Финмониторинг продолжает проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за фигурантов "Миндичгейта"
Госфинмониторинг продолжает проверять происхождение средств физических и юридических лиц, которые вносили залог за фигурантов "Миндичгейта".
Об этом стало известно во время заседания ВСК Рады, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят в НАБУ?
"13.11 направили первый запрос в Финмону относительно исследования источника происхождения средств на внесение залогов в отношении 5 лиц. 14.11 предоставлено дополнение, потому что в ВАКС узнали, какие юридические лица внесли залог за фигурантов", - сообщил руководитель Бюро Кривонос.
Также, по его словам, был направлен ряд запросов, потому что появлялись новые физические и юридические лица, которые вносили залог.
"С 13.11 по 28.11 нами направлялся ряд запросов относительно исследования источника происхождения средств, на предмет их легализации и законности средств. Законодательство определяет, что средства, полученные преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога. Тем более, если они могут быть связаны с этим бэк-офисом", - пояснил он.
От Финмониторинга получили часть ответов.
"Но не исследовано в полной мере происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку одно ООО было создано в мае 2025 года. Оно довольно значительную сумму залога внесло за одного из фигурантов", - сказал директор НАБУ.
Председатель ВСК Железняк напомнил, что было внесено 51,6 млн, 95 млн, 25 млн и 12 млн грн залогов за фигурантов.
Позиция Финмониторинга
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин сказал, что они продолжают проверять происхождение средств у тех, кто вносил многомиллионные залоги.
По его словам, Финмониторинг не может блокировать транзакции и постепенно получает нужную информацию у банков, через которые вносили залоги.
"У нас было достаточно запросов от Бюро (НАБУ). Все они обработаны, по всем предоставлены обобщенные материалы", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там ще й кіт не валявсяпоходження коштів досі невідоме. Але фігурантів розслідування вже відпустили. Що за херня? Спочатку стільці, потім гроші?
тут же не для справедливості люди працюють а щоб збагатитись
Преступники пишут законы для себя, а народу приходится по ним жить.
При внесении залога, вносящий должен предоставить информацию о происхождении средств и показать, что с них уплачены все налоги и сборы.
А сейчас можно украсть миллиард, выйти под залог миллион и жить припеваючи.
Залог должен быть в десятикратном размере от предъявленной суммы подозрения, если убежит то государство в плюсе.