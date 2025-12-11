Израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича, - посол Украины Корнийчук
В правоохранительные органы Израиля не поступало обращений о якобы неудавшемся покушении на бизнесмена, фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича.
Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"В посольстве не располагают информацией об этом инциденте. Никаких обращений в правоохранительные органы [Израиля] от граждан по этому поводу не поступало", - сказал он.
Корнийчук также отметил, что диппредставительство Украины не имело контактов с Миндичем.
Что предшествовало?
Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.
Коломойский добавил, что "подробности" он расскажет 11 или 12 декабря во время заседания суда, передает Суспільне.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3588056
Спотворено цензурою: https://www.youtube.com/watch?v=JWdjai_n2Ro