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Новини Бізнес Міндіча Міндічгейт
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У нової компанії "Кварталу 95" спільний номер телефону з фірмою Міндіча, - Слідство.Інфо

Квартал

Новостворена компанія ТОВ "Квартал ЮА" має спільний номер із компанією ТОВ "Некст Лайн Продакшн", половиною якої володіє підозрюваний у корупції бізнесмен-утікач Тімур Міндіч.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на державний реєстр юридичних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

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Реєстрація нової фірми

Як пише видання, компанію "Квартал ЮА" створили 14 листопада 2025 року — за три дні після оголошення підозри Тімуру Міндічу.

Її бенефіціарами стали працівники Студії "Квартал 95":

  • Сергій Казанін,
  • Євген Кошовий,
  • Юрій Крапов,
  • Роман Маров,
  • Олександр Пікалов та Ірина Пікалова.

Міндіча, який є співзасновником щонайменше чотирьох "кварталівських" компаній ("Кіностолиця", "Квартал ТВ", "Віжн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн") серед співвласників "Квартал ЮА" немає.

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Спільний номер з фірмою Міндіча

Водночас, як з'ясували журналісти, контактний номер "Квартал ЮА", який вказаний у реєстрі, співпадає з номером іншої фірми — "Некст Лайн Продакшн".

Найбільшою часткою у цій компанії володіє Тімур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри).

Коли журналіст "Слідства.Інфо" зателефонував за номером телефону "Квартал ЮА", і запитав, чи це "Некст лайн продакшн", то отримав ствердну відповідь.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".

У "Кварталі 95" у відповідь на запит "Детектор медіа" повідомили таке: "до складу засновників компанії входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією".

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Міндічгейт

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Автор: 

Квартал-95 (201) Міндіч Тімур (339)
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Підсумувати:
Топ коментарі
+40
та похєр на той квартал!
мене вбиває, оті полудурки що ходять на ці говно шоу та платять за цю відверту *****!
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05.12.2025 21:25 Відповісти
+21
Ця кацапська "компанія" за свою підривну діяльність проти України повинна бути вже давно заборонена!!!
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05.12.2025 21:27 Відповісти
+19
Та ета апять так случайна савпавшеє савпадєніє...
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05.12.2025 21:22 Відповісти
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Ссуть гоям в очі.
Протоколи сіонських мудреців в дії.
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05.12.2025 21:22 Відповісти
які там мудрєци з Сіону ?
всі мудреці вже давно звалили в землю обєщанную.
в Україні залишились одні дєгенерати з цього племені, які, утім, цілком успішно доять мудрий український наріт

.
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05.12.2025 21:27 Відповісти
Та ета апять так случайна савпавшеє савпадєніє...
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05.12.2025 21:22 Відповісти
плять !
штірліци-парашутісти грьобані !

коли ми вже нарешті позбавимося цієї ганьби ЗЄльоної ?

.
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05.12.2025 21:24 Відповісти
та похєр на той квартал!
мене вбиває, оті полудурки що ходять на ці говно шоу та платять за цю відверту *****!
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05.12.2025 21:25 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/
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05.12.2025 21:29 Відповісти
То ходять люди першого сорту яких точно не забусячать
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05.12.2025 21:47 Відповісти
Ізраїль на проводі - цирк на дроті
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05.12.2025 21:25 Відповісти
Всю шоблу - 95 на фронт! Кошовий хай орден відпрацьовує!
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05.12.2025 21:26 Відповісти
пікалов у нацгвардії служить!
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05.12.2025 21:59 Відповісти
Тупая схема в попытке защитить активы от изъятия. Впрочем, чего еще можно ожидать от квартальных барыг.
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05.12.2025 21:26 Відповісти
Ця кацапська "компанія" за свою підривну діяльність проти України повинна бути вже давно заборонена!!!
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05.12.2025 21:27 Відповісти
....засуджена та повішана/розстріляна

.
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05.12.2025 21:28 Відповісти
А що ще хтось дивиться цю ***** 95квартал.
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05.12.2025 21:27 Відповісти
подивимось по їхніх зборах на новорічних концертах.
певен, що каса буде повна

.
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05.12.2025 21:30 Відповісти
цей номер в динири зареєстрований чи на москві ?
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Ви вже зовсім принижуєте дегенератів !

.
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05.12.2025 21:31 Відповісти
та вони опущені з народження.
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05.12.2025 21:32 Відповісти
вот знову, Ви опустили опущених !

.
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05.12.2025 21:36 Відповісти
я з "Общєства обіжених потвор".
якщо що.

