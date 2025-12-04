"Квартал 95" створив нову компанію без Міндіча після скандалу, - "Детектор медіа"

Після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на пресслужбу студії.

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"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", - повідомили у "Кварталі 95".

Зокрема зазначається, що власниками нової компанії є:

Сергій Шефір (54,5%);

Ірина Пікалова (10,5%);

Сергій Казанін (7%);

Євген Кошовий (7%);

Юрій Крапов (7%);

Роман Маров (7%);

Олександр Пікалов (7%).

Компанія була зареєстрована 14 листопада – через три дні після оголошення підозри Міндічу.

Надалі студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ "Квартал ЮА".

""Квартал 95" - це велика команда, яка вже понад 20 років професійно займається виробництвом аудіовізуального контенту. Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою "Кварталу 95" та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ "Квартал 95". Тому ТОВ "Квартал 95" продовжує існувати відповідно до законодавства України", - додали у пресслужбі.

Міндічгейт