"Без Єрмака президент залишився без рук", - Коломойський

Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового слухання висловив свою думку щодо відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На запитання журналістки про ставлення до відставки, Коломойський відповів:

"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук".

Читайте також: Нападник на Міндіча отримав зброю у посольстві України в Ізраїлі, - Коломойський. ВIДЕО

Водночас олігарх зазначив, що має нелюбов до Єрмака через розбіжності у поглядах, не розкривши деталей:

"Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяти. В нас є розбіжності в поглядах".

Звільнення Єрмака

Також читайте: Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"