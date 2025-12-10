10 096 101
Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле
Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня во время очередного судебного заседания Игорь Коломойский заявил о покушении на Тимура Миндича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Коломойского, 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.
Детали заявления Коломойского
Коломойский заявил, что:
- нападавшие задержаны;
-
ранена домработница, которая находилась в доме;
-
сам Миндич выжил, поскольку нападавшие перепутали его дом
Независимого подтверждения этой информации пока нет.
Суд взял самоотвод
После оглашения заявления судьи сообщили о самоотводе. Рассмотрение дела Коломойского перенесено на завтра.
Valentina Grin
10.12.2025 17:17
Pan Kotskyi
10.12.2025 17:18
Igor #591922
10.12.2025 17:20
Юрій #592310
10.12.2025 19:14
