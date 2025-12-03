Постачальниця "яєць по 17 грн" для ЗСУ Глиняна продовжує жити в Хорватії: її зять уникнув арешту коштів
Підприємиця Тетяна Глиняна, яку підозрюють у справі про схему закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами, продовжує мешкати у Хорватії.
Про це йдеться у матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Від яєць по 17 до Fire point: чому тільки гучні відставки не вирішують проблему корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.
Покарання для Глиняної не настало
"Станом на зараз жодного покарання для Глиняної не настало. Попри те, що майже одночасно з публікаціями Юрія Ніколова ДБР та НАБУ відкрили фактові провадження, лише навесні 2025 року Національне антикорупційне бюро оголосило підозри фігурантам справи. При чому сама Глиняна отримала її заочно, і продовжує спокійно жити в Хорватії, дістаючи вже місцевих мешканців, які періодично скаржаться в Україну на те, що вона незаконно веде будівництво. Її зять, наскільки відомо авторці, так само щасливо уникнув арешту коштів у справі БЕБ", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що сама каталожна система харчування продовжує існувати й так і не була реформована.
Зміни у закупівлях все ж відбулися
Та все ж, як зауважує Ніколаєнко, скандал з "яйцями по 17" призвів до певних змін.
"Завдяки об’єднанню депутатів, громадського суспільства та Мінекономіки нелетальні закупівлі були повернуті до системи Prozorro, в результаті чого було зекономлено за рік майже 8 мільярдів. Було встановлено верхню межу для цін у каталозі, щоб яйця більше не коштували 17, а також було встановлено обмеження на зниження цін, щоб компанії не вигравали тендери з аномально низькими цінами. Наприклад, з ціною на малину в 1 копійку, бо її ніхто не збирається постачати у військові частини", - йдеться у статті.
- Більше в матеріалі: "Від яєць по 17 до Fire point: чому тільки гучні відставки не вирішують проблему корупції".
Що передувало?
- Нагадаємо, що у вересні 2025 року повідомлялося, що антикорупційні органи завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ.
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ПРОДАЖУ .
холопівпростого народу, а для «іліти» максимум звільнення і виїзд закордон
А ні, забули.
А в суд пішли аби виправити цю ситуацію?
Знов, ні?
І як це називається?
У нас взагалі то демократія, ніхто не забороняє бізнесмену ставити будь яку ціну на свій товар. Тому мене питан до Глиняної набагато менше ніж до держви.
Плюс ви колись пробували щось купити за державні гроші? Це не просто так сходив в супермаркет і купив. Купа дибільних правил і бумажок, затримки з оплатою і т.п., через які ніхто тупо не хоче мати справу з військовими. І я їх розумію, я би теж не хотів. А якщо і заморачуватися, то стразу треба накидувати десятку кілогривень або ціну х1,5/х2/х3 . За витрачений час та нервові клітини. Саме тому з бюджетом працюють лише гондоги і корупуіонера. Ну, з військовими ще є якась частина патріотів, які можна сказати волонтерять. Але таких дуже мало.
Бери скільки пережуєш
Будеш брати більше -будеш сидіть
Если она заплатила все налоги в бюджет с этой продажи (НДС и Налог на прибыль), то вопросов нету к ней. Вот за это поплатились свинарчук, что налоги не платили!!!😏
А проблема в том, что законы для людей, а не для власти!!