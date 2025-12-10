Фінмоніторинг перевіряє походження коштів, які внесли як заставу за фігурантів "Міндічгейту"

Держфінмоніторинг продовжує перевіряти походження коштів фізичних та юридичних осіб, які вносили заставу за фігурантів "Міндічгейту".

Про це стало відомо під час засідання ТСК Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у НАБУ?

"13.11 скерували перший запит до Фінмону щодо дослідження джерела походження коштів на внесення застав щодо 5 осіб. 14.11 надано доповнення, бо у ВАКС дізнались, які юридичні особи внесли заставу за фігурантів", - поінформував керівник Бюро Кривонос.

Також, за його словами, було скеровано низку запитів, бо з'являлись нові фізичні та юридичні особи, які вносили заставу.

"Із 13.11 по 28.11 нами надсилалася низка запитів щодо дослідження джерела походження коштів, на предмет їхньої легалізації та законності коштів. Законодавство визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави. Тим більше, якщо вони можуть бути пов'язані з цим бек-офісом", - пояснив він.

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Від Фінмону отримали частину відповідей.

"Але не досліджено в повній мірі походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки одне ТОВ було створено у травні 2025 року. Воно доволі значну суму застави внесло за одного з фігурантів", - сказав директор НАБУ.

Голова ТСК Железняк нагадав, що було внесено 51,6 млн, 95 млн, 25 млн та 12 млн грн застав за фігурантів.

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Позиція Фінмоніторингу

Очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін сказав, що вони продовжують перевіряти походження коштів у тих, хто вносив багатомільйонні застави.

За його словами, Фінмоніторинг не може блокувати транзакції та поступово отримує потрібну інформацію у банків, через які вносили застави.

"У нас було достатньо запитів від Бюро (НАБУ). Всі вони відпрацьовані, по всіх надано узагальнені матеріали", - сказав він.

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