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Коломойський заявив про замах на Міндіча в Ізраїлі (оновлено). ВIДЕО
Сьогодні під час чергового судового засідання Ігор Коломойський заявив про замах на Тімура Міндіча.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За словами Коломойського, 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тимура Міндіча.
Деталі заяви Коломойського
Коломойський заявив, що:
- нападників затримано;
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поранено хатню робітницю, яка перебувала в будинку;
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сам Міндіч вижив, оскільки нападники сплутали його будинок
Коломойський додав, що "подробиці" він розповість 11 або 12 грудня під час засідання суду, передає Суспільне.
Посольство України в Ізраїлі не має інформації щодо замаху на вбивство Тимура Міндіча. Як повідомили Суспільному у відомстві, "у Посольстві відсутня інформація щодо згаданої події".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+44 Pan Kotskyi
показати весь коментар10.12.2025 17:18 Відповісти Посилання
+37 Valentina Grin
показати весь коментар10.12.2025 17:17 Відповісти Посилання
+31 Igor #591922
показати весь коментар10.12.2025 17:20 Відповісти Посилання
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