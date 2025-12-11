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Новини Звільнення Єрмака
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"Без Єрмака президент залишився без рук", - Коломойський

Коломойський про Єрмака

Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового слухання висловив свою думку щодо відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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На запитання журналістки про ставлення до відставки, Коломойський відповів:

"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук".

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Водночас олігарх зазначив, що має нелюбов до Єрмака через розбіжності у поглядах, не розкривши деталей:

"Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяти. В нас є розбіжності в поглядах".

Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28157) Коломойський Ігор (3118) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2101)
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Топ коментарі
+36
Зе і без мізків норм живе
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11.12.2025 19:14 Відповісти
+30
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11.12.2025 19:17 Відповісти
+25
НІЧОГО - він же живе якось без мозку з народження. Так що руки це дрібниця
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11.12.2025 19:15 Відповісти

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