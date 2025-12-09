ДПСУ відмовилася прийти на засідання ТСК 10 грудня щодо виїзду Міндіча з України. ДОКУМЕНТ

Керівництво Держприкордонслужби України відмовилось прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР 10 грудня щодо розкриття масштабної корупції в енергетиці, яку організував Тімур Міндіч. Там не хочуть пояснювати, як йому вдалося прискорено перетнути кордон перед обшуками НАБУ.

Відповідний лист опублікував нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Втеча Міндіча

Так, адміністрація ДПСУ надіслала листа за підписом керівника служби Сергія Дейнеко голові ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України народному депутату України Ярославу Железняку, в якому заявила про "відсутність правових підстав" направлення представників ДПСУ на засідання ТСК.

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Железняк нагадав, що на засіданні антикорупційного комітету ВРУ представники НАБУ, що підозрювані у справі "Мідас" Тімур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з України в ніч перед обшуками через пункт пропуску "Грушів" у прискореному порядку із талоном "К"- контроль.

"На завтра, ми запросили представника від Держприкордонслужби бути на ТСК, щоб дослідити в тому числі цю ситуацію. І отримали відповідь (підписана головою ДПСУ), що: для визначення представників Державної прикордонної служби України та направлення їх на засідання ТСК, яке відбудеться 10.12.2025, правові підстави відсутні", - написав Железняк.

Дейнека можуть примусово змусити прийти на засідання ТСК

Депутат зазначив, що насправді правових підстав не прийти на ТСК у Прикордонної служби немає, та додав, що або ДПСУ таки пришле представника, або ТСК доведеться застосувати процедуру примусового приводу голови ДПСУ пана Дейнеко. Зокрема й на підставі того, що до нього є інші питання щодо виконання деяких контрактів закупівель.

Нагадаємо, головний фігурант справи про корупцію в енергетиці Тимур Міндіч виїхав із країни в ніч на 10 листопада, якраз перед обшуками, через пункт пропуску Грушів до Польщі.

Зараз він, за даними ЗМІ, як і інший фігурант справи Олександр Цукерман, перебуває в Ізраїлі.

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