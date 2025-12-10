РУС
Новости Миндичгейт
1 816 16

Финмониторинг продолжает проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за фигурантов "Миндичгейта"

Залоги за фигурантов Миндихгейта: проверка продолжается

Госфинмониторинг продолжает проверять происхождение средств физических и юридических лиц, которые вносили залог за фигурантов "Миндичгейта".

Об этом стало известно во время заседания ВСК Рады, передает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ

Что говорят в НАБУ?

"13.11 направили первый запрос в Финмону относительно исследования источника происхождения средств на внесение залогов в отношении 5 лиц. 14.11 предоставлено дополнение, потому что в ВАКС узнали, какие юридические лица внесли залог за фигурантов", - сообщил руководитель Бюро Кривонос.

Также, по его словам, был направлен ряд запросов, потому что появлялись новые физические и юридические лица, которые вносили залог.

"С 13.11 по 28.11 нами направлялся ряд запросов относительно исследования источника происхождения средств, на предмет их легализации и законности средств. Законодательство определяет, что средства, полученные преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога. Тем более, если они могут быть связаны с этим бэк-офисом", - пояснил он.

От Финмониторинга получили часть ответов.

"Но не исследовано в полной мере происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку одно ООО было создано в мае 2025 года. Оно довольно значительную сумму залога внесло за одного из фигурантов", - сказал директор НАБУ.

Председатель ВСК Железняк напомнил, что было внесено 51,6 млн, 95 млн, 25 млн и 12 млн грн залогов за фигурантов.

Позиция Финмониторинга

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин сказал, что они продолжают проверять происхождение средств у тех, кто вносил многомиллионные залоги.

По его словам, Финмониторинг не может блокировать транзакции и постепенно получает нужную информацию у банков, через которые вносили залоги.

"У нас было достаточно запросов от Бюро (НАБУ). Все они обработаны, по всем предоставлены обобщенные материалы", - сказал он.

Автор: 

НАБУ (4773) залог (556) Госфинмониторинг январь 2025 (9) Кривонос Семен (90) Пронин Филипп (23)
+6
Під час засідання ТСК Ради з'ясувалося, що там ще й кіт не валявся походження коштів досі невідоме. Але фігурантів розслідування вже відпустили. Що за херня? Спочатку стільці, потім гроші?
10.12.2025 13:05 Ответить
+5
Да ладно. Может стоило сперва ПРОВЕРИТЬ происхождение этих средств , а ПОТОМ выпускать подозреваемых ?
10.12.2025 13:08 Ответить
+4
Невже. Цей фінмон зламався. Несіть інший. З цього вже не буде жодної користі для України, а лише для міндічей з крупами і алібабами
10.12.2025 12:51 Ответить
Наколядували
10.12.2025 13:02 Ответить
Ні, це новий спосіб "відмивання бабок", спочатку крадені гроші вносять, як заставу, а потім держава повертає вже "чисті" гроші крадіям. А ще кажуть, що зеленоморді тупе бидло
10.12.2025 14:11 Ответить
Це так вони на зєлю вийдуть. Треба щось робити
10.12.2025 13:04 Ответить
А чому після, а не до того?
10.12.2025 13:05 Ответить
Який ви кровожерлевий. Якщо кожного разу перевіряти походження коштів, то тоді ніхто і ніколи не вийде під заставу.
10.12.2025 13:29 Ответить
Так тоді не буде можливості видоїти відкатик ще й собі
тут же не для справедливості люди працюють а щоб збагатитись
10.12.2025 13:37 Ответить
Перевіряти має не фінмоніторинг, а СБУ
10.12.2025 13:19 Ответить
Занесуть взятку ще й сюди в нічого не побачать
10.12.2025 13:35 Ответить
*****, но это же дебелизм.
Преступники пишут законы для себя, а народу приходится по ним жить.
При внесении залога, вносящий должен предоставить информацию о происхождении средств и показать, что с них уплачены все налоги и сборы.
А сейчас можно украсть миллиард, выйти под залог миллион и жить припеваючи.
Залог должен быть в десятикратном размере от предъявленной суммы подозрения, если убежит то государство в плюсе.
10.12.2025 13:36 Ответить
​​Тепер про пірамідки може розповідати не тільки Гордон, а ще і Пронін!
10.12.2025 13:46 Ответить
Нарешті!!!!
10.12.2025 14:11 Ответить
Фінмоніторинг, як учасник Зе-схематозу, перевіряє, чи все законно в діях учасників зе-схематозу. Новорічний хотьпаржомний номер кабере групи Квартал.
10.12.2025 14:14 Ответить
Майор пронін перевірив,все ОК!
10.12.2025 14:50 Ответить
 
 