.
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05.12.2025 21:41 Відповісти
😂
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05.12.2025 21:46 Відповісти
А вже пробували дозвонитися?
А хто на проводі Лисий чи Міндіч?
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05.12.2025 21:30 Відповісти
скумбрія
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05.12.2025 21:33 Відповісти
мовчала як риба?

.
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05.12.2025 21:37 Відповісти
воняла наче жива
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05.12.2025 21:39 Відповісти
А "янєтряпка" на кого свою долю записав?
На лисого чи мордатого із бабою ?
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05.12.2025 21:35 Відповісти
І зашифруватися нормально не здатні. Оце тобі і весь квартал. Суцільна деградація. А який тоді рівень ІQ у тих хто рже як коняка на їхніх ідіотських виставах?
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05.12.2025 21:37 Відповісти
ми їх обрали владою !!!!!

ось де ганьба !

.
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05.12.2025 21:39 Відповісти
Обрали не ми, а ущербна більшість...
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05.12.2025 21:44 Відповісти
Одноклітинне про себе говорить .Роздвоєння особистості і тупе,тому говорить *МИ* .
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05.12.2025 21:50 Відповісти
Тут варто зазначити, що українців наіпали !
Чи може ви бачите що Зе виконав свої передвиборчі обіцянки?

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.\Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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05.12.2025 22:30 Відповісти
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05.12.2025 21:38 Відповісти
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05.12.2025 21:41 Відповісти
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05.12.2025 21:44 Відповісти
Парашная заставка здесь не случайна. Говноквартал порождение ФСБ-КГБ параши.
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05.12.2025 21:45 Відповісти
"Квартал ЮА", який вказаний у реєстрі, співпадає з номером іншої фірми - "Некст Лайн Продакшн".

Найбільшою часткою у цій компанії володіє Тімур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри) Джерело: https://censor.net/ua/n3588943

На мої розшуки головних авторів текстів вовки ( ну пам"ятаємо усі найгарячіші антиукраїнські стьоби ) - писали йому один з кращих авторів у лізі масляковоКВН Тамбовскій Волк та один пісатєль з братів Шефіріві (брати криворугілські нащадки діда-НКВДіста - героя , убівавше бандєровцєв на Западной Украінє ...
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05.12.2025 21:45 Відповісти
Ми усі міндіч? Так вова?
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05.12.2025 21:46 Відповісти
женіть зеленське пад* о... треба шоб хтось народ у цьому підтримав...
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05.12.2025 21:50 Відповісти
Правильна назва «нового» кварталу - «Квартал ЮД»!
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05.12.2025 21:56 Відповісти
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05.12.2025 21:58 Відповісти
сортир 95, ватер клозет, дебіли для дебілів.
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05.12.2025 22:00 Відповісти
Це ж треба, навіть брати-скоморохи нашого Лідора підставляють
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05.12.2025 22:02 Відповісти
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05.12.2025 22:03 Відповісти
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05.12.2025 22:05 Відповісти
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05.12.2025 22:11 Відповісти
Оце шахраї...

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05.12.2025 22:19 Відповісти
Несподівано якось.... Співпадіння?
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05.12.2025 22:21 Відповісти
Цікаво хто на цю ***..у ходить? Не наржалися? Є такі? Хто вони?
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05.12.2025 22:24 Відповісти
Хай не брешуть, що вони не знають, де зараз Міндіч.
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05.12.2025 22:30 Відповісти
А вдавали таких нетерпимих до шахраїв....
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05.12.2025 22:33 Відповісти
"квартал" продовжує відшкрібати лайно з обличчя, стоячи у ньому по коліна. Тіпа вони після цього красівше будуть виглядати, а сморд перетвориться у бузковий аромат.
Єдиний вихід для цього збіговиська - втопитись у тому гівні, і припинити своє існування взагалі, як ворожому псевдотворчому утворенню.
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05.12.2025 22:34 Відповісти
Що ж ви ЗЕленського не вписали в створення нової компанії "Квартал ЮА", кидаєте його? Там є зв'язуючись Шефіра він потім відпише ЗЕленському і Єрмаку по їхній долі.Євреї своїх не кидають.Чи Міндіча кинули?
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05.12.2025 22:35 Відповісти
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05.12.2025 22:53 Відповісти
Хтось повірив, що ця липова нова угода є реальним перерозподілом власників "кварталу"?
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05.12.2025 23:44 Відповісти
Так той телефон - теж актив підсанкційного Міндіча. Тож і він підпадає під санкції. А заодно стають зашквареними усі ті, хто через нього зізвонюються..
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05.12.2025 23:58 Відповісти
Ще ж знаходяться ті, які купують квитки на це бидло-шоу. Так хотіли паржать, що вже 7й рік не заспокояться, бідолашки.
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06.12.2025 09:15 Відповісти
 
 