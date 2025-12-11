3 442 45
"Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного слушания высказал свое мнение об отставке Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналистки об отношении к отставке Коломойский ответил:
"Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук".
В то же время олигарх отметил, что испытывает неприязнь к Ермаку из-за расхождений во взглядах, не раскрывая подробностей:
"Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взятые. У нас есть разногласия во взглядах".
Топ комментарии
+12 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий11.12.2025 19:17 Ответить Ссылка
+10 Bogdan #603107
показать весь комментарий11.12.2025 19:14 Ответить Ссылка
+9 Михайло Иляш
показать весь комментарий11.12.2025 19:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От обрали, блть, президента...
Извините...
Дійшло, нарешті,що бсф його тупо використало,як фінансиста їх проекту,як рупор цього проекту.
Давно вже було сказано,а він не знав:
"Мавр зробив свою справу- Мавр повинен відійти".
і без рук