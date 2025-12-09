РУС
Новости Миндич уехал из Украины
ГПСУ отказалась прийти на заседание ВСК 10 декабря по поводу выезда Миндича из Украины. ДОКУМЕНТ

Руководство Госпогранслужбы Украины отказалось прийти на заседание Временной следственной комиссии ВР 10 декабря по раскрытию масштабной коррупции в энергетике, организованнойТимуром Миндичем. Там не хотят объяснять, как ему удалось ускоренно пересечь границу перед обысками НАБУ.

Соответствующее письмо опубликовал нардеп Ярослав Железняк, информируетЦензор.НЕТ.

Бегство Миндича

Так, администрация ГПСУ направила письмо за подписью руководителя службы Сергея Дейнеко председателю ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины народному депутату Украины Ярославу Железняку, в котором заявила об "отсутствии правовых оснований" направления представителей ГПСУ на заседание ВСК. 

Миндич сбежал из Украины - представители ГПСУ не хотят прийти на ВСК
Железняк напомнил, что на заседании антикоррупционного комитета ВРУ представители НАБУ, подозреваемые по делу "Мидас" Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали из Украины в ночь перед обысками через пункт пропуска "Грушев" в ускоренном порядке с талоном "К"-контроль.

"На завтра мы пригласили представителя от Госпогранслужбы быть на ВСК, чтобы исследовать в том числе эту ситуацию. И получили ответ (подписанный главой ГПСУ), что: для определения представителей Государственной пограничной службы Украины и направления их на заседание ВСК, которое состоится 10.12.2025, правовые основания отсутствуют", - написал Железняк.

Дейнека могут принудительно заставить прийти на заседание ВСК

Депутат отметил, что на самом деле правовых оснований не явиться на ВСК у Пограничной службы нет, и добавил, что либо ГПСУ все же пришлет представителя, либо ВСК придется применить процедуру принудительного привода главы ГПСУ господина Дейнеко. В частности, и на основании того, что к нему есть другие вопросы относительно выполнения некоторых контрактов закупок.

  • Напомним, главный фигурант дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич выехал из страны в ночь на 10 ноября, как раз перед обысками, через пункт пропуска Грушев в Польшу.
  • Сейчас он, по данным СМИ, как и другой фигурант дела Александр Цукерман, находится в Израиле.

