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Нападник на Міндіча отримав зброю у посольстві України в Ізраїлі, - Коломойський. ВIДЕО
Ігор Коломойський стверджує, що нападник на співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.
Про це він заявив під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, замах скоїли громадяни України, які приїхали до Ізраїлю. У посольстві їх завербували та нібито дали пістолет Макарова.
"Там два фрілансери. Вони півтора року були в Ізраїлі з українськими паспортами. Не громадяни Ізраїлю, як біженці. Їх там "піднайняли". Один із них там міняв паспорт. І там у посольстві їх завербували. Точно не СБУ та не ГУР.
При посольстві завжди є працівник Служби зовнішньої розвідки, додав Коломойський.
Що передувало?
- Під час чергового судового засідання 10 грудня Ігор Коломойський заявив, що 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тімура Міндіча.
- Посол України Корнійчук заявив, що ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча.
Топ коментарі
+30 NNN
показати весь коментар11.12.2025 15:45 Відповісти Посилання
+25 Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.12.2025 15:46 Відповісти Посилання
+22 Oleksii Magas
показати весь коментар11.12.2025 15:46 Відповісти Посилання
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