Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ

Попри звільнення із посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак продовжує підтримувати контакт із главою держави Володимиром Зеленським.

Про це у своїй статті "Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський" пише редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова, інформує Цензор.НЕТ.

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Єрмак та Зеленський продовжують спілкуватися

"Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами — у президента вдома за парканом у Конча-Заспі. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі — як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так", - йдеться у статті.

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Розмивання ролі керівника ОП

Саме тому, на думку журналістки, вибір Зеленського, найімовірніше, буде пов’язаний із подальшим розмиванням реальної ролі керівника ОПУ.

"За словами джерел, Зеленський готовий керувати офісом напряму, звівши його до технічних функцій і перерозподіливши аналітичний блок між наявними структурами, включно з апаратом РНБО. У такій моделі ОПУ очолить не політичний важковаговик, а зручний бюрократ — умовні заступник керівника офісу Ігор Брусило чи довірена керівниця апарату Марія Вітушок", - пише Ведернікова.

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Люди Єрмака теж лишилися

"Пауза, яку взяв президент, визначає й обережність старого-нового оточення. Попри те, що у Зеленського явно частіше почали бувати голова фракції Давид Арахамія, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр Михайло Федоров, голова ГУР Кирило Буданов та інші, Єрмака, як і раніше, ніхто не поспішає списувати з рахунків", - йдеться у матеріалі.

Крім цього, як зауважує авторка, про те, що Єрмак продовжує зберігати свій вплив свідчить той факт, що ставленики ексголови ОП й надалі продовжують займати важливі посади в системі органів влади.

"Про це свідчить, зокрема, затягування зі зміною ряду голів обласних державних адміністрацій — людей ексочільника ОПУ, про яке медіа писали ще кілька тижнів тому. Джерела стверджують, що заступник керівника ОПУ Віктор Микита давно міг подати президентові потрібні списки на підпис, але не робить цього, лавіруючи й зберігаючи тісні контакти з профільним віцепрем’єром Олексієм Кулебою — креатурою Єрмака, який і далі обіймає свою посаду", - пише Ведернікова.

Крім цього, на своїй посаді залишається і голова Фінмоніторингу Філіп Пронін.

"Активність цього кишенькового виконавця Єрмака в блокуванні розслідувань НАБУ — включно із затяжною перевіркою компаній-одноденок, які вносили застави за основних фігурантів "плівок Міндіча", — давно становить предметний інтерес для антикорупційних органів. Проте, як стверджують джерела, відсутність підозри залишається для президента основним аргументом не чіпати людей Єрмака: нехай спочатку НАБУ та САП доведуть, що всі навколо — корупціонери", - йдеться у статті.

Звільнення Єрмака

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