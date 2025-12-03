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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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"Єрмак сказав президенту, що Вірменія купила Bellingcat, щоб напасти на нього", - Мендель

зеленський,єрмак

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель згадала про події 2020 року, пов’язані зі скандалом навколо операції проти бойовиків ПВК "Вагнер", відомим як "Вагнергейт", та роль тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Мендель розповіла, що під час однієї з розмов у присутності Зеленського Єрмак емоційно пояснював, чому тема операції з’явилася у публікаціях міжнародної дослідницької групи Bellingcat.

"Президент спитав, чому про це пише іноземне велике медіа. Андрій Борисович сказав, що він знає, чому вони про це пишуть, і що на 1000% упевнений, що вони атакують саме його, бо Bellingcat був викуплений Вірменією", - розповіла Мендель.

Колишня прессекретарка зазначила, що вважала такі твердження юридично і фактично неможливими. За її словами, Єрмак доводив свою позицію емоційно, "кричав, махав руками, кричав про 1000 відсотків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак блокував роботу правоохоронних органів, - ексречниця президента Мендель

Мендель охарактеризувала епізод як приклад того, коли інформація подавалася "безглуздо і конспірологічно", і наголосила, що вплив Єрмака на комунікації в Офісі президента був дуже значним.

"Ви не розумієте рівень впливу цієї людини" та "не уявляєте масштабів", - зазначила колишня прессекретарка.

Більше про Вагнер

ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак забороняв чиновникам виконувати деякі доручення Зеленського, - Мендель

Автор: 

Вірменія (761) Bellingcat (126) Єрмак Андрій (1781) Мендель Юлія (247)
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Топ коментарі
+47
Тобто Мендель тільки що сказала, що Зеленський настільки тупий деградант, що йому можна впарити навіть таку відверту маячню.
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03.12.2025 14:06 Відповісти
+37
Даже страшно представить такого дурака , кому такая шляпа зашла.
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03.12.2025 14:06 Відповісти
+18
тільки здається, панове, то була не Вірменія, а Албанія

какістократи !!!!!!!!!!

обані....

.
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03.12.2025 14:16 Відповісти
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Даже страшно представить такого дурака , кому такая шляпа зашла.
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03.12.2025 14:06 Відповісти
тільки здається, панове, то була не Вірменія, а Албанія

какістократи !!!!!!!!!!

обані....

.
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03.12.2025 14:16 Відповісти
На, полюбуйся
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03.12.2025 14:17 Відповісти
Але ж зайшла.
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03.12.2025 14:23 Відповісти
Взагалі не страшно, дурень та й дурень..
Страшно те, що проголосували за нього мільйони!! Вєлічайший рано чи пізно піде, а йолопи, що обирали його, нікуди не дінуться.
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03.12.2025 14:24 Відповісти
От це і є найстрашніше! Саме тому в нас все так...
Не то недолуге винно. Воно ж таке від роду. Вина на тих 73% ідіотів, але ж вони то ніяк не втямлять, от що найстрашніше...
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03.12.2025 14:29 Відповісти
Для того, щоб виплила доступна всім народам істина - дурні основне національне надбання і гордість України, українцям знадобилась справжня війна, дурні і в Африці дурні, щоб це зрозуміти навіть не обов'язково грати х*ром на роялі 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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03.12.2025 16:53 Відповісти
І ось такий пендель, від мендель-міндіча, керований Оманським з єрмаком, продовжує тинятися по країнах Світу з самітами міру-мір????
Наступним буде викривальний виступ, з вищанням під парасолькою, - верещучки з текстом від «незламних потужностей» калових мас опу!?!?
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03.12.2025 14:30 Відповісти
Тобто Мендель тільки що сказала, що Зеленський настільки тупий деградант, що йому можна впарити навіть таку відверту маячню.
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03.12.2025 14:06 Відповісти
Кеосаян був вірменином, армянская мафія. Шах і мат. Зеленьський повірив
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03.12.2025 14:10 Відповісти
не настільки, а Вєлічайший тупий дегенерат !
за тією ж мєньдєль

.
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03.12.2025 14:18 Відповісти
Она озвучила то , что было давно известно.
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03.12.2025 14:20 Відповісти
бубочка актор - він звик не задумуючись втілювати будь-яку маячню, яку йому впарюють режисер зі сценаристом
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03.12.2025 14:29 Відповісти
Деградант - це людина яка мала певні якості але їх втратила, тому до зеленського не підходить бо він їх ніколи і не мав
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03.12.2025 14:35 Відповісти
А чому Вірменія саме? Сайт британський, Грозєв - болгарин...
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03.12.2025 14:08 Відповісти
бо це не логіка, а скоріш за все прояви його психічних відхилень.
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03.12.2025 14:11 Відповісти
А щоб ніхто не догадався! Во!
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03.12.2025 14:12 Відповісти
Яка різниця яке гімно вливати у вуха далекої від розуму людини? Вона захаває геть усе!
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03.12.2025 14:22 Відповісти
Про " оман" Юлічка,про оман,все що знаєш.
Адже,він потягнув туди вашого найвеличнішого.
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03.12.2025 14:09 Відповісти
Впливати можна на того,хто піддається впливу. Своя голова наплечах- найкращий запобіжник впливу. В цій ситуації щось не спрацювало-чи голови не було,чи в ній запобіжники перегорілі. Може,те й інше разом.
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03.12.2025 14:09 Відповісти
Страх затьмарює очі і розум...
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03.12.2025 14:13 Відповісти
Це було зрозуміло що Зе як той тупий віслюк - що жарти в нього такі самі
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03.12.2025 14:09 Відповісти
Обіцяв женитись та надурив.Він і Безуглій обіцяв - теж кинув.
Взагалі,будуть ще розкриття,впевнений.Ще взнаємо чому про...бали вторгнення і чому не готувались до війни.
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03.12.2025 14:14 Відповісти
Лізавєта Богуцька, судячи із її коментарів про ЗЄлю, ще у нього в нєвєстах ходить

.
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03.12.2025 14:21 Відповісти
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03.12.2025 16:13 Відповісти
У 2025-му Єрмак сам сказав, що «прийшов у політику разом із Зеленським і піде разом із ним».

