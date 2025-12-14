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Єрмак відновив спілкування із Зеленським після грандіозного скандалу в ОП, - Гончаренко
Андрій Єрмак відновив спілкування із президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Грандіозний скандал в ОП
За інформацією Гончаренка, одразу після звільнення в ОП відбувся грандіозний скандал, і Єрмак перестав спілкуватися з Володимиром Олександровичем.
"Зараз вони дуже активно спілкуються й постійно підтримують контакт. Ясна річ, що зараз Єрмак вже втратив той вплив, який мав раніше, але все виглядає так, що з часом він може повернутися в нашу політику.
Швидше за все, саме через це і НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ призначення голови офісу", - пише нардеп.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому не поспішає з новим главою ОП.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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Тому хто сподівався на те шо ларьрчний шевальє і кріт д'Ерьмак, разом з ГРУ МО РФ, от так візьмуть і просто витягнуть з найвеличнійший сраки Zе свою руку, то він дуже помилявся.