Топ комментарии
+11
Там ще скоро єрмак втіче, то щоб 2 рази не ходить
09.12.2025 16:20 Ответить
+9
А шо ДПСУ вже ВР не підпорядковуєтся і zелену піпіську на вищій орган у парламентсько-президенсьеій Держави поклало?
09.12.2025 16:21 Ответить
+7
Зачетно послали депутатов нах...
09.12.2025 16:21 Ответить
Потому что все Коррупционеры!
09.12.2025 16:18 Ответить
Хто напав на артистів «Гуцулії» та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
09.12.2025 16:26 Ответить
Там ще скоро єрмак втіче, то щоб 2 рази не ходить
09.12.2025 16:20 Ответить
2 рази? Слідом за єрмаком і дейнеко піде.
09.12.2025 16:24 Ответить
Послати ТСК Ради на путіна можна лише за підтримки Потужніча.
09.12.2025 16:20 Ответить
Зачетно послали депутатов нах...
09.12.2025 16:21 Ответить
Хтось хотів побачити як працює державна машина без Єрмака , поки вовка викидає в повітря останні подачки Європи на бюджет , перелітаючи з країни в країну , лідери котрих як гарячу картоплину перекидають його в з рук в руки не знаючи що з цим БІДОСИКОМ робити.
09.12.2025 16:42 Ответить
Ответила вам ниже в чате, пани Наталия
09.12.2025 16:58 Ответить
Вони зайняті, ловлять злочинців. Ну справжніх.
09.12.2025 16:21 Ответить
А шо ДПСУ вже ВР не підпорядковуєтся і zелену піпіську на вищій орган у парламентсько-президенсьеій Держави поклало?
09.12.2025 16:21 Ответить
Саме так. І не лише ДПСУ
09.12.2025 16:26 Ответить
Напряму ДПСУ підпорядковується МВС.
Може, міністра МВС Клименка варто викликати?
09.12.2025 16:30 Ответить
Шо пояснювати - йому позвонили шо по нього мають прийти - взяв тай виїхав
09.12.2025 16:25 Ответить
Ну наказали йому випустити, з ОПи наказали. Можливо дЄрмак, а може й сама ЗЕсрань.
Брехати не може, бо ж правда випливе, все-одно то стане відомо. А правду сказати боїться, за свою задницю страшно...
От і відморожується. Очевидно, так йому в тій ж ОПі порадили...
09.12.2025 16:25 Ответить
Нардеп Железняк чи не кожного дня отримує такі хамські відповідді від ДПСУ/Дейнеко. Вчора він отрмав бркхливу відмову про передачу коштів маловідомій польській фірмі на закупівлю дронів.
https://t.me/officialeurosolidarity/17926 Детальніше - тут:
09.12.2025 16:28 Ответить
Що, невже теж транспорт поламався?
09.12.2025 16:33 Ответить
Ще раз повторюсь для тих, хто не знає що робити - або міндича з цукерманом євреї депортують з Ізраїлю в Україну для проведення слідчих дій, або хасідам зачиняємо шлях в Умань. Все дуже просто і так давно треба було зробити. В Ізраїлі колишніх наших громадян-євреїв, які нанесли шкоду Україні дуже багато.
09.12.2025 16:33 Ответить
Простите
Те ,кто приезжают в Умань - евреи .100%
А Миндич, Зеленский и вся эта шобла
Обычные поцы
Этих поцов выбрали не израильтяне . Выбрали украинцы
Почему за ********* украинцев должны сейчас отдуваться в Израиле?
С какой такой стати?
Вы ,когда какаете - соседа зовете - смывать в унитазе за вами?
Уверена - что сами справляетесь
Ну так и Зеленского сами убирайте
Никогда не забуду - толпы радостных дебилов
На улицах Киева весной 2019года
Как они ликовали, что ИХ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЕДИЛ !!!!!!
09.12.2025 16:48 Ответить
Выдайте нам людей (тем более граждан Украины) которые прячутся у вас в Израиле и никто ни за что отдуваться не будет! Почему в Израиле это не понимают? Это ведь не антисемизм какой то? Они обычные воры, кидалы и шмуклера. В чем проблема я никак не пойму??? Про толпы радостных дебилов согласен на все 100. Я в то время был очень расстроен проигрышем моего кандидата.
09.12.2025 16:58 Ответить
Израиль - это независимое государство
Живет по своим законам
Своих граждан ИЗРАИЛЬ не выдает - таков закон
Зеленский лишил Миндича украинского гражданства
Теперь Миндич- только гражданин Израиля
Поезжайте в Израиль
Добейтесь гражданства
Станьте депутатом Кнессета
И убедите депутатов Кнессета изменить закон о выдаче граждан Израиля
В другие страны
Все просто...
09.12.2025 17:03 Ответить
ТСК не потрібно правових підстав.ТСК сама по собі є правовою підставою.І тому наступне рішення ТСК - примусово привести на засідання високопоставлених прикордонників.
09.12.2025 16:35 Ответить
Безвідповідальність, так було, є, і буде. Хто там командує "людьми з картонками"? Нехай виходять.
09.12.2025 16:37 Ответить
Річка Тиса - от там зараз гроші.
09.12.2025 16:37 Ответить
Якщо така шваль керує прикордонням, то можна собі уявити ЩО ВОНИ ТАМ ВИТВОРЯЮТЬ !!!
09.12.2025 16:37 Ответить
Железняка в президенти!
09.12.2025 16:38 Ответить
Суддя захворів, автозак зламався, голова ДПСУ - зіпсувався!
09.12.2025 16:46 Ответить
Зеленский не с визитами поехал
Визиты - это ПРИКРЫТИЕ для лохов в Украине
Зеленский так напуган
Не знает - что делать
И буквально физически боится находиться на Банковой , в Украине
Это значит - ему показали на пленках такое про него !!!!!!
И он зассал
И сбежал в Европу
И уже не знает - что еще придумать
В какую страну смотаться
Только чтобы не возвращаться в Украину
Вчера на прессконференции он сидел рядом с Макроном
У него бегали глаза
Он потел
И дергался
Выглядел крысой ,загнанной в угол
Это смотрелось ужасно на фоне спокойного
Уверенного в себе Макрона
А Стармер с трудом заставлял себя быть приятным
Все сыпется у Зеленского
Земля уходит из - под ног
Он же старый наркоман
Вчера у него были абсолютно черные глаза
С огромными зрачками
09.12.2025 16:57 Ответить
Ну ладно тогда расскажите на что надеется ***** сменой власти в Украине. Что придёт на президента Залужный и сразу задружит с рашкой? Это же бред!!!!
09.12.2025 17:00 Ответить
хйло не пермогу вже тягне- він тягне БАРДАК -РОЗЛАД -РОЗБРАТ - й сам е темою виборів .
Навіть Трамп це завдання вже озвучив . А найстрашніше, що це співпадає як кращий варіант для України - здихатися цього Буратіни ..
Це називається -***** переграв усіх
09.12.2025 17:12 Ответить
Як багатослівно, професійно та елегантно послали нах... народних депутатів. Аж завидки беруть! 😂
09.12.2025 17:03 Ответить
 
 