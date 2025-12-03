"Єрмак сказав президенту, що Вірменія купила Bellingcat, щоб напасти на нього", - Мендель

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель згадала про події 2020 року, пов’язані зі скандалом навколо операції проти бойовиків ПВК "Вагнер", відомим як "Вагнергейт", та роль тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Мендель розповіла, що під час однієї з розмов у присутності Зеленського Єрмак емоційно пояснював, чому тема операції з’явилася у публікаціях міжнародної дослідницької групи Bellingcat.

"Президент спитав, чому про це пише іноземне велике медіа. Андрій Борисович сказав, що він знає, чому вони про це пишуть, і що на 1000% упевнений, що вони атакують саме його, бо Bellingcat був викуплений Вірменією", - розповіла Мендель.

Колишня прессекретарка зазначила, що вважала такі твердження юридично і фактично неможливими. За її словами, Єрмак доводив свою позицію емоційно, "кричав, махав руками, кричав про 1000 відсотків".

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Мендель охарактеризувала епізод як приклад того, коли інформація подавалася "безглуздо і конспірологічно", і наголосила, що вплив Єрмака на комунікації в Офісі президента був дуже значним.

"Ви не розумієте рівень впливу цієї людини" та "не уявляєте масштабів", - зазначила колишня прессекретарка.

Більше про Вагнер

ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.

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