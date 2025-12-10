Финмониторинг продолжает проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за фигурантов "Миндичгейта"

Госфинмониторинг продолжает проверять происхождение средств физических и юридических лиц, которые вносили залог за фигурантов "Миндичгейта".

Об этом стало известно во время заседания ВСК Рады, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в НАБУ?

"13.11 направили первый запрос в Финмону относительно исследования источника происхождения средств на внесение залогов в отношении 5 лиц. 14.11 предоставлено дополнение, потому что в ВАКС узнали, какие юридические лица внесли залог за фигурантов", - сообщил руководитель Бюро Кривонос.

Также, по его словам, был направлен ряд запросов, потому что появлялись новые физические и юридические лица, которые вносили залог.

"С 13.11 по 28.11 нами направлялся ряд запросов относительно исследования источника происхождения средств, на предмет их легализации и законности средств. Законодательство определяет, что средства, полученные преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога. Тем более, если они могут быть связаны с этим бэк-офисом", - пояснил он.

От Финмониторинга получили часть ответов.

"Но не исследовано в полной мере происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку одно ООО было создано в мае 2025 года. Оно довольно значительную сумму залога внесло за одного из фигурантов", - сказал директор НАБУ.

Председатель ВСК Железняк напомнил, что было внесено 51,6 млн, 95 млн, 25 млн и 12 млн грн залогов за фигурантов.

Позиция Финмониторинга

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин сказал, что они продолжают проверять происхождение средств у тех, кто вносил многомиллионные залоги.

По его словам, Финмониторинг не может блокировать транзакции и постепенно получает нужную информацию у банков, через которые вносили залоги.

"У нас было достаточно запросов от Бюро (НАБУ). Все они обработаны, по всем предоставлены обобщенные материалы", - сказал он.