А Зеленський у відповідь заявляв, що Єрмак - «потужний менеджер» і «справжній патріот», і повторював, що «пан Єрмак прийшов зі мною - і піде зі мною».

Це означає, що така формулювання - не чутки, а реальна публічна заява від президента.
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03.12.2025 14:16 Відповісти
Мендель сама на коксі? Вже почала всіляку лабуду гнати. Напевно заскучала біля тільця Зелі ошиватись.

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03.12.2025 14:18 Відповісти
десять ЗЄльоних негритят пішли....

.
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03.12.2025 14:22 Відповісти
Ви уявляєте інтелектуальні здібності людини, яка вірить в таку маячню?
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03.12.2025 14:20 Відповісти
Здібності велики - особливо з танцями - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
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03.12.2025 14:29 Відповісти
А от виборцю це зайшло! І зайшло більше, ніж "Армія! Мова! Віра!"
І цей виборець ДОСІ не змінив свою антиукраїнську кочку зору
Бо Зеленський -- це і є цей виборець. Як ***** -- уособлення всіх росіян, а гітлер -- німців.
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03.12.2025 14:55 Відповісти
Я думаю шо навіть коли американці відкриють всі розвідданні з Оману і гнидва предстане повним зрадником, вони всеодне будуть бекати - зеленский наш презедент. Бо якшо вже після міндича 40% хочуть бачити йього презедентом на другий термін - то ЗСУ, самі, нічого не зможуть змінити. А гамномарахвони будуть пропагандонить - він нічого не знав.
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03.12.2025 16:23 Відповісти
+100500. (((
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03.12.2025 16:39 Відповісти
Ось що буває, коли геополітикою починає займатися колишній ларьочнік.
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03.12.2025 14:27 Відповісти
Ти диви, вже друге повідомлення від бувшої. Стратеги зараз ще повернуть богдана-поцілунок у вушко.
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03.12.2025 14:27 Відповісти
В Мендель не родичка Моніки Левінської...?? Бо вона,таке враження, може згадати ще щось...про домагання!!...Така у неї активність на спогади.....незвична...І, мабуть,підписку давала про нерозголошення,коли була біля тіла Гаранта...Звісно,коли лев здох,кожен шакал може за хвіст посмикати...
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03.12.2025 14:27 Відповісти
Таіс Афінська спалила Персеполь. Мендель - палить Квартал-95...
Жіноча помста - це найстрашніша помста.
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03.12.2025 15:34 Відповісти
За тупою логікою Мендель , ,, цар хороший - бояри погані "
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03.12.2025 14:29 Відповісти
Зеленский не знааал! Он не винавааат. ... БЛТ. Як то все ***********! Вже чуємо це лано до...я!
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03.12.2025 14:39 Відповісти
Янєлох - це не прізьвисько, Янєлох - це доля.
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03.12.2025 14:43 Відповісти
А для України -- вирок.
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03.12.2025 14:58 Відповісти
Вирок для нас всіх, українців

.
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03.12.2025 16:25 Відповісти
Бачу, всі тут призабули що Мендель- бувша журналістка раша-тудей.
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03.12.2025 14:53 Відповісти
А хто її звідти підняв нагору?
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03.12.2025 14:57 Відповісти
Квартальні друзі Зеленський і Шефір підняли свою ''соплємєнніцу'' Мендель - за які ''заслуги'' то вже інша тема.
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03.12.2025 15:03 Відповісти
Синагога...
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03.12.2025 15:36 Відповісти
Пан президент синагогу не відвідував. Він виховувався в радянському союзі батьками-космополітами.
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03.12.2025 16:38 Відповісти
Ну, не https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/ скажи...
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03.12.2025 18:00 Відповісти
Госссаді! І не ліньки ж тобі читати всяке рос.гімно!
Хіба тобі не насрати на нього самого разом із його батьками?
Як на мене -- краще б його/їх не існувало.
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04.12.2025 10:57 Відповісти
Це не рос. Це - Лехаїм. Уважно читай лінк.
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04.12.2025 13:57 Відповісти
https://lechaim.ru/news.....
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04.12.2025 14:17 Відповісти
Не грай вар'я́та . Це ізраїльський сайт кацапською мовою.
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04.12.2025 18:11 Відповісти
73%, кого ви нам навибирали? Не соромно? А Гундосий не розуміє, де те видання і де Вірменія. Просто жесть. Як така людина може керувати країною під час війни?
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03.12.2025 15:35 Відповісти
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03.12.2025 16:47 Відповісти
Люди, не будьте як Мендель
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03.12.2025 16:57 Відповісти
кокс может вызвать бред и паранойю.
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04.12.2025 04:45 Відповісти
 
 