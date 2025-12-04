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Новини Міндічгейт
3 573 51

"Квартал 95" створив нову компанію без Міндіча після скандалу, - "Детектор медіа"

Після санкцій проти Міндіча Квартал 95 створив нову виробничу компанію

Після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на пресслужбу студії.

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"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", - повідомили у "Кварталі 95". 

Зокрема зазначається,  що власниками нової компанії є:

  • Сергій Шефір (54,5%);
  • Ірина Пікалова (10,5%);
  • Сергій Казанін (7%);
  • Євген Кошовий (7%);
  • Юрій Крапов (7%);
  • Роман Маров (7%);
  • Олександр Пікалов (7%).

Компанія була зареєстрована 14 листопада – через три дні після оголошення підозри Міндічу.

Надалі студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ "Квартал ЮА".

""Квартал 95" - це велика команда, яка вже понад 20 років професійно займається виробництвом аудіовізуального контенту. Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою "Кварталу 95" та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ "Квартал 95". Тому ТОВ "Квартал 95" продовжує існувати відповідно до законодавства України", - додали у пресслужбі.

Міндічгейт

Автор: 

Квартал-95 (201) Міндіч Тімур (338)
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Топ коментарі
+27
не врятує це ваш квартал , тварюки ви зі своїм 🤡 ...ворогі для українців !!!
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04.12.2025 13:04 Відповісти
+21
Як гімно не перейменовуй, суть залишається одна, лайно зелене
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04.12.2025 13:07 Відповісти
+20
"студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
А до этого она была просто Квартал.СРУ
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04.12.2025 13:05 Відповісти
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А чому не відразу 10 ФОПів?
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04.12.2025 13:04 Відповісти
Щоб вивести крадене - 10 не вистачить..
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04.12.2025 13:30 Відповісти
не врятує це ваш квартал , тварюки ви зі своїм 🤡 ...ворогі для українців !!!
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04.12.2025 13:04 Відповісти
І що тепер доля Коломойського розмазана між іншими положєнцями?
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04.12.2025 13:04 Відповісти
Так, а ці положенці отримають бронювання від армії, бо є власниками компанії
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04.12.2025 13:06 Відповісти
Зрадники
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04.12.2025 13:05 Відповісти
А виступати будуть в іншій Україні, без Зеленського?
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04.12.2025 13:05 Відповісти
"студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
А до этого она была просто Квартал.СРУ
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04.12.2025 13:05 Відповісти
змінили домен...
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04.12.2025 13:07 Відповісти
Реєстрували б вже одразу "Крал-Врал", так було б хоч смішно.
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04.12.2025 13:56 Відповісти
Не смішно, а правдиво!
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04.12.2025 20:31 Відповісти
і що відмилися???мерзотники,вам це не допоможе...
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04.12.2025 13:05 Відповісти
Схоже на чергове пересування ліжок у бордєлі,нє ???...
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04.12.2025 13:06 Відповісти
Це знаєте, як наприклад, приходить на моє прізвище повістка з ТЦК, а я йду й змінюю паспортні дані. Вуаля! Повістка виписана вже не на мене!
Користуйтеся!
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04.12.2025 13:58 Відповісти
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04.12.2025 14:09 Відповісти
Як гімно не перейменовуй, суть залишається одна, лайно зелене
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04.12.2025 13:07 Відповісти
Квартал 95" створив нову компанію без Міндіча. С блекджеком і шлю скумбрією по 8.
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04.12.2025 13:07 Відповісти
Як казав голобородько ідіть у СРАКУ 😁🤡
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04.12.2025 13:16 Відповісти
При чому у всіх власників "ЗАЛІЗНА БРОНЯ"!!! Слава Україні!!!
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04.12.2025 13:09 Відповісти
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04.12.2025 13:09 Відповісти
Маю надію, що у всіх шутів чоловічого роду є бронь,
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04.12.2025 13:10 Відповісти
Ліжка в бордєлі переміщають, але як був бордєль так ним і залишиться
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04.12.2025 13:10 Відповісти
Персонал давно протух, і сморід вже на все місто 🤢
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04.12.2025 14:05 Відповісти
тіпа замаскувались.
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04.12.2025 13:19 Відповісти
