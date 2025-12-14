УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Звільнення Єрмака
12 055 131

Єрмак відновив спілкування із Зеленським після грандіозного скандалу в ОП, - Гончаренко

зеленський та єрмак

Андрій Єрмак відновив спілкування із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Грандіозний скандал в ОП

За інформацією Гончаренка, одразу після звільнення в ОП відбувся грандіозний скандал, і Єрмак перестав спілкуватися з Володимиром Олександровичем.

"Зараз вони дуже активно спілкуються й постійно підтримують контакт. Ясна річ, що зараз Єрмак вже втратив той вплив, який мав раніше, але все виглядає так, що з часом він може повернутися в нашу політику.

Швидше за все, саме через це і НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ призначення голови офісу", - пише нардеп.

Також читайте: "Без Єрмака президент залишився без рук", - Коломойський

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому не поспішає з новим главою ОП.

Звільнення Єрмака

Також читайте: Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"

Гончаренко скрін

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2101)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Вісь світ театр а людив нім актори.
Тому хто сподівався на те шо ларьрчний шевальє і кріт д'Ерьмак, разом з ГРУ МО РФ, от так візьмуть і просто витягнуть з найвеличнійший сраки Zе свою руку, то він дуже помилявся.
показати весь коментар
14.12.2025 10:16 Відповісти
+37
Яка мерзота. Це я не про єрмака
показати весь коментар
14.12.2025 10:16 Відповісти
+35
На удальонкє працює
показати весь коментар
14.12.2025 10:19 Відповісти

Завантаження...

 
 