Єрмак відновив спілкування із Зеленським після грандіозного скандалу в ОП, - Гончаренко

Андрій Єрмак відновив спілкування із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Грандіозний скандал в ОП

За інформацією Гончаренка, одразу після звільнення в ОП відбувся грандіозний скандал, і Єрмак перестав спілкуватися з Володимиром Олександровичем.

"Зараз вони дуже активно спілкуються й постійно підтримують контакт. Ясна річ, що зараз Єрмак вже втратив той вплив, який мав раніше, але все виглядає так, що з часом він може повернутися в нашу політику.

Швидше за все, саме через це і НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ призначення голови офісу", - пише нардеп.

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Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому не поспішає з новим главою ОП.

Звільнення Єрмака

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