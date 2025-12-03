РУС
"Ермак сказал президенту, что Армения купила Bellingcat, чтобы напасть на него", - Мендель

зеленский, ермак

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вспомнила о событиях 2020 года, связанных со скандалом вокруг операции против боевиков ЧВК "Вагнер", известным как "Вагнергейт", и роли тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода",передает Цензор.НЕТ.

Мендель рассказала, что во время одного из разговоров в присутствии Зеленского Ермак эмоционально объяснял, почему тема операции появилась в публикациях международной исследовательской группы Bellingcat.

"Президент спросил, почему об этом пишет иностранное крупное СМИ. Андрей Борисович сказал, что он знает, почему они об этом пишут, и что на 1000% уверен, что они атакуют именно его, потому что Bellingcat был выкуплен Арменией", - рассказала Мендель.

Бывшая пресс-секретарь отметила, что считала такие утверждения юридически и фактически невозможными. По ее словам, Ермак доказывал свою позицию эмоционально, "кричал, махал руками, кричал о 1000 процентах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак блокировал работу правоохранительных органов, - экс-пресс-секретарь президента Мендель

Мендель охарактеризовала эпизод как пример того, когда информация подавалась "бессмысленно и конспирологически", и подчеркнула, что влияние Ермака на коммуникации в Офисе президента было очень значительным.

"Вы не понимаете уровень влияния этого человека" и "не представляете масштабов", - отметила бывшая пресс-секретарь.

Больше о Вагнере

ЧВК "Вагнер" - российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Армения (840) Bellingcat (139) Ермак Андрей (1439) Мендель Юлия (232)
+30
Тобто Мендель тільки що сказала, що Зеленський настільки тупий деградант, що йому можна впарити навіть таку відверту маячню.
03.12.2025 14:06 Ответить
+20
Даже страшно представить такого дурака , кому такая шляпа зашла.
03.12.2025 14:06 Ответить
+11
тільки здається, панове, то була не Вірменія, а Албанія

какістократи !!!!!!!!!!

обані....

.
03.12.2025 14:16 Ответить
На, полюбуйся
03.12.2025 14:17 Ответить
Але ж зайшла.
03.12.2025 14:23 Ответить
Взагалі не страшно, дурень та й дурень..
Страшно те, що проголосували за нього мільйони!! Вєлічайший рано чи пізно піде, а йолопи, що обирали його, нікуди не дінуться.
03.12.2025 14:24 Ответить
От це і є найстрашніше! Саме тому в нас все так...
Не то недолуге винно. Воно ж таке від роду. Вина на тих 73% ідіотів, але ж вони то ніяк не втямлять, от що найстрашніше...
03.12.2025 14:29 Ответить
І ось такий пендель, від мендель-міндіча, керований Оманським з єрмаком, продовжує тинятися по країнах Світу з самітами міру-мір????
Наступним буде викривальний виступ, з вищанням під парасолькою, - верещучки з текстом від «незламних потужностей» калових мас опу!?!?
03.12.2025 14:30 Ответить
Тобто Мендель тільки що сказала, що Зеленський настільки тупий деградант, що йому можна впарити навіть таку відверту маячню.
03.12.2025 14:06 Ответить
Кеосаян був вірменином, армянская мафія. Шах і мат. Зеленьський повірив
03.12.2025 14:10 Ответить
не настільки, а Вєлічайший тупий дегенерат !
за тією ж мєньдєль

.
03.12.2025 14:18 Ответить
Она озвучила то , что было давно известно.
03.12.2025 14:20 Ответить
бубочка актор - він звик не задумуючись втілювати будь-яку маячню, яку йому впарюють режисер зі сценаристом
03.12.2025 14:29 Ответить
Деградант - це людина яка мала певні якості але їх втратила, тому до зеленського не підходить бо він їх ніколи і не мав
03.12.2025 14:35 Ответить
А чому Вірменія саме? Сайт британський, Грозєв - болгарин...
03.12.2025 14:08 Ответить
бо це не логіка, а скоріш за все прояви його психічних відхилень.
03.12.2025 14:11 Ответить
А щоб ніхто не догадався! Во!
03.12.2025 14:12 Ответить
Яка різниця яке гімно вливати у вуха далекої від розуму людини? Вона захаває геть усе!
03.12.2025 14:22 Ответить
Про " оман" Юлічка,про оман,все що знаєш.
Адже,він потягнув туди вашого найвеличнішого.
03.12.2025 14:09 Ответить
Впливати можна на того,хто піддається впливу. Своя голова наплечах- найкращий запобіжник впливу. В цій ситуації щось не спрацювало-чи голови не було,чи в ній запобіжники перегорілі. Може,те й інше разом.
03.12.2025 14:09 Ответить
Страх затьмарює очі і розум...
03.12.2025 14:13 Ответить
Це було зрозуміло що Зе як той тупий віслюк - що жарти в нього такі самі
03.12.2025 14:09 Ответить
Обіцяв женитись та надурив.Він і Безуглій обіцяв - теж кинув.
Взагалі,будуть ще розкриття,впевнений.Ще взнаємо чому про...бали вторгнення і чому не готувались до війни.
03.12.2025 14:14 Ответить
Лізавєта Богуцька, судячи із її коментарів про ЗЄлю, ще у нього в нєвєстах ходить

