Ляльки вуду Єрмака - це спроба відмазати Зеленського від корупції, - Ніколаєнко. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва та її колега Тетяна Ніколаєнко у традиційній рубриці "Що буде далі?" проєкту "Без Цензури" обговорили звільнення голови Офісу Президента України Андрія Єрмака та спробували детальніше роздивитися можливих кандидатів на відкриту вакансію на Банковій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналістки оцінили вплив ексголови ОП на ситуацію в Україні та обговорили дивні знахідки в офісі Єрмака під час обшуків.

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