Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко

Андрей Ермак возобновил общение с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Грандиозный скандал в ОП

По информации Гончаренко, сразу после увольнения в ОП произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем.

"Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт. Понятно, что сейчас Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться в нашу политику.

Скорее всего, именно из-за этого и НЕ ПРОИСХОДИТ назначение главы офиса", - пишет нардеп.

Читайте также: "Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП.

Увольнение Ермака

Читайте также: Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"