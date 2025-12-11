Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения нового руководителя Офиса президента после увольнения Андрея Ермака пока не является первоочередным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский подчеркнул, что основной фокус работы сейчас направлен на формирование мирного соглашения и переговоры с Соединенными Штатами. По его словам, вопрос главы ОП вызывает общественный интерес, однако не стоит на первом месте в повестке дня.

Приоритет - мирные договоренности и безопасность

Президент подчеркнул, что для него важнейшими остаются вопросы завершения войны и гарантий безопасности Украины. Он рассказал, что уже провел ряд консультаций по возможным организационным решениям и структуре будущей команды.

Отдельно Зеленский обратил внимание на кадровые вызовы в правительстве. Он отметил, что на данный момент остаются вакантными должности министра энергетики и министра юстиции, и их заполнение требует оперативных решений.

Кадровые ротации пока не актуальны

Глава государства пояснил, что возможное назначение кого-то из действующих чиновников на должность главы Офиса президента может создать новые пробелы в работе Кабинета Министров.

"Если я сейчас заберу кого-то из профессиональных чиновников, придется снова неделями искать замену. Я не хочу расбалансировать работу Кабинета Министров", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что продолжает активно работать с международными партнерами, в частности с США и странами "коалиции решительных". Вопрос назначения нового руководителя ОП он назвал важным, но не ключевым в данный момент.