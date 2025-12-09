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Ляльки вуду Єрмака - це спроба відмазати Зеленського від корупції, - Ніколаєнко. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва та її колега Тетяна Ніколаєнко у традиційній рубриці "Що буде далі?" проєкту "Без Цензури" обговорили звільнення голови Офісу Президента України Андрія Єрмака та спробували детальніше роздивитися можливих кандидатів на відкриту вакансію на Банковій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналістки оцінили вплив ексголови ОП на ситуацію в Україні та обговорили дивні знахідки в офісі Єрмака під час обшуків.

Дивіться: Кому треба викривальні інтерв’ю про Єрмака - Віктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Читайте: Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко

Автор: 

Ніколаєнко Тетяна (459) Єрмак Андрій (1781) Данилюк-Ярмолаєва Марина (468)
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Топ коментарі
+2
Зробіть вже кукли вуду на обох цих доходяг і заколіть голками.
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09.12.2025 11:17 Відповісти
+2
Цікаво, які ще ритуали проводив Єрмак з лялькою Зеленского, коли вони були в розлуці?
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09.12.2025 11:34 Відповісти
+1
Лялька вуду латексна надувна 😸
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09.12.2025 11:31 Відповісти

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