Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле

Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня во время очередного судебного заседания Игорь Коломойский заявил о покушении на Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Коломойского, 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Детали заявления Коломойского

Коломойский заявил, что:

нападавшие задержаны;

ранена домработница, которая находилась в доме;

сам Миндич выжил, поскольку нападавшие перепутали его дом

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Суд взял самоотвод

После оглашения заявления судьи сообщили о самоотводе. Рассмотрение дела Коломойского перенесено на завтра.

