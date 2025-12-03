"Ермак сказал президенту, что Армения купила Bellingcat, чтобы напасть на него", - Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вспомнила о событиях 2020 года, связанных со скандалом вокруг операции против боевиков ЧВК "Вагнер", известным как "Вагнергейт", и роли тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода",передает Цензор.НЕТ.
Мендель рассказала, что во время одного из разговоров в присутствии Зеленского Ермак эмоционально объяснял, почему тема операции появилась в публикациях международной исследовательской группы Bellingcat.
"Президент спросил, почему об этом пишет иностранное крупное СМИ. Андрей Борисович сказал, что он знает, почему они об этом пишут, и что на 1000% уверен, что они атакуют именно его, потому что Bellingcat был выкуплен Арменией", - рассказала Мендель.
Бывшая пресс-секретарь отметила, что считала такие утверждения юридически и фактически невозможными. По ее словам, Ермак доказывал свою позицию эмоционально, "кричал, махал руками, кричал о 1000 процентах".
Мендель охарактеризовала эпизод как пример того, когда информация подавалась "бессмысленно и конспирологически", и подчеркнула, что влияние Ермака на коммуникации в Офисе президента было очень значительным.
"Вы не понимаете уровень влияния этого человека" и "не представляете масштабов", - отметила бывшая пресс-секретарь.
Больше о Вагнере
ЧВК "Вагнер" - российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
какістократи !!!!!!!!!!
обані....
.
Страшно те, що проголосували за нього мільйони!! Вєлічайший рано чи пізно піде, а йолопи, що обирали його, нікуди не дінуться.
Не то недолуге винно. Воно ж таке від роду. Вина на тих 73% ідіотів, але ж вони то ніяк не втямлять, от що найстрашніше...
Наступним буде викривальний виступ, з вищанням під парасолькою, - верещучки з текстом від «незламних потужностей» калових мас опу!?!?
за тією ж мєньдєль
.
Адже,він потягнув туди вашого найвеличнішого.
Взагалі,будуть ще розкриття,впевнений.Ще взнаємо чому про...бали вторгнення і чому не готувались до війни.
.
А Зеленський у відповідь заявляв, що Єрмак - «потужний менеджер» і «справжній патріот», і повторював, що «пан Єрмак прийшов зі мною - і піде зі мною».
Це означає, що така формулювання - не чутки, а реальна публічна заява від президента.
.
І цей виборець ДОСІ не змінив свою антиукраїнську кочку зору
Бо Зеленський -- це і є цей виборець. Як ***** -- уособлення всіх росіян, а гітлер -- німців.
Жіноча помста - це найстрашніша помста.
Кошерна Мендельша - шістка кошерного Шефіра-старшого - щось дуже багато тириндить проти кошерного Єрмака.
Просто кошерний Шефір-старший вирішив так помститися кошерному Єрмаку.
В кошерній банді Зеленського-Єрмака-Міндіча-Чернишова-Федорова-братів-Шефірів розпочалась звичайна щуряча гризня.
Напевно переможцем усієї цієї кошерної гризні стане кошерний Федоров.
А для України і Українців найкраще буде - коли вони усі позжирають один одного.