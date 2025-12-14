РУС
Новости Увольнение Ермака
4 532 65

Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко

зеленский и ермак

Андрей Ермак возобновил общение с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Грандиозный скандал в ОП

По информации Гончаренко, сразу после увольнения в ОП произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем.

"Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт. Понятно, что сейчас Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться в нашу политику.

Скорее всего, именно из-за этого и НЕ ПРОИСХОДИТ назначение главы офиса", - пишет нардеп.

Читайте также: "Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП.

Увольнение Ермака

Читайте также: Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

Гончаренко скрин

Зеленский Владимир (22968) Ермак Андрей (1463) Офис Президента (1877)
Топ комментарии
+24
Вісь світ театр а людив нім актори.
Тому хто сподівався на те шо ларьрчний шевальє і кріт д'Ерьмак, разом з ГРУ МО РФ, от так візьмуть і просто витягнуть з найвеличнійший сраки Zе свою руку, то він дуже помилявся.
14.12.2025 10:16 Ответить
+20
Яка мерзота. Це я не про єрмака
14.12.2025 10:16 Ответить
+16
Таємні побачення, союз "Меча і Орала".
14.12.2025 10:13 Ответить
Таємні побачення, союз "Меча і Орала".
14.12.2025 10:13 Ответить
"Серп і молот - смерть і голод"...
14.12.2025 11:26 Ответить
Вісь світ театр а людив нім актори.
Тому хто сподівався на те шо ларьрчний шевальє і кріт д'Ерьмак, разом з ГРУ МО РФ, от так візьмуть і просто витягнуть з найвеличнійший сраки Zе свою руку, то він дуже помилявся.
14.12.2025 10:16 Ответить
Картина від катали угадай де єрмак
14.12.2025 10:46 Ответить
Яка мерзота. Це я не про єрмака
14.12.2025 10:16 Ответить
На удальонкє працює
14.12.2025 10:19 Ответить
З окопу під Куп'янськом.
14.12.2025 10:22 Ответить
О, яка радість!)
14.12.2025 10:21 Ответить
Для Зеленського ?
14.12.2025 10:39 Ответить
Милі сваряться-тіко бавляться.
14.12.2025 10:24 Ответить
в Україні нема Миру ,нема банківської таємниці , нема права,нема нормального життя , нема води ,нема світла , і це все тому , шо українські малороси 73 % вибрали свого пацана ,шоб він побистрячку здав Україну до ссср...а вибрали би українця , і життя вдалося б ... для всіх ... На другий раз, думай ТЕ !!!
14.12.2025 10:24 Ответить
Тупа ти курка, тому ти і втекла, або на халяву пожити захотілось. І чому ти так ненавидиш народ України, методичка така прийшла від фсб
14.12.2025 10:44 Ответить
До чого тут народ України? мова йшла про стадо 73% і їхнього главішака у вашу подоляцьку методичку вкралась прикра помилка
14.12.2025 10:58 Ответить
а захищає Україну всі 11 років 27% ≪ваших≫ ?
14.12.2025 11:11 Ответить
Десь так.
14.12.2025 11:34 Ответить
щось тоді матиматика не сходиться по кількості населення України , або хтось киздить .
14.12.2025 11:37 Ответить
А 73% це відсотко тіх хто прийшов нап виборчи ділянки у другому турі виборів 2019 року. Чи ви вважалим, як і Zелена потвора, шо 73% від всього населення країни? Так шо і не кіздить ни хто і з математекою все гаразд.
14.12.2025 11:39 Ответить
..ти ..як завжди..вирішив сьогодні продемонструвати активність своєї дурноголовості? Чи може вона не права? Чи може не 73 відсотки ідіотів..включаючи тебе, не притягнули війну в Україну? Чи може не ***** казало...нам всёравно..кто будет президентом Украины.. только не Порошенко..? Уже тоді дурноголовм потрібно було подумати. Але чим думати? І будуть наступні вибори...такі..як ти подумають? Навіть сподівтнь ніяких!! Ви ..ідіоти... ще раз виберете зеленого покидька... а то гляди..ще й Притулу..чи Арестовича. З Вас..ідіотів станеться. Нещасна Україна..яка населена такими ідіотами...як ти... Нажаль це і є мудрий український нарІд. До того мудрий...що вмивається кров*ю і ніяк не може зрозуміти...чому!!
14.12.2025 11:06 Ответить
Іпать ти дурне
14.12.2025 11:07 Ответить
Україну ненавидять такі 73% дегенератів як ти ,що обрали зеЛайно презедентом,зробивши тим самим суіцид Україні,а людина поїхала за кордон не бажаючи жити поруч з дегенератами,яки поржати є головніше чим жити,тому тупа курка тут тільки ти.
14.12.2025 11:07 Ответить
"Другого разу" вже не буде
14.12.2025 11:06 Ответить
Що чесних виборів не буде, - то річ безперечна. Без вил у цьому разі не обійдеться.
14.12.2025 11:15 Ответить
І вил більше не буде
14.12.2025 11:32 Ответить
А отут би я не загадував.
14.12.2025 11:36 Ответить
а їх і не було ніколи...
14.12.2025 11:41 Ответить
Ну чому ж не було ніколи? От хоч би останні: Порошенко програв і чесно пішов в опозицію, за владу не хапався, фальшувань не робив.
14.12.2025 11:46 Ответить
Єрмак ставить сердечка?
показать весь комментарий
14.12.2025 10:25 Ответить
14.12.2025 10:26 Ответить
Нє... Єрмак контролює через своїх "призначенців" надходження "чорного налу" від усіх корупційних оборудок з бюджетними коштами... Це нае "Єрмак налагодив", а Зє наказав притягти "алі-бабу" і витрусити з нього коди типу "сім-сім відчинись"...
14.12.2025 11:30 Ответить
Я в курсі шо Єрмак в темі - чого ж його НАБУ не зачіпає?
14.12.2025 11:33 Ответить
А хтось сподівався, що він зникне назавжди? Для цього треба було обирати дієвіші засоби, а не просто указ про звільнення.
14.12.2025 10:28 Ответить
Він у в'язниці мав бути.
14.12.2025 10:40 Ответить
Ну нарешті, а то я вже так розпереживався, що три дні від радості пив пиво з раками, а це дуже шкідливо для здоров'я. Та й раки в Німеччині дорожче пива, одні розтрати.
14.12.2025 10:30 Ответить
Повертайтесь, у нас раки дешевші.
14.12.2025 11:35 Ответить
Милі сваряться - тільки

