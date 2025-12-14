4 532 65
Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко
Андрей Ермак возобновил общение с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Грандиозный скандал в ОП
По информации Гончаренко, сразу после увольнения в ОП произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем.
"Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт. Понятно, что сейчас Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться в нашу политику.
Скорее всего, именно из-за этого и НЕ ПРОИСХОДИТ назначение главы офиса", - пишет нардеп.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Тому хто сподівався на те шо ларьрчний шевальє і кріт д'Ерьмак, разом з ГРУ МО РФ, от так візьмуть і просто витягнуть з найвеличнійший сраки Zе свою руку, то він дуже помилявся.
тішаться
в нас є спецслужби з патріотами?
ну вивезіть його вже у ліс, поспілкуйтесь
сам все віддасть та напише...
як діти
під час війни сцють дермака якогось
Єрмак далі усім керує, тепер не з офісу, а з бек-офісу.
вони, як раніше, сплять разом?
А ще чекає,коли главанабу публічно заявить,що проти того немає доказів в протиправній роботі,щоби мати інформ.привід повернути козиря на попередню посаду,а собі наглядача.
"Штірліц йде коридором". (с.)
Я много и давно вам рассказывал по тихому, что их ждет, и все идет быстрыми темпами к их окончательному и бесповоротному концу.
Пусть пока мечтают о выборах.
По-друге,цікаво,звідки Олексій Гончаренко черпає інформацію,в оточенні ЗЕленого є кроти?Вони працюють тільки на Гончаренка чи може ще на когось?
- А кто это?
- Это Алёша.
- Уже начал, да. А что?
- Хочу выложить в инет эту новость.
- Ну, в принципе, можешь.
- Спасибо.