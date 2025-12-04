"Квартал 95" створив нову компанію без Міндіча після скандалу, - "Детектор медіа"
Після підозри та санкцій проти співвласника Тімура Міндіча студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на пресслужбу студії.
"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", - повідомили у "Кварталі 95".
Зокрема зазначається, що власниками нової компанії є:
- Сергій Шефір (54,5%);
- Ірина Пікалова (10,5%);
- Сергій Казанін (7%);
- Євген Кошовий (7%);
- Юрій Крапов (7%);
- Роман Маров (7%);
- Олександр Пікалов (7%).
Компанія була зареєстрована 14 листопада – через три дні після оголошення підозри Міндічу.
Надалі студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ "Квартал ЮА".
""Квартал 95" - це велика команда, яка вже понад 20 років професійно займається виробництвом аудіовізуального контенту. Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою "Кварталу 95" та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ "Квартал 95". Тому ТОВ "Квартал 95" продовжує існувати відповідно до законодавства України", - додали у пресслужбі.
Міндічгейт
- 4 листопада одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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шлюскумбрією по 8.