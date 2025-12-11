РУС
Нападавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

Игорь Коломойский утверждает, что нападавший на совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, покушение совершили граждане Украины, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали и якобы дали пистолет Макарова.

"Там два фрилансера. Они полтора года были в Израиле с украинскими паспортами. Не граждане Израиля, как беженцы. Их там "наняли". Один из них там менял паспорт. И там в посольстве их завербовали. Точно не СБУ и не ГУР. 

При посольстве всегда есть сотрудник Службы внешней разведки, добавил Коломойский.

Читайте также: Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Что предшествовало?

Читайте также: Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства

Коломойский Игорь (1811) покушение (1064) Миндич Тимур (156)
+18
Офіційно кажуть , що ніякого нападу не було !
+13
Беня жжет не по-детски
+13
Офуєть! Коломон з СІЗО бачить шо відбувається в Ізраїлі? Такого радника припіздента просрали!
І що за це кажуть ізраїльські копи? Чи не фуфло беня втирає? 🤔
Офіційно кажуть , що ніякого нападу не було !
Сказали що не було, значить не було.
я сиджу вночі і лічно ушами рахую 8 вибухів Калібрів, а зранку читаю доповідь гкнштабу, шо було 5 ракет і 4 з низ збили.

Мені своїм вухам вірити, чи телемарафету ?
не калібрів, а кінжалів по тец в кременчуці
Отже Міндич це людина Коломойського, саме Коломойський був тим бенефіціаром який збирав данину зі всіх проектів по Україні, саме Коломойському належить Fire Point і саме на Коломойського працює все оточення Зеленського!
А як ти визначив, що вибухи були саме Калібрів? ведмедчук із гєрасімовим тобі телеграму послали?
Кінжалів. Я поправився, а ти не всосав. 2 Міги 31 політали і кожен з двох викинів по 4 еінжали. Весь Кременчук це чув.

Хочеш закрити рота 250 тисячам кременчужан ?
Нє, хочу, щоб ..ролі росіські галіматью тут не пороли
Ну то приїдь з Іспанії і взнаєш, що таке "Спокійної ночі".

А я дружину розбудив і потягнув її серед ночі в під'їзд на перший поверх до вхідних дверей.

І чекав, допоки 150 шахедів пролетять і 8 вибухів кінжалів всі разом там рахували.

Закрий ротяку, отримай гроші від Подоляка і не гавкай про те, чого не знаєш.
Та не сперечайся, це нічого не дасть. Воно на роботі
Вы рыбак?
Человек, на открытом пространстве, без преград, слышит громкий звук в радиусе 40 км.
Хоть примерно уточните локацию куда за один раз прилетело 8 Калибров. Или скажите дату
8 Кинжалов прилетело по Кременчугской ТЕЦ в ночь с субботі на воскресенье.