тішаться
14.12.2025 10:30 Ответить
Та ні, просто розбіглися, а зараз бабло ділити будуг
14.12.2025 10:45 Ответить
господі Іісусе
в нас є спецслужби з патріотами?
ну вивезіть його вже у ліс, поспілкуйтесь
сам все віддасть та напише...
як діти
під час війни сцють дермака якогось
14.12.2025 10:32 Ответить
НАБУ ..КУ - ку ?!!!.. сбу ?!!! ...
14.12.2025 10:34 Ответить
Укази можуть відмінятись, це не проблема. В слушний момент ще побачимо дєрьмака головою ОПи
14.12.2025 10:34 Ответить
А якщо пощастить, то тільки його голову
14.12.2025 10:47 Ответить
вєрнісь я всьо пращу
14.12.2025 10:36 Ответить
Нічого не змінилося ! Все теж саме !
14.12.2025 10:38 Ответить
один гослидер обещал лопатами биться -а как пришла возможность - то ни сам не пошел, ни лопат не дал. второй - тоже туда же, и тоже никак. мест нету, наверное. или не цифровизированный.
14.12.2025 10:40 Ответить
была же версия, что кое какие следственные действия и кадровые перестановки могут делаться специально для иностранных зрителей ...
14.12.2025 10:41 Ответить
Цей цирк для лохів ще хтось вірить?
Єрмак далі усім керує, тепер не з офісу, а з бек-офісу.
14.12.2025 10:42 Ответить
- Ех, Санич, маніш ти міня, маніш і маніш в красних трусілях! Залатой ти мужік, Санич.
14.12.2025 10:43 Ответить
а, хто перший подзвонив?
вони, як раніше, сплять разом?
14.12.2025 10:45 Ответить
Мабуть зараз валетом
14.12.2025 10:49 Ответить
Причина,по якій не призначає нового главу.
А ще чекає,коли главанабу публічно заявить,що проти того немає доказів в протиправній роботі,щоби мати інформ.привід повернути козиря на попередню посаду,а собі наглядача.
14.12.2025 10:50 Ответить
"Андрій Єрмак відновив спілкування із президентом Володимиром Зеленським". Джерело: https://censor.net/ua/n3590357

