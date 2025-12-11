"Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного слушания высказал свое мнение об отставке Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистки об отношении к отставке Коломойский ответил:

"Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук".

В то же время олигарх отметил, что испытывает неприязнь к Ермаку из-за расхождений во взглядах, не раскрывая подробностей:

"Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взятые. У нас есть разногласия во взглядах".