Після війни все це буде заборонено.
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04.12.2025 13:20 Відповісти
"Какая разніца", лайном завжди було лайном і залишиться.
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04.12.2025 13:21 Відповісти
95 кривий квартал це ракова пухлина в Україні і те що вони створюють нові проекти це метастази цієї пухлини.
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04.12.2025 13:25 Відповісти
Это как полностью измазаться в гавне, потом одеть новую кепку и делать вид что чистый
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04.12.2025 13:27 Відповісти
Чергова картинка для загалу, щоб зберегти обличчя. Якою була суть того "кварталу", такою і залишиться під іншою назвою, бо вони на інше не здатні. Можна лише здогадуватись, на які гроші це нове творіння.
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04.12.2025 13:29 Відповісти
Зараз активи перетягнуть з "Квартал-95" через дорогу в "Квартал ЮА" що при вироку і конфіскації лишиться тільки назва.Прям як по класиці "Рога і копита"
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04.12.2025 13:39 Відповісти
Ідіть ви на.....й.
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04.12.2025 13:42 Відповісти
Треба бути зовсім відмороженим довбнем шо ходити на вистави цього лайна як би воно не називалось.
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04.12.2025 13:51 Відповісти
Зекоманда (2019-): шефіри, єрмаки, стефанчуки, міндічи, цукермани, чернишови, веселі, гринкевичі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., гайдай с., галушко м., галущенко г., гевко в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., глиняна т., гогілашвілі о., гончарук о., гринчук о., гринчук с., гунько а., данілов о., демченко р., діденко ю., дмитрук а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., дума о., задорожній м., іванісов р., іванов с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., колісник а., коломойський і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., кошовий є., кравець р., кравченко р., кравчук л., крупа т., кузнєцов о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., левченко м., лещенко с., литвин д., литвиненко с., маріковський о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., мосейчук н., нагорняк с., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., пікалов о., подоляк м., портнов а., пронін ф., разумков д., резніков о., резніченко в., саакашвілі м., саладуха о., свириденко ю., сенниченко д., сивохо с., скічко о., степанов м., стефанішина о., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., торохтій б., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., умєров р., фокін в., халімон п., хланта я., хмельницький б., холодов а., хомчак р., шаповалов в., шевченко є., шевченко к., шило а., шол м., шурма р., юрченко о., яременко б. + ………………..
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04.12.2025 13:52 Відповісти
Частіше треба викладати цей список гемороїв - країна повинна їх пам'ятати.
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04.12.2025 14:02 Відповісти
Говнюки зелені...
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04.12.2025 13:56 Відповісти
Завжди дивувало - які ідіоти взагалі цей шлак дивляться!?
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04.12.2025 14:08 Відповісти
Шефир Міндіч..чи є різниця? За місяць створять нову студію вже без шефіра..але потрібно знати одне -добровільно свині від корита не відлізуть
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04.12.2025 14:09 Відповісти
Квартал95 вас виродків нічим не замінити тільки абсолютний кончана тварина може ходити на ваші кончані недоконцерти гандони ви мля
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04.12.2025 14:10 Відповісти
та і назву треба змінити на нову , наприклад : " Зелений квартал". Маю надію що люди перестануть дивитись цей примітивний низькопробний гумор і такі же лайно-серіали разраховані на люмпенів та ватників ,яких в Україні нажаль вистачає
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04.12.2025 14:32 Відповісти
Давно цю шоблу треба розігнати це російський проккт для дибілізації не дуже розумних українців.
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04.12.2025 14:40 Відповісти
Хто на цю ху..ю ходить? Хто ще не наржався?
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04.12.2025 15:22 Відповісти
Квартал ЮДа!
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04.12.2025 15:22 Відповісти
Квартал закрився для українців назавжди, хіба що ті бегемоти підуть воювати!
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04.12.2025 15:56 Відповісти
Тепер при запитанні "Як там Міндіч?" офіційно прийнята відповідь "А хто такий Міндіч?"
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04.12.2025 17:02 Відповісти
Паскуди !
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04.12.2025 18:36 Відповісти
Интересно, насколько еще популярна эта блевотина среди одноклеточных?
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05.12.2025 01:26 Відповісти
А Лену чому забули? Так нечесно!!! А гроши звідки? Завуальований міндіч?
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05.12.2025 04:04 Відповісти
 
 