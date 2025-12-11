Ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча, - посол України Корнійчук

До правоохоронних органів Ізраїлю не надходило звернень щодо нібито невдалого замаху на бізнесмена, фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тімура Міндіча.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

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"У посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правоохоронних органів [Ізраїлю] від громадян щодо цього не надходило", - сказав він.

Корнійчук також зазначив, що диппредставництво України не мало контактів із Міндічем.

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Що передувало?

Під час чергового судового засідання 10 грудня Ігор Коломойський заявив, що 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на життя Тімура Міндіча.

Коломойський додав, що "подробиці" він розповість 11 або 12 грудня під час засідання суду, передає Суспільне.

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Міндічгейт

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