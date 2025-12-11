6 672 77
Нападавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО
Игорь Коломойский утверждает, что нападавший на совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.
Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, покушение совершили граждане Украины, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали и якобы дали пистолет Макарова.
"Там два фрилансера. Они полтора года были в Израиле с украинскими паспортами. Не граждане Израиля, как беженцы. Их там "наняли". Один из них там менял паспорт. И там в посольстве их завербовали. Точно не СБУ и не ГУР.
При посольстве всегда есть сотрудник Службы внешней разведки, добавил Коломойский.
Что предшествовало?
- Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.
- Посол Украины Корнийчук заявил, что израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича.
Мені своїм вухам вірити, чи телемарафету ?
Хочеш закрити рота 250 тисячам кременчужан ?
А я дружину розбудив і потягнув її серед ночі в під'їзд на перший поверх до вхідних дверей.
І чекав, допоки 150 шахедів пролетять і 8 вибухів кінжалів всі разом там рахували.
Закрий ротяку, отримай гроші від Подоляка і не гавкай про те, чого не знаєш.
Человек, на открытом пространстве, без преград, слышит громкий звук в радиусе 40 км.
Хоть примерно уточните локацию куда за один раз прилетело 8 Калибров. Или скажите дату
Если у тебя есть знакоміе в Кременчугк, то любой из них єто слішал.
Бєня виключив дві спецслужби, але не виключив одну третю.
Ліквідаціями час від часу займаються спецслужби будь-якої країни, але ці операції ретельно готуються і є цілком таємними. Якщо Беня не збрехав, то звідки потекло?
Люди з Ізраїльскими пашпортами мочать один одного !
Потекло зелене гімно по трубах...
Ввечері, хто то дивиться, отримають розлогий коментар мосійчучки і кумпанії...
Хоча, стоп, посольство кажете? А хто його туда послав, то посольство? Не Бєнін хлопчик? Ну той, якого Бєня ************ зробив... разом з мосійчучкою...
Так що Бєня, або довбанувся, або впевнений у своїй безкарності.
"Там он был купцом по шмуткам.
Но подвинулся рассудком..."