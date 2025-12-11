Нападник на Міндіча отримав зброю у посольстві України в Ізраїлі, - Коломойський. ВIДЕО

Ігор Коломойський стверджує, що нападник на співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.

Про це він заявив під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, замах скоїли громадяни України, які приїхали до Ізраїлю. У посольстві їх завербували та нібито дали пістолет Макарова.

"Там два фрілансери. Вони півтора року були в Ізраїлі з українськими паспортами. Не громадяни Ізраїлю, як біженці. Їх там "піднайняли". Один із них там міняв паспорт. І там у посольстві їх завербували. Точно не СБУ та не ГУР.

При посольстві завжди є працівник Служби зовнішньої розвідки, додав Коломойський.

Також читайте: Міндічгейт: Зеленського інформують про можливий вплив Коломойського

Що передувало?

Під час чергового судового засідання 10 грудня Ігор Коломойський заявив, що 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тімура Міндіча.

Посол України Корнійчук заявив, що ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча.

Читайте також: Верховний Суд остаточно підтвердив втрату Коломойським українського громадянства