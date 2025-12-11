РУС
Зеленский объяснил, почему не спешит с новым главой ОП

После увольнения Ермака поиск нового руководителя ОП откладывают

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения нового руководителя Офиса президента после увольнения Андрея Ермака пока не является первоочередным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский подчеркнул, что основной фокус работы сейчас направлен на формирование мирного соглашения и переговоры с Соединенными Штатами. По его словам, вопрос главы ОП вызывает общественный интерес, однако не стоит на первом месте в повестке дня.

Приоритет - мирные договоренности и безопасность

Президент подчеркнул, что для него важнейшими остаются вопросы завершения войны и гарантий безопасности Украины. Он рассказал, что уже провел ряд консультаций по возможным организационным решениям и структуре будущей команды.

Отдельно Зеленский обратил внимание на кадровые вызовы в правительстве. Он отметил, что на данный момент остаются вакантными должности министра энергетики и министра юстиции, и их заполнение требует оперативных решений.

Кадровые ротации пока не актуальны

Глава государства пояснил, что возможное назначение кого-то из действующих чиновников на должность главы Офиса президента может создать новые пробелы в работе Кабинета Министров.

"Если я сейчас заберу кого-то из профессиональных чиновников, придется снова неделями искать замену. Я не хочу расбалансировать работу Кабинета Министров", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что продолжает активно работать с международными партнерами, в частности с США и странами "коалиции решительных". Вопрос назначения нового руководителя ОП он назвал важным, но не ключевым в данный момент.

