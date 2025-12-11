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Новини Замах на Міндіча
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Нападник на Міндіча отримав зброю у посольстві України в Ізраїлі, - Коломойський. ВIДЕО

Ігор Коломойський стверджує, що нападник на співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.

Про це він заявив під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, замах скоїли громадяни України, які приїхали до Ізраїлю. У посольстві їх завербували та нібито дали пістолет Макарова.

"Там два фрілансери. Вони півтора року були в Ізраїлі з українськими паспортами. Не громадяни Ізраїлю, як біженці. Їх там "піднайняли". Один із них там міняв паспорт. І там у посольстві їх завербували. Точно не СБУ та не ГУР. 

При посольстві завжди є працівник Служби зовнішньої розвідки, додав Коломойський.

Також читайте: Міндічгейт: Зеленського інформують про можливий вплив Коломойського

Що передувало?

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Автор: 

Коломойський Ігор (3118) замах (607) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+30
Офіційно кажуть , що ніякого нападу не було !
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11.12.2025 15:45 Відповісти
+25
Офуєть! Коломон з СІЗО бачить шо відбувається в Ізраїлі? Такого радника припіздента просрали!
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11.12.2025 15:46 Відповісти
+22
Це прямий творчий виклик до КралВрал-95
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11.12.2025 15:46 Відповісти

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