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Новини Міндічгейт Замах на Міндіча
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Коломойський заявив про замах на Міндіча в Ізраїлі (оновлено). ВIДЕО

Ігор Коломойський

Сьогодні під час чергового судового засідання Ігор Коломойський заявив про замах на Тімура Міндіча.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Коломойського, 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тимура Міндіча.

Деталі заяви Коломойського

Коломойський заявив, що:

  • нападників затримано;

  • поранено хатню робітницю, яка перебувала в будинку;

  • сам Міндіч вижив, оскільки нападники сплутали його будинок

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Коломойський додав, що "подробиці" він розповість 11 або 12 грудня під час засідання суду, передає Суспільне.

Посольство України в Ізраїлі не має інформації щодо замаху на вбивство Тимура Міндіча. Як повідомили Суспільному у відомстві, "у Посольстві відсутня інформація щодо згаданої події".

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Міндічгейт

Автор: 

Коломойський Ігор (3118) замах (606) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+44
Нападники переплутали будинкі, але поранення отримала хатня робітниця Міндича?
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10.12.2025 17:18 Відповісти
+37
Цирк на гастролях).
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10.12.2025 17:17 Відповісти
+31
Коломойський у камері більше знає, чим наші правоохоронці на волі. А чому судді взяли самовідвід, мабуть натяк зрозуміли
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10.12.2025 17:20 Відповісти

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