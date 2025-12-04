РУС
"Квартал 95" создал новую компанию без Миндича после скандала, - "Детектор медиа"

После санкций против Миндича Квартал 95 создал новую производственную компанию

После подозрений и санкций против совладельца Тимура Миндича студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию - ООО "Квартал ЮА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа"со ссылкой на пресс-службу студии.

Миндичгейт

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией", - сообщили в "Квартале 95". 

В частности, отмечается, что владельцами новой компании являются:

  • Сергей Шефир (54,5%);
  • Ирина Пикалова (10,5%);
  • Сергей Казанин (7%);
  • Евгений Кошевой (7%);
  • Юрий Крапов (7%);
  • Роман Маров (7%);
  • Александр Пикалов (7%).

Компания была зарегистрирована 14 ноября – через три дня после объявления подозрения Миндичу.

В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО "Квартал ЮА".

""Квартал 95" - это большая команда, которая уже более 20 лет профессионально занимается производством аудиовизуального контента. Вся наша работа, творческие решения и управленческие процессы осуществляются исключительно командой "Квартала 95" и не зависят от посторонних лиц. Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью "Квартала 95" или производством контента. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", и мы не осуществляем и не планируем осуществлять с ним никакой совместной работы. В то же время, в соответствии с действующим законодательством Украины, мы не можем совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению его доли в ООО "Квартал 95". Поэтому ООО "Квартал 95" продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины", - добавили в пресс-службе.

Миндичгейт

Квартал-95 (234) Миндич Тимур (149)
не врятує це ваш квартал , тварюки ви зі своїм 🤡 ...ворогі для українців !!!
04.12.2025 13:04
"студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
А до этого она была просто Квартал.СРУ
04.12.2025 13:05
Як гімно не перейменовуй, суть залишається одна, лайно зелене
04.12.2025 13:07
А чому не відразу 10 ФОПів?
04.12.2025 13:04
Щоб вивести крадене - 10 не вистачить..
04.12.2025 13:30
не врятує це ваш квартал , тварюки ви зі своїм 🤡 ...ворогі для українців !!!
04.12.2025 13:04
І що тепер доля Коломойського розмазана між іншими положєнцями?
04.12.2025 13:04
Так, а ці положенці отримають бронювання від армії, бо є власниками компанії
04.12.2025 13:06
Зрадники
04.12.2025 13:05
А виступати будуть в іншій Україні, без Зеленського?
04.12.2025 13:05
"студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію - ТОВ "Квартал ЮА".
А до этого она была просто Квартал.СРУ
04.12.2025 13:05
змінили домен...
04.12.2025 13:07
Реєстрували б вже одразу "Крал-Врал", так було б хоч смішно.
04.12.2025 13:56
і що відмилися???мерзотники,вам це не допоможе...
04.12.2025 13:05
Схоже на чергове пересування ліжок у бордєлі,нє ???...
04.12.2025 13:06
Це знаєте, як наприклад, приходить на моє прізвище повістка з ТЦК, а я йду й змінюю паспортні дані. Вуаля! Повістка виписана вже не на мене!
Користуйтеся!
04.12.2025 13:58
Як гімно не перейменовуй, суть залишається одна, лайно зелене
04.12.2025 13:07
Квартал 95" створив нову компанію без Міндіча. С блекджеком і шлю скумбрією по 8.
04.12.2025 13:07
Як казав голобородько ідіть у СРАКУ 😁🤡
04.12.2025 13:16
04.12.2025 13:09
04.12.2025 13:09
04.12.2025 13:10
04.12.2025 13:10 Ответить
04.12.2025 13:10
04.12.2025 14:05
Персонал давно протух, і сморід вже на все місто 🤢
показать весь комментарий
тіпа замаскувались.
04.12.2025 13:19
Після війни все це буде заборонено.
04.12.2025 13:20
"Какая разніца", лайном завжди було лайном і залишиться.
04.12.2025 13:21
95 кривий квартал це ракова пухлина в Україні і те що вони створюють нові проекти це метастази цієї пухлини.
04.12.2025 13:25
Это как полностью измазаться в гавне, потом одеть новую кепку и делать вид что чистый
04.12.2025 13:27
Чергова картинка для загалу, щоб зберегти обличчя. Якою була суть того "кварталу", такою і залишиться під іншою назвою, бо вони на інше не здатні. Можна лише здогадуватись, на які гроші це нове творіння.
04.12.2025 13:29
Зараз активи перетягнуть з "Квартал-95" через дорогу в "Квартал ЮА" що при вироку і конфіскації лишиться тільки назва.Прям як по класиці "Рога і копита"
04.12.2025 13:39
Ідіть ви на.....й.
04.12.2025 13:42
Треба бути зовсім відмороженим довбнем шо ходити на вистави цього лайна як би воно не називалось.
04.12.2025 13:51
Зекоманда (2019-): шефіри, єрмаки, стефанчуки, міндічи, цукермани, чернишови, веселі, гринкевичі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., гайдай с., галушко м., галущенко г., гевко в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., глиняна т., гогілашвілі о., гончарук о., гринчук о., гринчук с., гунько а., данілов о., демченко р., діденко ю., дмитрук а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., дума о., задорожній м., іванісов р., іванов с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., колісник а., коломойський і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., кошовий є., кравець р., кравченко р., кравчук л., крупа т., кузнєцов о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., левченко м., лещенко с., литвин д., литвиненко с., маріковський о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., мосейчук н., нагорняк с., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., пікалов о., подоляк м., портнов а., пронін ф., разумков д., резніков о., резніченко в., саакашвілі м., саладуха о., свириденко ю., сенниченко д., сивохо с., скічко о., степанов м., стефанішина о., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., торохтій б., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., умєров р., фокін в., халімон п., хланта я., хмельницький б., холодов а., хомчак р., шаповалов в., шевченко є., шевченко к., шило а., шол м., шурма р., юрченко о., яременко б. + ………………..
Частіше треба викладати цей список гемороїв - країна повинна їх пам'ятати.
04.12.2025 14:02
Говнюки зелені...
04.12.2025 13:56
Завжди дивувало - які ідіоти взагалі цей шлак дивляться!?
04.12.2025 14:08
Шефир Міндіч..чи є різниця? За місяць створять нову студію вже без шефіра..але потрібно знати одне -добровільно свині від корита не відлізуть
04.12.2025 14:09
Квартал95 вас виродків нічим не замінити тільки абсолютний кончана тварина може ходити на ваші кончані недоконцерти гандони ви мля
04.12.2025 14:10
та і назву треба змінити на нову , наприклад : " Зелений квартал". Маю надію що люди перестануть дивитись цей примітивний низькопробний гумор і такі же лайно-серіали разраховані на люмпенів та ватників ,яких в Україні нажаль вистачає
04.12.2025 14:32
Давно цю шоблу треба розігнати це російський проккт для дибілізації не дуже розумних українців.
04.12.2025 14:40
