У нової компанії "Кварталу 95" спільний номер телефону з фірмою Міндіча, - Слідство.Інфо
Новостворена компанія ТОВ "Квартал ЮА" має спільний номер із компанією ТОВ "Некст Лайн Продакшн", половиною якої володіє підозрюваний у корупції бізнесмен-утікач Тімур Міндіч.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на державний реєстр юридичних осіб, інформує Цензор.НЕТ.
Реєстрація нової фірми
Як пише видання, компанію "Квартал ЮА" створили 14 листопада 2025 року — за три дні після оголошення підозри Тімуру Міндічу.
Її бенефіціарами стали працівники Студії "Квартал 95":
- Сергій Казанін,
- Євген Кошовий,
- Юрій Крапов,
- Роман Маров,
- Олександр Пікалов та Ірина Пікалова.
Міндіча, який є співзасновником щонайменше чотирьох "кварталівських" компаній ("Кіностолиця", "Квартал ТВ", "Віжн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн") серед співвласників "Квартал ЮА" немає.
Спільний номер з фірмою Міндіча
Водночас, як з'ясували журналісти, контактний номер "Квартал ЮА", який вказаний у реєстрі, співпадає з номером іншої фірми — "Некст Лайн Продакшн".
Найбільшою часткою у цій компанії володіє Тімур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри).
Коли журналіст "Слідства.Інфо" зателефонував за номером телефону "Квартал ЮА", і запитав, чи це "Некст лайн продакшн", то отримав ствердну відповідь.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
У "Кварталі 95" у відповідь на запит "Детектор медіа" повідомили таке: "до складу засновників компанії входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією".
Міндічгейт
- 4 листопада одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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Протоколи сіонських мудреців в дії.
всі мудреці вже давно звалили в землю обєщанную.
в Україні залишились одні дєгенерати з цього племені, які, утім, цілком успішно доять мудрий український наріт
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штірліци-парашутісти грьобані !
коли ми вже нарешті позбавимося цієї ганьби ЗЄльоної ?
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мене вбиває, оті полудурки що ходять на ці говно шоу та платять за цю відверту *****!
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певен, що каса буде повна
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якщо що.
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А хто на проводі Лисий чи Міндіч?
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На лисого чи мордатого із бабою ?
ось де ганьба !
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Чи може ви бачите що Зе виконав свої передвиборчі обіцянки?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.\Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Найбільшою часткою у цій компанії володіє Тімур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри) Джерело: https://censor.net/ua/n3588943
На мої розшуки головних авторів текстів вовки ( ну пам"ятаємо усі найгарячіші антиукраїнські стьоби ) - писали йому один з кращих авторів у лізі масляковоКВН Тамбовскій Волк та один пісатєль з братів Шефіріві (брати криворугілські нащадки діда-НКВДіста - героя , убівавше бандєровцєв на Западной Украінє ...
Єдиний вихід для цього збіговиська - втопитись у тому гівні, і припинити своє існування взагалі, як ворожому псевдотворчому утворенню.