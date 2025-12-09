ГПСУ отказалась прийти на заседание ВСК 10 декабря по поводу выезда Миндича из Украины. ДОКУМЕНТ
Руководство Госпогранслужбы Украины отказалось прийти на заседание Временной следственной комиссии ВР 10 декабря по раскрытию масштабной коррупции в энергетике, организованнойТимуром Миндичем. Там не хотят объяснять, как ему удалось ускоренно пересечь границу перед обысками НАБУ.
Соответствующее письмо опубликовал нардеп Ярослав Железняк, информируетЦензор.НЕТ.
Бегство Миндича
Так, администрация ГПСУ направила письмо за подписью руководителя службы Сергея Дейнеко председателю ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины народному депутату Украины Ярославу Железняку, в котором заявила об "отсутствии правовых оснований" направления представителей ГПСУ на заседание ВСК.
Железняк напомнил, что на заседании антикоррупционного комитета ВРУ представители НАБУ, подозреваемые по делу "Мидас" Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали из Украины в ночь перед обысками через пункт пропуска "Грушев" в ускоренном порядке с талоном "К"-контроль.
"На завтра мы пригласили представителя от Госпогранслужбы быть на ВСК, чтобы исследовать в том числе эту ситуацию. И получили ответ (подписанный главой ГПСУ), что: для определения представителей Государственной пограничной службы Украины и направления их на заседание ВСК, которое состоится 10.12.2025, правовые основания отсутствуют", - написал Железняк.
Дейнека могут принудительно заставить прийти на заседание ВСК
Депутат отметил, что на самом деле правовых оснований не явиться на ВСК у Пограничной службы нет, и добавил, что либо ГПСУ все же пришлет представителя, либо ВСК придется применить процедуру принудительного привода главы ГПСУ господина Дейнеко. В частности, и на основании того, что к нему есть другие вопросы относительно выполнения некоторых контрактов закупок.
- Напомним, главный фигурант дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич выехал из страны в ночь на 10 ноября, как раз перед обысками, через пункт пропуска Грушев в Польшу.
- Сейчас он, по данным СМИ, как и другой фигурант дела Александр Цукерман, находится в Израиле.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
Може, міністра МВС Клименка варто викликати?
Брехати не може, бо ж правда випливе, все-одно то стане відомо. А правду сказати боїться, за свою задницю страшно...
От і відморожується. Очевидно, так йому в тій ж ОПі порадили...
https://t.me/officialeurosolidarity/17926 Детальніше - тут:
Те ,кто приезжают в Умань - евреи .100%
А Миндич, Зеленский и вся эта шобла
Обычные поцы
Этих поцов выбрали не израильтяне . Выбрали украинцы
Почему за ********* украинцев должны сейчас отдуваться в Израиле?
С какой такой стати?
Вы ,когда какаете - соседа зовете - смывать в унитазе за вами?
Уверена - что сами справляетесь
Ну так и Зеленского сами убирайте
Никогда не забуду - толпы радостных дебилов
На улицах Киева весной 2019года
Как они ликовали, что ИХ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЕДИЛ !!!!!!
Живет по своим законам
Своих граждан ИЗРАИЛЬ не выдает - таков закон
Зеленский лишил Миндича украинского гражданства
Теперь Миндич- только гражданин Израиля
Поезжайте в Израиль
Добейтесь гражданства
Станьте депутатом Кнессета
И убедите депутатов Кнессета изменить закон о выдаче граждан Израиля
В другие страны
Все просто...
Визиты - это ПРИКРЫТИЕ для лохов в Украине
Зеленский так напуган
Не знает - что делать
И буквально физически боится находиться на Банковой , в Украине
Это значит - ему показали на пленках такое про него !!!!!!
И он зассал
И сбежал в Европу
И уже не знает - что еще придумать
В какую страну смотаться
Только чтобы не возвращаться в Украину
Вчера на прессконференции он сидел рядом с Макроном
У него бегали глаза
Он потел
И дергался
Выглядел крысой ,загнанной в угол
Это смотрелось ужасно на фоне спокойного
Уверенного в себе Макрона
А Стармер с трудом заставлял себя быть приятным
Все сыпется у Зеленского
Земля уходит из - под ног
Он же старый наркоман
Вчера у него были абсолютно черные глаза
С огромными зрачками
Навіть Трамп це завдання вже озвучив . А найстрашніше, що це співпадає як кращий варіант для України - здихатися цього Буратіни ..
Це називається -***** переграв усіх