Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле

Игорь Коломойский

Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня во время очередного судебного заседания Игорь Коломойский заявил о покушении на Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Коломойского, 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Детали заявления Коломойского

Коломойский заявил, что:

  • нападавшие задержаны;

  • ранена домработница, которая находилась в доме;

  • сам Миндич выжил, поскольку нападавшие перепутали его дом

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Суд взял самоотвод

После оглашения заявления судьи сообщили о самоотводе. Рассмотрение дела Коломойского перенесено на завтра.

Коломойский Игорь (1811) покушение (1063) Гончаренко (560) Миндич Тимур (155)
Топ комментарии
+29
Цирк на гастролях).
показать весь комментарий
10.12.2025 17:17 Ответить
+26
Нападники переплутали будинкі, але поранення отримала хатня робітниця Міндича?
показать весь комментарий
10.12.2025 17:18 Ответить
+22
Коломойський у камері більше знає, чим наші правоохоронці на волі. А чому судді взяли самовідвід, мабуть натяк зрозуміли
показать весь комментарий
10.12.2025 17:20 Ответить
ЗА ДЕРЖАВНІ БАБКИ ЗАПАДЛО,КРАЩЕ НЕ ПОПАСТИ
показать весь комментарий
10.12.2025 19:14 Ответить
