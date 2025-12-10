Из 109 отправленных запросов НАБУ получило от Финмониторинга только 50 ответов, - "слуга народа" Радина
Госфинмониторинг предоставил только половину ответов на запросы от Национального антикоррупционного бюро.
Об этом во время заседания ВСК заявила нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
Запросы от НАБУ
"Я спросила у антикоррупционного бюро, сколько за год они отправили запросов в Службу финансового мониторинга о предоставлении информации, сколько получили ответов, какой средний срок предоставления ответов.
За 2025 год они отправили 109 запросов, из них получили 50 ответов. Есть случаи, когда они (НАБУ. - Ред) ждали получения ответа 319 дней. И это половина всех случаев, когда отправляли запросы. Средний срок предоставления ответа - два месяца", - обратилась она к представителям Финмониторинга.
Ответ Госфинмониторинга
Глава службы Пронин заявил, что у Радоной "неверная статистика".
"У нас 115 писем поступило, направлено 91 материал", - добавил он.
"Относительно того, сколько времени уходит на подготовку материалов, это всегда уникальная ситуация. Потому что это могут быть несколько цепочек, могут быть запросы на другие финансовые разведки и по-разному наши партнеры предоставляют информацию.
Есть ситуации, когда мы обращаемся несколько раз. Мы обращались 21 раз в различные финансовые разведки, чтобы получить информацию", - добавил Пронин.
Председатель ВСК Железняк отметил, что за 11 месяцев 2025 года Финмониторинг передал в правоохранительные органы более 1200 материалов на сумму почти 250 млрд грн.
В частности, в НАБУ направили 91 материал (7,5% от всех материалов) на 5 млрд грн (2% от всего объема).
Что предшествовало?
- Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро аномально долго не получает данные от Финмониторинга.