Если у тебя есть знакоміе в Кременчугк, то любой из них єто слішал.
Може там і дрони були ?
може ти дебіл ? А чому "може" ?
Сказали, що не було, значить не фуфло
а ухі 250 тисячам людей забули закрити
Если это реально было, то копы не скажут ничего. Не их компетенция. Это дело их аналога ФБР -ШАБАК.
То нападників затримав ШАБАК?
Блек шабак. 😄
Хах! Вечер перестаёт быть томным. И кто это интересно такой, что в посольстве может вербовать наёмного убийцу на территории другой страны? Но я думаю у Бени в сапоге это не последние козыри. Давай беня жги напалмом!
Воно жжёт не по зетварі, а по Україні, виставляючи державу як бандитів що корисно параші. Живе ***** у хоромах СБУ куди сховався, дякуючи зетварі,від суддів США і продовжуе разом їз зетварью паскудити державу.
Беня жжет не по-детски
Це прямий творчий виклик до КралВрал-95
!!!!!!!!!!!!!!!!
Офуєть! Коломон з СІЗО бачить шо відбувається в Ізраїлі? Такого радника припіздента просрали!
Ізраїль нічого не знає про якийсь напад на міндіча! Беню розвели)))
Бєня хоч в "клітці" , зато все знає! Може Бєня націнець повідає, про що говорили отець Варлаам с Гришкою самозванцем на литовському кордоні в 16 ст.?" -
Посол видав парабеллум і благословив - Беня
Це навряд чи був посол.
Бєня виключив дві спецслужби, але не виключив одну третю.
Ліквідаціями час від часу займаються спецслужби будь-якої країни, але ці операції ретельно готуються і є цілком таємними. Якщо Беня не збрехав, то звідки потекло?
А я ж казав, що міндічу треба бути дуже обережним, бо спільники зрештою вирішать його прибрати. Тепер його єдиний варіант - домовлятися з владою США в обмін на надання показань і доказів. Інакше шляї йому тільки у могилу.
Перший в історії це Павлик Лазаренко, хто це зрозумів.
так а в чому проблема? всі зрадники і корупціонери мають подихати, незалежно від того, куди вони поїхали з вкраденими грошима
Дайте деду селёдки. В Израиле об этом не в курсе, скорее всего как и сам Миндич. Ну или скрывают, но зачем это Израилю, нипанятна? Разве что они тоже не против завалить Миндича. Тогда это плохие новости, для Бени в том числе.
Во заліваєт. Ох і бєня.
У Малюка є усі підстави вивезти Кломойського до США й там він за співробітництво зі слідством отримає послаблення міри покарання -а ГУР допоможе
Громадянська війна в Ізраїлі !!!
Люди з Ізраїльскими пашпортами мочать один одного !
Мошків до ями !!!
Зелена мафія розтяглась по всьому світу... Сицілійська мафія просто хлопчики для биття
точно
Ну а як ви бажали, якщо заказ надійшов з держустанов, не будет же кілер свой гроші витрачати
О!
Потекло зелене гімно по трубах...
Ввечері, хто то дивиться, отримають розлогий коментар мосійчучки і кумпанії...
Хоча, стоп, посольство кажете? А хто його туда послав, то посольство? Не Бєнін хлопчик? Ну той, якого Бєня ************ зробив... разом з мосійчучкою...
До речі, Бєня для себе ще кілька статей випрошує згідно законодавство про інформаційні злочини, що регулюють поширення неправдивої інформації, яка загрожує національній безпеці та обороні. А там і до держзради недалеко.
Так що Бєня, або довбанувся, або впевнений у своїй безкарності.
зуб дає !
Пішла жара 😸
Украинцы чуть не замочили еврейского мальчонку? Холокост не иначе...
Є...лан як і його.квартал
Коломойского погубило то что Америка выдала ему черную метку. Такой сразу превращается в уязвимого изгоя.
Беня фуфломет,не то хотели услышать журналисты.Переиграли.
Стоит дождаться ОФИЦИАЛЬНОГО ответа от Израиля.
Цікаво, що йому пообіцяли за переорієнтацію уваги суспільства з дЄрмака на Міндіча ???!!!
А ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЕСЛИ У КАЖДОГО ВЗРОСЛОГО УКРАИНЦА БУДЕТ СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА !?)
Про напад на Міндіча знає виключно тільки сам Коломойський. Який виторговує собі ціну. Дістало його, що Зермачня повіджимала деякий його бізнес поки він в тіні відсиджувався.
Щас зелене лайно розповість ,що то кацапи хотіли прибрати українського героя міндіча якого спеціаьно, сховали в Ізраїлі, тому що він передавав їм фальшиві долари отруєні дустом, і якби не дії завербованого фесебе НАБУ , то цей ,на вигляд простий і безхитросний Вавин корефан, уже б обвалив би економіку кацапейки.
ТАК СКОЛЬКО ЗА ГОЛОВУ МИНДИЧА ДАЮТ !!!???)))
Сказочник,за мильоє очі від своїх косяків
Головне що б Бєня отримав десять год
головне- чтоб конфискация была всего нажитого непомерным. трудом
І це таку новину цей чорт хотів донести журналістам ,я думав щось більш цікаве наприклад як він і спец служби росії проводили в Україні спецоперацію "буратіно" ,мета якого прихід до влади проросійського клоуна.
Ага, і на пістолеті вже знайшли відбитки пальців Порошенка.
у коломойского прямая связь с цру и со всеми службами разведки, ему первому докладывают
Ізраїльтяни взяли собі право вбивати своїх ворогів у будь якій країні світу.І їм плювати що це право може хтось оспорювати чи не признавати.Тому якщо Міндіча і хотіли пристрілити то до цієї ситуаціі вони віднесуться з розумінням.А нам треба брати з них приклад,а не судити заочно та ставити зарубки на палиці,як ото робив один "месник" з "Борислав сміється"...
Казки дідуся Бені ще похлеще ніж казки матінки Скороход.
Казкар...СКАЗОЧНИК БЄНЯ......
Ну вміють євреї розповідати казки,що поробиш.
А ви кажете Трамп... Он бєню як заносить....
Коломойський...
"Там он был купцом по шмуткам.
Но подвинулся рассудком..."
Єто бил Арестович
Кілера звали Альберт Ейнштейн.
Схоже Баня "ПОЧАВ КОСИТИ НА ДУРКУ"....Скоро почне їсти мило,пускати піну ротом....Проведуть "обстеження"....визнають непідсудним та направлять у Монако на "лікування"!! Крапка. Там він одужає.
А де можна отримати зброю, щоб замочити цю падаль?
це таке фуфло каломойський розказує . он ще один дружбан зельця з пачпортом ізраілю шифер . так той крендєль на пробитих колесах 15 км лісом тікав . а за кожною сосною снайпер-душогуб сидів і ні одна куля в шифера не попала . вован зельц про цей випадок в оон розповідав і глазом не моргнув . а бєнька про міндіча якісь казочки травить хоч би посоромився
