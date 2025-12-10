Коломойський заявив про замах на Міндіча в Ізраїлі (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні під час чергового судового засідання Ігор Коломойський заявив про замах на Тімура Міндіча.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Коломойського, 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тимура Міндіча.

Деталі заяви Коломойського

Коломойський заявив, що:

нападників затримано;

поранено хатню робітницю, яка перебувала в будинку;

сам Міндіч вижив, оскільки нападники сплутали його будинок

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Коломойський додав, що "подробиці" він розповість 11 або 12 грудня під час засідання суду, передає Суспільне.

Посольство України в Ізраїлі не має інформації щодо замаху на вбивство Тимура Міндіча. Як повідомили Суспільному у відомстві, "у Посольстві відсутня інформація щодо згаданої події".

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Міндічгейт