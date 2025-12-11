РУС
Израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича, - посол Украины Корнийчук

В правоохранительные органы Израиля не поступало обращений о якобы неудавшемся покушении на бизнесмена, фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"В посольстве не располагают информацией об этом инциденте. Никаких обращений в правоохранительные органы [Израиля] от граждан по этому поводу не поступало", - сказал он.

Корнийчук также отметил, что диппредставительство Украины не имело контактов с Миндичем.

Что предшествовало?

Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Коломойский добавил, что "подробности" он расскажет 11 или 12 декабря во время заседания суда, передает Суспільне.

Миндичгейт

+5
Бєня понти прогнав на кічі
+3
+2
А наші поліцаї його хоть в міжнародний розшук оголосили?
А наші поліцаї його хоть в міжнародний розшук оголосили?
Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Джерело: https://censor.net/ua/n3588056
Бєня понти прогнав на кічі
"Какая падла етому хмирэнку накапала про хмиря?" (с)
Спотворено цензурою: https://www.youtube.com/watch?v=JWdjai_n2Ro
Бєня напи₴дів? Як він міг? Такий чесний козак.
Ну авжеж, він палестинський козарлюга, характерник
😂😂😂
Кто на ком стоял?
Якщо бєня не знає, то його повинні спочатку обезвалютити, а потом уже відстрілювати. Хоча є тайни яки дорожче грошей
Для чого ці брехні Бені? - його 3 дні депутати підчікували під судом - шоб почути від нього всю правду - то колеса в автозака відлетіли - то суддю хватив правець і таке іпсо
а морг отримував ?
Перед хатньою робітницею вибачились?
Ой, як невдобно вийшло, папа Карло! А так тримав інтригу, що щось скаже!
Беня не на пи@дел, а подал сигнал что его могут грохнуть.
Може Коломойський таким чином передав "привіт" Міндичу....чи Корбана. Мол думаю про вас і турбуюся....,як Дон..
Правду говорила моя соседкуа Сара - евреи врут всегда )))))
