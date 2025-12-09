ГПСУ отказалась прийти на заседание ВСК 10 декабря по поводу выезда Миндича из Украины. ДОКУМЕНТ

Руководство Госпогранслужбы Украины отказалось прийти на заседание Временной следственной комиссии ВР 10 декабря по раскрытию масштабной коррупции в энергетике, организованнойТимуром Миндичем. Там не хотят объяснять, как ему удалось ускоренно пересечь границу перед обысками НАБУ.

Соответствующее письмо опубликовал нардеп Ярослав Железняк, информируетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бегство Миндича

Так, администрация ГПСУ направила письмо за подписью руководителя службы Сергея Дейнеко председателю ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины народному депутату Украины Ярославу Железняку, в котором заявила об "отсутствии правовых оснований" направления представителей ГПСУ на заседание ВСК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос





Железняк напомнил, что на заседании антикоррупционного комитета ВРУ представители НАБУ, подозреваемые по делу "Мидас" Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали из Украины в ночь перед обысками через пункт пропуска "Грушев" в ускоренном порядке с талоном "К"-контроль.

"На завтра мы пригласили представителя от Госпогранслужбы быть на ВСК, чтобы исследовать в том числе эту ситуацию. И получили ответ (подписанный главой ГПСУ), что: для определения представителей Государственной пограничной службы Украины и направления их на заседание ВСК, которое состоится 10.12.2025, правовые основания отсутствуют", - написал Железняк.

Дейнека могут принудительно заставить прийти на заседание ВСК

Депутат отметил, что на самом деле правовых оснований не явиться на ВСК у Пограничной службы нет, и добавил, что либо ГПСУ все же пришлет представителя, либо ВСК придется применить процедуру принудительного привода главы ГПСУ господина Дейнеко. В частности, и на основании того, что к нему есть другие вопросы относительно выполнения некоторых контрактов закупок.

Напомним, главный фигурант дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич выехал из страны в ночь на 10 ноября, как раз перед обысками, через пункт пропуска Грушев в Польшу.

Сейчас он, по данным СМИ, как и другой фигурант дела Александр Цукерман, находится в Израиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос о выезде Миндича: Мы не контролировали его перемещение из-за риска утечки информации