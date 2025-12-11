РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11646 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
3 442 45

"Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

Коломойский о Ермаке

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного слушания высказал свое мнение об отставке Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На вопрос журналистки об отношении к отставке Коломойский ответил:

"Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук".

Читайте также: Нападавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

В то же время олигарх отметил, что испытывает неприязнь к Ермаку из-за расхождений во взглядах, не раскрывая подробностей:

"Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взятые. У нас есть разногласия во взглядах".

Читайте также: Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

Автор: 

Зеленский Владимир (22931) Коломойский Игорь (1812) Ермак Андрей (1460) Офис Президента (1873)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
11.12.2025 19:17 Ответить
+10
Зе і без мізків норм живе
показать весь комментарий
11.12.2025 19:14 Ответить
+9
НІЧОГО - він же живе якось без мозку з народження. Так що руки це дрібниця
показать весь комментарий
11.12.2025 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе і без мізків норм живе
показать весь комментарий
11.12.2025 19:14 Ответить
Я і не знав що він москаль, хоча в сім'ї не без виродка і серед євреїв можуть бути без мозку
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
точніше без коханця.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:14 Ответить
АДІН ДОМА -3
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
сидить і плаче в обнімку з рожевими поросятами які підігнав білецький
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
А насправді , він без рук, але в нього ж ще є отой ну... уявно твердий інструмент по роялю...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
тобто тепер він ним й гратиме , а рояль Україна ?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:29 Ответить
Ага, щось на зразок цього!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:38 Ответить
розбіжність в поглядах..ага.не пришли к единому мнению,как поделить 100 мешков бакинских комиссаров.для кошерных это идеологически несовместимая розбіжність
показать весь комментарий
11.12.2025 19:42 Ответить
НІЧОГО - він же живе якось без мозку з народження. Так що руки це дрібниця
показать весь комментарий
11.12.2025 19:15 Ответить
Ну то потрібно і Зеленського відправити у відставку, за Єрмаком і разом хай йдуть в ЗСУ штурмувати Покровськ! Не можеш, не навчився, ніхто з тобою панькатись не буде! Відкрию секрет - просто потрібно працювати і тоді все вийде. Самому приходити на роботу і працювати!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:15 Ответить
👍 і вибори провести як вимагає трамп
показать весь комментарий
11.12.2025 19:18 Ответить
Тепер і мівіну немає кому залити кропом для Шашличного - схудне бідолага
показать весь комментарий
11.12.2025 19:16 Ответить
Оце все що ти можеш сказати и? а я думав будуть викриття московського сценарію "буратіно"
показать весь комментарий
11.12.2025 19:17 Ответить
Останнім часом забагато кала в новинах.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:17 Ответить
Та не гони.Це лідер думок.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:19 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 19:17 Ответить
Ти диви, як ця гнида розговорилася. Ще одна кацапська консерва, на яку тут молилися.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:18 Ответить
увага вона і собаці приємна ... ото і розговорився 🤔
показать весь комментарий
11.12.2025 19:20 Ответить
Щось забагато стало цього Санта Клауса. Він як не тюрмі.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:18 Ответить
Слава Богу! Буде нічим красти.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:19 Ответить
Раніше ми думали що нічим грати на роялі, знайшов же, так і тут знайде
показать весь комментарий
11.12.2025 19:30 Ответить
Добре, що не "самовар", а то би прийшлось знов хером по піаніно
показать весь комментарий
11.12.2025 19:19 Ответить
Для гри на роялі руки не потрібні
показать весь комментарий
11.12.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 19:22 Ответить
Скоріше без голови, тому і так довго шукає заміну.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:21 Ответить
Руки ті явно із сраки в лаптях росли, так що втрата корисна!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:23 Ответить
Це Єрмак-Відьмак навів на його порчу, і зачарував його до себе.)
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
Что-то Бени сильно много стало. Точно выборы скоро. Для нег это шанс выскочить.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
Нічого -нічого , він баба видна і з приданим - довго самою не буде.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
Міндіча не він замовив
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
Дітьонок залишився без нагляду...
От обрали, блть, президента...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:26 Ответить
Можна уявити, який буде гуркіт, коли з шаф почнуть висипатись скелети, а з усіх щілин почнуть вилазити скривджені та обділені.)
показать весь комментарий
11.12.2025 19:30 Ответить
Не тільки без рук, а й без голови, бо на місці своєї пуста макітра в яку їсть.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:30 Ответить
как он без рук будет воровать))
показать весь комментарий
11.12.2025 19:33 Ответить
остался без ииц ермака
показать весь комментарий
11.12.2025 19:34 Ответить
Та і Єрмак був, то великим розумом,навіть удвох,вони не виділялись.Єрмак був "рєшалой" при ЗЕленському,але токсичність і корупція його з'їли.Ну,прям згорів на роботі.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:34 Ответить
Ну руки, это не самое главное для одинокого мужчины, был бы нос как у Буратино(шутки в ститле 95го)
Извините...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:36 Ответить
"Я не люблю Єрмака більше,ніж ви всі разом взяти"-Коломойський.
Дійшло, нарешті,що бсф його тупо використало,як фінансиста їх проекту,як рупор цього проекту.
Давно вже було сказано,а він не знав:
"Мавр зробив свою справу- Мавр повинен відійти".
показать весь комментарий
11.12.2025 19:38 Ответить
...в дупі.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:41 Ответить
Зе вміє грати на піаніні
і без рук
показать весь комментарий
11.12.2025 19:46 Ответить
Так а хто ж тоді голова?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:49 Ответить
Не было головы, а теперь нет и рук.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:49 Ответить
У кублі міндічеподібних почалися розбірки! Запасаємось попкорном!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:55 Ответить
От скажіть, будь-ласка, напуя оцей ....якби то сказати...тут мелькає щодня? Хто це? калопідор програв практично всі суди, вкл.з Лондоном...У США є питання до цього персонажу. Татнафту кременчуцьку просрав...лузер с понтами пейсатими...
показать весь комментарий
11.12.2025 20:00 Ответить
 
 