.
03.12.2025 14:21 Ответить
У 2025-му Єрмак сам сказав, що «прийшов у політику разом із Зеленським і піде разом із ним».

А Зеленський у відповідь заявляв, що Єрмак - «потужний менеджер» і «справжній патріот», і повторював, що «пан Єрмак прийшов зі мною - і піде зі мною».

Це означає, що така формулювання - не чутки, а реальна публічна заява від президента.
03.12.2025 14:16 Ответить
Мендель сама на коксі? Вже почала всіляку лабуду гнати. Напевно заскучала біля тільця Зелі ошиватись.

03.12.2025 14:18 Ответить
десять ЗЄльоних негритят пішли....

.
03.12.2025 14:22 Ответить
Ви уявляєте інтелектуальні здібності людини, яка вірить в таку маячню?
03.12.2025 14:20 Ответить
Здібності велики - особливо з танцями - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
03.12.2025 14:29 Ответить
А от виборцю це зайшло! І зайшло більше, ніж "Армія! Мова! Віра!"
І цей виборець ДОСІ не змінив свою антиукраїнську кочку зору
Бо Зеленський -- це і є цей виборець. Як ***** -- уособлення всіх росіян, а гітлер -- німців.
03.12.2025 14:55 Ответить
Ось що буває, коли геополітикою починає займатися колишній ларьочнік.
03.12.2025 14:27 Ответить
Ти диви, вже друге повідомлення від бувшої. Стратеги зараз ще повернуть богдана-поцілунок у вушко.
03.12.2025 14:27 Ответить
В Мендель не родичка Моніки Левінської...?? Бо вона,таке враження, може згадати ще щось...про домагання!!...Така у неї активність на спогади.....незвична...І, мабуть,підписку давала про нерозголошення,коли була біля тіла Гаранта...Звісно,коли лев здох,кожен шакал може за хвіст посмикати...
03.12.2025 14:27 Ответить
Таіс Афінська спалила Персеполь. Мендель - палить Квартал-95...
Жіноча помста - це найстрашніша помста.
03.12.2025 15:34 Ответить
Що сказав Степан Хмара? Ця шпана розвалить державу! На тлі народного горя, страшних жертв, вони легковажно граються в політичні ігри! Адекватно оцінити свої можливості не можуть, інакше давно подали б у відставку!!
03.12.2025 14:29 Ответить
За тупою логікою Мендель , ,, цар хороший - бояри погані "
03.12.2025 14:29 Ответить
Зеленский не знааал! Он не винавааат. ... БЛТ. Як то все ***********! Вже чуємо це лано до...я!
03.12.2025 14:39 Ответить
Янєлох - це не прізьвисько, Янєлох - це доля.
03.12.2025 14:43 Ответить
А для України -- вирок.
03.12.2025 14:58 Ответить
Звичайний кошерний Жабо-Гадюкінг.
Кошерна Мендельша - шістка кошерного Шефіра-старшого - щось дуже багато тириндить проти кошерного Єрмака.
Просто кошерний Шефір-старший вирішив так помститися кошерному Єрмаку.
В кошерній банді Зеленського-Єрмака-Міндіча-Чернишова-Федорова-братів-Шефірів розпочалась звичайна щуряча гризня.
Напевно переможцем усієї цієї кошерної гризні стане кошерний Федоров.
А для України і Українців найкраще буде - коли вони усі позжирають один одного.
03.12.2025 14:49 Ответить
Бачу, всі тут призабули що Мендель- бувша журналістка раша-тудей.
03.12.2025 14:53 Ответить
А хто її звідти підняв нагору?
03.12.2025 14:57 Ответить
Квартальні друзі Зеленський і Шефір підняли свою ''соплємєнніцу'' Мендель - за які ''заслуги'' то вже інша тема.
03.12.2025 15:03 Ответить
Синагога...
03.12.2025 15:36 Ответить
73%, кого ви нам навибирали? Не соромно? А Гундосий не розуміє, де те видання і де Вірменія. Просто жесть. Як така людина може керувати країною під час війни?
03.12.2025 15:35 Ответить
 
 