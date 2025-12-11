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"Без Єрмака президент залишився без рук", - Коломойський
Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового слухання висловив свою думку щодо відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналістки про ставлення до відставки, Коломойський відповів:
"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук".
Водночас олігарх зазначив, що має нелюбов до Єрмака через розбіжності у поглядах, не розкривши деталей:
"Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяти. В нас є розбіжності в поглядах".
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+36 Bogdan #603107
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