Израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича, - посол Украины Корнийчук

В правоохранительные органы Израиля не поступало обращений о якобы неудавшемся покушении на бизнесмена, фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"В посольстве не располагают информацией об этом инциденте. Никаких обращений в правоохранительные органы [Израиля] от граждан по этому поводу не поступало", - сказал он.

Корнийчук также отметил, что диппредставительство Украины не имело контактов с Миндичем.

Что предшествовало?

Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Коломойский добавил, что "подробности" он расскажет 11 или 12 декабря во время заседания суда, передает Суспільне.

Миндичгейт

