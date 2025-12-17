Єрмак не служить у Сухопутних військах ЗСУ й до брата щодо місця в ГУР не звертався, - ЗМІ

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не служить у них. Водночас Денис Єрмак вважає, що його брата "усунули амери, щоб спробувати продавити на поступки".

Про це повідомило "Слідство.Інфо", яке звернулося до Генштабу ЗСУ та брата ексголови ОП — Дениса Єрмака, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь Сил оборони

Журналісти звернулися до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився колишній посадовець до Сил оборони після відставки та в якому роді військ.

У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська ЗСУ про те, що Андрій Єрмак у їхньому складі службу не проходить.

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Що каже Денис Єрмак

"Слідство.Інфо" також запитало у брата Андрія Єрмака, Дениса, чи знає той, де перебуває екскерівник ОП. Запитання Єрмак-молодший проігнорував. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.

"Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7... Це не є справедливим. Він зробив дуже багато, його усунули амери (американці, - ред.), щоб нас спробувати продавити на поступки", - відповів журналістам Денис Єрмак, який зараз служить на Покровському напрямку.

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповідав, що Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному Легіоні Головного управління розвідки.

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Звільнення Єрмака

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