У нової компанії "Кварталу 95" спільний номер телефону з фірмою Міндіча, - Слідство.Інфо

Новостворена компанія ТОВ "Квартал ЮА" має спільний номер із компанією ТОВ "Некст Лайн Продакшн", половиною якої володіє підозрюваний у корупції бізнесмен-утікач Тімур Міндіч.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на державний реєстр юридичних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

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Реєстрація нової фірми

Як пише видання, компанію "Квартал ЮА" створили 14 листопада 2025 року — за три дні після оголошення підозри Тімуру Міндічу.

Її бенефіціарами стали працівники Студії "Квартал 95":

Сергій Казанін,

Євген Кошовий,

Юрій Крапов,

Роман Маров,

Олександр Пікалов та Ірина Пікалова.

Міндіча, який є співзасновником щонайменше чотирьох "кварталівських" компаній ("Кіностолиця", "Квартал ТВ", "Віжн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн") серед співвласників "Квартал ЮА" немає.

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Спільний номер з фірмою Міндіча

Водночас, як з'ясували журналісти, контактний номер "Квартал ЮА", який вказаний у реєстрі, співпадає з номером іншої фірми — "Некст Лайн Продакшн".

Найбільшою часткою у цій компанії володіє Тімур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри).

Коли журналіст "Слідства.Інфо" зателефонував за номером телефону "Квартал ЮА", і запитав, чи це "Некст лайн продакшн", то отримав ствердну відповідь.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".

У "Кварталі 95" у відповідь на запит "Детектор медіа" повідомили таке: "до складу засновників компанії входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією".

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Міндічгейт

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