"Єрмак сказав президенту, що Вірменія купила Bellingcat, щоб напасти на нього", - Мендель
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель згадала про події 2020 року, пов’язані зі скандалом навколо операції проти бойовиків ПВК "Вагнер", відомим як "Вагнергейт", та роль тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Мендель розповіла, що під час однієї з розмов у присутності Зеленського Єрмак емоційно пояснював, чому тема операції з’явилася у публікаціях міжнародної дослідницької групи Bellingcat.
"Президент спитав, чому про це пише іноземне велике медіа. Андрій Борисович сказав, що він знає, чому вони про це пишуть, і що на 1000% упевнений, що вони атакують саме його, бо Bellingcat був викуплений Вірменією", - розповіла Мендель.
Колишня прессекретарка зазначила, що вважала такі твердження юридично і фактично неможливими. За її словами, Єрмак доводив свою позицію емоційно, "кричав, махав руками, кричав про 1000 відсотків".
Мендель охарактеризувала епізод як приклад того, коли інформація подавалася "безглуздо і конспірологічно", і наголосила, що вплив Єрмака на комунікації в Офісі президента був дуже значним.
"Ви не розумієте рівень впливу цієї людини" та "не уявляєте масштабів", - зазначила колишня прессекретарка.
Більше про Вагнер
ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.
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какістократи !!!!!!!!!!
обані....
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Страшно те, що проголосували за нього мільйони!! Вєлічайший рано чи пізно піде, а йолопи, що обирали його, нікуди не дінуться.
Не то недолуге винно. Воно ж таке від роду. Вина на тих 73% ідіотів, але ж вони то ніяк не втямлять, от що найстрашніше...
Наступним буде викривальний виступ, з вищанням під парасолькою, - верещучки з текстом від «незламних потужностей» калових мас опу!?!?
за тією ж мєньдєль
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Адже,він потягнув туди вашого найвеличнішого.
Взагалі,будуть ще розкриття,впевнений.Ще взнаємо чому про...бали вторгнення і чому не готувались до війни.
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А Зеленський у відповідь заявляв, що Єрмак - «потужний менеджер» і «справжній патріот», і повторював, що «пан Єрмак прийшов зі мною - і піде зі мною».
Це означає, що така формулювання - не чутки, а реальна публічна заява від президента.
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І цей виборець ДОСІ не змінив свою антиукраїнську кочку зору
Бо Зеленський -- це і є цей виборець. Як ***** -- уособлення всіх росіян, а гітлер -- німців.
Жіноча помста - це найстрашніша помста.
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Хіба тобі не насрати на нього самого разом із його батьками?
Як на мене -- краще б його/їх не існувало.