"Штірліц йде коридором". (с.)
14.12.2025 10:50 Ответить
https://www.facebook.com/abdulla.zalmanovich.7 В Субботу хотел вас немного отвлечь от всяких мусорных новостей про зеленых потвор, что Чебуреков встречался с ФБР и сдал все схемы, он не побег клоуна готовит, а свой тухес пытается спасти. Американцам известны все схемы поставки их же оружия всяким бородатым дядям на Ближнем Востоке, которые курировал Али Баба Ермакович. И бывший министр- твистер сдал все схемы, чтобы самого не прихватили. Но такие преступления не имеют срока давности, и наказание обязательно последует, несмотря на все обещания гарантий. И уже идет следствие по Шефиру в Лондоне, и прочим клоунам- мародерам, плюс Татарова увольняют.

Я много и давно вам рассказывал по тихому, что их ждет, и все идет быстрыми темпами к их окончательному и бесповоротному концу.

Пусть пока мечтают о выборах.
14.12.2025 10:51 Ответить
.. Алік... Починай думати трохи. Бо твої фейсбукіські перепости нічого іншого..як дії не зовсім дорослої людини. Там ще у фейсбуці є заява Трампа... якщо Україна не підпише мирну угоду... то Трамп почне поставки зброї рашці. Це теж саме...що ти сюди вже вкинув.)))
14.12.2025 11:14 Ответить
Зелену ляльку вуду Єрмак знов насадив на голку.
14.12.2025 10:53 Ответить
Подумає,подумає Вовчик і скаже:"Старий друг краще нових двух",знову його завгоспом поставить своїм указом.
По-друге,цікаво,звідки Олексій Гончаренко черпає інформацію,в оточенні ЗЕленого є кроти?Вони працюють тільки на Гончаренка чи може ще на когось?
14.12.2025 10:54 Ответить
Всім треба чимось харчуватись а на зельонкіна надії мало
14.12.2025 11:02 Ответить
- Андрей, ты с Вовой разговариваешь?

- А кто это?

- Это Алёша.

- Уже начал, да. А что?

- Хочу выложить в инет эту новость.

- Ну, в принципе, можешь.

- Спасибо.
14.12.2025 11:07 Ответить
он же на фронт ушел)))) уже отвоевался
14.12.2025 11:09 Ответить
Єрмак вже відіграна карта , хай би як не тужився .
14.12.2025 11:13 Ответить
Наступним Героєм россії після Деркача буде....???? ))))
14.12.2025 11:16 Ответить
14.12.2025 11:17 Ответить
Єрмака потрібно зловити, запхати в ізольований підвал і допитувати. Довго, нудно і постійно. Спершу його потрібно "витиснути" як лимон. На свободі він не потрібен нікому. Занадто багато знає державних секретів. Якщо цього жида не допитають українці, то це зроблять не-українці на шкоду українцям. Єрмак як павук сидів в центрі корупційної павутини і виконував прямі вказівки зєлєнского. Всі корупційні схеми створювались ОП. Найбільш небезпечним він є для Зє. Безумовно, Зє планував навісити на нього весь корупційний та зрадницький управлінський негатив. Після відсторонення єрмака потік грошей суттєво знизився і жадібний Зєлєнський змушений "торгуватися" за канали надходження готівки. Бо "слуги" звикли отримувати "конверти". Без "конвертів" "партія" зеленої наволочі швидко розбіжиться. Між іншим, навіть кошерна курва Багуцкая розуміє хто саме в її конверт пхає гроші і люто захищає Єрмака...
14.12.2025 11:21 Ответить
Ну Гончаренко і наша опозиція все зроблять щоб цього не сталось. А що ні.
14.12.2025 11:23 Ответить
Звідки то все знає отой Олексійчик??? І в ригах був, і руську мову захищав, в любімій город адесса....
14.12.2025 11:31 Ответить
Питання до НАБУ та САП - де підозра Єрмаку???
14.12.2025 11:39 Ответить
А може то був не скандал, а спектакль для лохів? Навряд чи вони реально збиралися ламати свої схеми, так щось трохи ліжками погуркотіли в борделі, щоб продемонструвати видимість боротьби з корупцією.
14.12.2025 11:42 Ответить
 
 