !!! ...зеленському треба зробити ...бо він від дєрмака не відвяжеться сам ...
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04.12.2025 23:55 Відповісти
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Колишній голова ОП продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

Національна інвестиційна рада - член;
Рада з питань підтримки підприємництва - голова;
Нацрада з питань антикорупційної політики - заступник голови.

Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань - голова;
міжнародна експертна група "Єрмака-Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ) - співголова;
міжнародна консультативна група "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України) - співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. (с)
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04.12.2025 23:53 Відповісти
Яка різниця ким він був як і нікому немає діла до 27 загиблих цивільних після бусифікації.

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05.12.2025 08:51 Відповісти
Продовжує входити і гадити
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05.12.2025 03:42 Відповісти
Передумав тихенько у ліс піти.
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04.12.2025 23:53 Відповісти
ну от ,а ви кажите що 🤡 його звільнив? приховав !!! ...зеленському треба зробити ...бо він від дєрмака не відвяжеться сам ...
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04.12.2025 23:55 Відповісти
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05.12.2025 09:06 Відповісти
Пздц....
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04.12.2025 23:55 Відповісти
д'Єрмакоркестр

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05.12.2025 02:35 Відповісти
Схоже що повний.
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05.12.2025 09:42 Відповісти
тобто, якщо голова ОПУ за законом не держслужбовеуць , то... БЛДЬ!!! вовка його зробив таким своїм підписами на посади у державі ???
Й це тільки зараз впливає - ЯК ОСОБЛИВИЙ статус ШПИГУНА рашки?
Ну я цього не розуміючи вже пишу не один день- ВІН БУДЕ ПРАЦЮВАТИ НА УДАЛЬОНКЕ
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04.12.2025 23:55 Відповісти
Маєте на увазі в московії? Так він і так звідти працює тут.
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05.12.2025 09:44 Відповісти
ни х..я соби.. оце так звільнили. я писал,что кошерные хрен так легко оставят сытое корыто
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04.12.2025 23:55 Відповісти
А чи правда що затаївся? Або може вже нема в країні??
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05.12.2025 00:03 Відповісти
дЄрмак і гАйдай проходять службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
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05.12.2025 00:06 Відповісти
фома фоммич #577697 якщо звільнять дЄрмака із цих посад і охорону державну знімуть я теж, як Ви зробили, - бахну!
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05.12.2025 00:04 Відповісти
Подбухнем с Вами по скайпу).хотя,если серьезно,то это чистой воды узурпация власти,и госпереворот.абсолютно левые уроды подмяли власть под себя.и не знаю,сможет кто то додавить это носатое кодло.посмотрим.хочетя надеяться.
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05.12.2025 00:17 Відповісти
👍
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05.12.2025 00:20 Відповісти
А шо так можна?
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04.12.2025 23:55 Відповісти
можна,а ще є відновлення через суд+виплати,це ж не куля на стадіоні на камеру,навіть сізо з тюрмой не панацея,виходять і поновлюються....
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05.12.2025 00:03 Відповісти
Я знаю точно - він президент асоціації місцевих керівників дерджавної влади-тобто ОВА !!!

Це посада ним йому самому надана, але підписана ПРЕЗИКОМ іттіть його перетіть
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04.12.2025 23:57 Відповісти
Й головне - правоохоронна й безпекові спецслужби й суди - під ТАТАРОВИМ , це не просто член команди Єрмака, це як раз його головоний утримавич країни під контролем МАФІЇ
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05.12.2025 00:04 Відповісти
Лише двох.
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05.12.2025 00:00 Відповісти
На яких підставах???
Які повноваження секретаря по олівцях у рнбо ??
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05.12.2025 00:02 Відповісти
ну як кловун може звільнити фактичного президента? Кажу - Зеленський у Єрмака, те саме що Піськов у *****
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05.12.2025 00:02 Відповісти
Тихенько пішов в ліс...
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05.12.2025 00:07 Відповісти
заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики

От це особливо прикольно. 😁
Може Єрмак замість ЗСУ спробує себе головою НАБУ?
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05.12.2025 00:11 Відповісти
Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові - це взагалі клондайк, це як завгосп ОПи але в масштабах всієї України
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05.12.2025 00:27 Відповісти
А ще, крім цього, "працюють" всі призначені ним чиновники.
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05.12.2025 00:12 Відповісти
Хто і де останній раз бачив Єрмака після звільнення з ОП? Пишуть що він зник. Сподіваюсь вже прикопали. Ха! Скільки посад звільнилось!
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05.12.2025 00:12 Відповісти
Тепер вже питання до НАБУ - де підозра Єрмаку??? Чи вже все порєшалі?
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05.12.2025 00:13 Відповісти
Агент Козир рулив майже усім.
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05.12.2025 00:20 Відповісти
зєлєнский досі залишається кавеенщиком, який грає роль президента для публіки. А єрмак той, ким його призначив коломойський
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05.12.2025 00:23 Відповісти
Так ця тварина досі при владі...Цікаво ...Завтра його ще послом в...Білорусь направлять, вчитися...від підозр подалі, під імунітет....Хвора влада....нещасна страна
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05.12.2025 00:34 Відповісти
Може цей піздун відповість за базар і піде в ЗСУ? Ще добавляться посади...
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05.12.2025 00:43 Відповісти
Звільнення єрмака для зебілів, на камеру, щоб відчепилися, а так формально він ще керує
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05.12.2025 00:45 Відповісти
І хтож цього поца туди скрізь призначив - точно такий же, тіки у два рази коротший та зелений як шрек.
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05.12.2025 00:59 Відповісти
Рабатяга.🤣
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05.12.2025 01:12 Відповісти
Ессесно занимает. Кто осмелится забрать их у гражданина исраэля?
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05.12.2025 02:41 Відповісти
зелена шобла це кобло вороватих щюрів....
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05.12.2025 02:50 Відповісти
І коли він все встигає? Прям Кай Юлій Цезар…
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05.12.2025 03:08 Відповісти
Це тільки у казках, або правової держави
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05.12.2025 04:36 Відповісти
Проблема у тому, що в Україні особи використовують посади у власних інтересах,
для власного збагачення, а не в інтересаї розвитку та процвітання країни, народу
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05.12.2025 08:13 Відповісти
Він ще входить в Президію спілки Дітей лейтенанта Шмідта.
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05.12.2025 03:44 Відповісти
Не розумію чому ви так накинулися на ермака, він особа відповідальна, не можете все відразу кинути. Він повинен підготувати собі заміну щоб та могла продовжити його хабарну справу. Та і ху....ло проти таких поспішних кроків. Бо фсбшню хто буде інформуватиме.
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05.12.2025 04:35 Відповісти
Заміну кажешь? Жека з Кварталу на низькому старті!
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05.12.2025 05:41 Відповісти
Шкода для нього, що портнов вже зіграв у ящик, той би достойним замінником був...
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05.12.2025 10:09 Відповісти
"Звільнення" Єрмака z-еленським, ще більш загострить ситуацію в середениі України!
Скоріше z-елю винесуть з того кабінету, де на стіні стенд з шевронами,
аніж Єрмака з ОП!
Тепер Єрмаку свого роду розв'язали руки, і він зможе легально розпочати внітрішню війну проти всього уряду z-еленського, Подоляка, Буданова й т.д.
Для Єрмака дуже вигідно, ну скажімо, громадянська війна в Україні!
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05.12.2025 05:54 Відповісти
НАБУ не виносять підозру - тай обіймає
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05.12.2025 07:44 Відповісти
Пейсаті шаїраї окупували України не гірше за кацвпів
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05.12.2025 07:54 Відповісти
Це як гівно на чоботях...
Ти хоч помий, хоч викинь їх, але гівняні сліди будуть по всій хаті...
Треба мити всю хату!
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05.12.2025 07:56 Відповісти
Звільнення з ОП це просто замилювання очей, тепер він керує з тіні, і вправду куди ж зе без нього
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05.12.2025 07:58 Відповісти
Наївні... А ви думали, що він так просто піде? Ага, щас...
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05.12.2025 09:22 Відповісти
Як спрут.
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05.12.2025 09:45 Відповісти
Ніфіговий завхоз
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05.12.2025 10:05 Відповісти
То й не дивина, Зеленський куди його тільки не упхнув. Єрмак дуже добре вміє грати на дріб'язковій мстивості та марнославстві нашого ***********, тому здихатися цього спрута буде ще тою задачкою із двома зірочками. Ну хоча б початок процесу запущено...
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05.12.2025 10:06 Відповісти
Так звільніть того йєрмака як порушника трудової дисципліни -- тиждень без поважних причин не являвся на роботу!
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05.12.2025 11:04 Відповісти
«Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я - чесна й порядна людина». Ермак уже давно на фронте. Как он может участвовать в работе всех этих органом будучи в окопе? Стефанчук просто не владеет ситуацией .
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05.12.2025 11:10 Відповісти
Оманский договорняк ни кто не отменял! поставленный патрушевым смотрящий фсбэшник Елдак должен "керувать" бениным Нариком....
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05.12.2025 11:27 Відповісти
Внутрішньому під@ру дермаку місце на площі на стовпі разом із татаровим.
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05.12.2025 12:10 Відповісти
Прикольно, 9 зарплат в місяць
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05.12.2025 12:12 Відповісти
Нє, а що? Повідрубаєте ви тентаклі д'Єрмаку, так він голосовими буде керувати, благо команду за стільки років вже підібрав, тепер потрібно лише холуйчикам вчасно видавати недоїдки.
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05.12.2025 13:13 Відповісти
Опікується питанням санкцій проти РФ😀
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05.12.2025 13:37 Відповісти
Да он опорники штурмует как невменяемый, государственное управление это хобби, в свободное от службы время, имеет право.👶
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05.12.2025 13:53 Відповісти
Хто там ближче, запросіть тцк на банкову, є доброволець
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06.12.2025 20:01 Відповісти
А що про це на болотах думають?
Яка буде легенда?
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06.12.2025 20:04 Відповісти
 
 