"Квартал 95" создал новую компанию без Миндича после скандала, - "Детектор медиа"

После подозрений и санкций против совладельца Тимура Миндича студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию - ООО "Квартал ЮА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа"со ссылкой на пресс-службу студии.

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией", - сообщили в "Квартале 95".

В частности, отмечается, что владельцами новой компании являются:

Сергей Шефир (54,5%);

Ирина Пикалова (10,5%);

Сергей Казанин (7%);

Евгений Кошевой (7%);

Юрий Крапов (7%);

Роман Маров (7%);

Александр Пикалов (7%).

Компания была зарегистрирована 14 ноября – через три дня после объявления подозрения Миндичу.

В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО "Квартал ЮА".

""Квартал 95" - это большая команда, которая уже более 20 лет профессионально занимается производством аудиовизуального контента. Вся наша работа, творческие решения и управленческие процессы осуществляются исключительно командой "Квартала 95" и не зависят от посторонних лиц. Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью "Квартала 95" или производством контента. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", и мы не осуществляем и не планируем осуществлять с ним никакой совместной работы. В то же время, в соответствии с действующим законодательством Украины, мы не можем совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению его доли в ООО "Квартал 95". Поэтому ООО "Квартал 95" продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины", - добавили в пресс-службе.

