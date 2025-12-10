Зі 109 надісланих запитів НАБУ отримало від Фінмоніторингу лише 50 відповідей, - "слуга народу" Радіна

Держфінмоніторинг надав лише половину відповідей на запити від Національного антикорупційного бюро.

Про це під час засідання ТСК заявила нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Запити від НАБУ

"Я запитала в антикорупційного бюро, скільки за рік вони надіслали запитів на Службу фінансового моніторингу щодо надання інформації, скільки отримали відповідей, який середній строк надання відповідей.

За 2025 рік вони надіслали 109 запитів, з них отримали 50 відповідей. Є випадки, коли вони (НАБУ. - Ред) чекали на отримання відповіді 319 днів. І це половина всіх випадків, коли надсилали запити. Середній строк надання відповіді - два місяці", - звернулася вона до представників Фінмоніторингу.

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Відповідь Держфінмоніторингу

Голова служби Пронін заявив, що у Радіної "неправильна статистика".

"У нас 115 листів зайшло, направлено 91 матеріал", - додав він.

"По тому, скільки часу йде на підготовку матеріалів, це завжди унікальна ситуація. Тому що це можуть бути декілька ланцюгів, можуть бути запити на інші фінансові розвідки і по різному наші партнери надають інформацію.

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Є ситуації, коли ми по декілька разів звертаємось. Ми звертались 21 раз до різних фінансових розвідок, щоб отримати інформацію", - додав Пронін.

Голова ТСК Железняк зауважив, що за 11 місяців 2025 року Фінмоніторинг передав до правоохоронних органів понад 1200 матеріалів на майже 250 млрд грн.

Так, до НАБУ надіслали 91 матеріал (7,5% від всіх матеріалів) на 5 млрд грн (2% від всього обсягу".

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