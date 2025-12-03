"Ермак сказал президенту, что Армения купила Bellingcat, чтобы напасть на него", - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вспомнила о событиях 2020 года, связанных со скандалом вокруг операции против боевиков ЧВК "Вагнер", известным как "Вагнергейт", и роли тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Мендель рассказала, что во время одного из разговоров в присутствии Зеленского Ермак эмоционально объяснял, почему тема операции появилась в публикациях международной исследовательской группы Bellingcat.

"Президент спросил, почему об этом пишет иностранное крупное СМИ. Андрей Борисович сказал, что он знает, почему они об этом пишут, и что на 1000% уверен, что они атакуют именно его, потому что Bellingcat был выкуплен Арменией", - рассказала Мендель.

Бывшая пресс-секретарь отметила, что считала такие утверждения юридически и фактически невозможными. По ее словам, Ермак доказывал свою позицию эмоционально, "кричал, махал руками, кричал о 1000 процентах".

Мендель охарактеризовала эпизод как пример того, когда информация подавалась "бессмысленно и конспирологически", и подчеркнула, что влияние Ермака на коммуникации в Офисе президента было очень значительным.

"Вы не понимаете уровень влияния этого человека" и "не представляете масштабов", - отметила бывшая пресс-секретарь.

ЧВК "Вагнер" - российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.

