Зеленський пояснив, чому не поспішає з новим главою ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання призначення нового керівника Офісу президента після звільнення Андрія Єрмака наразі не є першочерговим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі глави держави під час спілкування з журналістами 11 грудня.

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Зеленський наголосив, що основний фокус роботи зараз спрямований на формування мирної угоди та переговори зі Сполученими Штатами. За його словами, питання очільника ОП викликає суспільний інтерес, проте не стоїть на першому місці у порядку денному.

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Пріоритет – мирні домовленості та безпека

Президент підкреслив, що для нього найважливішими залишаються питання завершення війни та гарантій безпеки України. Він розповів, що вже провів низку консультацій щодо можливих організаційних рішень та структури майбутньої команди.

Окремо Зеленський звернув увагу на кадрові виклики в уряді. Він зазначив, що наразі залишаються вакантними посади міністра енергетики та міністра юстиції, і їхнє заповнення потребує оперативних рішень.

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Кадрові ротації поки не на часі

Глава держави пояснив, що можливе призначення когось із чинних урядовців на посаду голови Офісу президента може створити нові прогалини в роботі Кабінету міністрів.

"Якщо я зараз заберу когось із професійних урядовців, доведеться знову тижнями шукати заміну. Я не хочу розбалансувати роботу Кабінету міністрів", — сказав Зеленський.

Президент додав, що продовжує активно працювати з міжнародними партнерами, зокрема зі США та країнами "коаліції рішучих". Питання призначення нового керівника ОП він назвав важливим, але не ключовим у цей момент.