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Новини Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ
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Постачальниця "яєць по 17 грн" для ЗСУ Глиняна продовжує жити в Хорватії: її зять уникнув арешту коштів

Глиняна

Підприємиця Тетяна Глиняна, яку підозрюють у справі про схему закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами, продовжує мешкати у Хорватії.

Про це йдеться у матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Від яєць по 17 до Fire point: чому тільки гучні відставки не вирішують проблему корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Покарання для Глиняної не настало 

"Станом на зараз жодного покарання для Глиняної не настало. Попри те, що майже одночасно з публікаціями Юрія Ніколова ДБР та НАБУ відкрили фактові провадження, лише навесні 2025 року Національне антикорупційне бюро оголосило підозри фігурантам справи. При чому сама Глиняна отримала її заочно, і продовжує спокійно жити в Хорватії, дістаючи вже місцевих мешканців, які періодично скаржаться в Україну на те, що вона незаконно веде будівництво. Її зять, наскільки відомо авторці, так само щасливо уникнув арешту коштів у справі БЕБ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сама каталожна система харчування продовжує існувати й так і не була реформована.

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Зміни у закупівлях все ж відбулися 

Та все ж, як зауважує Ніколаєнко, скандал з "яйцями по 17" призвів до певних змін.

"Завдяки об’єднанню депутатів, громадського суспільства та Мінекономіки нелетальні закупівлі були повернуті до системи Prozorro, в результаті чого було зекономлено за рік майже 8 мільярдів. Було встановлено верхню межу для цін у каталозі, щоб яйця більше не коштували 17, а також було встановлено обмеження на зниження цін, щоб компанії не вигравали тендери з аномально низькими цінами. Наприклад, з ціною на малину в 1 копійку, бо її ніхто не збирається постачати у військові частини", - йдеться у статті.

Що передувало?

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Автор: 

Міноборони (7878) продукти (1362) закупівлі (3727) Ніколаєнко Тетяна (459)
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Топ коментарі
+36
а де пдорас рєзнікав?
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04.12.2025 00:15 Відповісти
+34
Ну норм. А шо, вкрав мільйони, дали легко змитись, або призначать на іншу посаду. Вкрав шоколадку в магазині, штраф, вʼязниця. Відмовився служити чи пішов в сзч - зрадник, ухилянт, вʼязниця.
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04.12.2025 00:18 Відповісти
+18
Тут головне - правильно ділитися з потрібними людьми.
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04.12.2025 00:18 Відповісти
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а де пдорас рєзнікав?
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04.12.2025 00:15 Відповісти
Так зеленський ж знову, з 2019 року НІЧОГО не знає, як при його зелупнях, такі злочини в Україні проводяться його подєльніками, міндічів-шиферів-шурми-дубілєтів-деркачів???
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04.12.2025 01:06 Відповісти
Невже він лох?
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04.12.2025 09:57 Відповісти
блаЗЄнські проводжали його з посади аплодисментами...
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04.12.2025 09:03 Відповісти
Чекаємо від зеленського, оперативного повернення казнокрадів в Україну, як і судді Чаусова !!! Бо в іншому випадку, зеленський в долі розкрадання грошей Українців, ось такими руками служок ВРУ з КабМіндічами!?!?!?
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04.12.2025 09:13 Відповісти
В Маямі , на зустріч до зятя трампона іде.
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04.12.2025 10:14 Відповісти
Розробляє таблиці переводу десятків яєць в кілограми і навпаки.До речі-у Вас у слові,яке характеризує професію та спосіб життя цього лисого х@єсоса літера "і" пропущена.
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04.12.2025 11:21 Відповісти
Ну норм. А шо, вкрав мільйони, дали легко змитись, або призначать на іншу посаду. Вкрав шоколадку в магазині, штраф, вʼязниця. Відмовився служити чи пішов в сзч - зрадник, ухилянт, вʼязниця.
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04.12.2025 00:18 Відповісти
Це як у серіалі "бандитський Петербург" антибіотик казав: "будеш красти вагонами тебе ніхто і не посадить"
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04.12.2025 01:13 Відповісти
Тут головне - правильно ділитися з потрібними людьми.
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04.12.2025 00:18 Відповісти
то вони беруть приклад з американської армії - там за якийсь нікчемний долларовий датчик платять 50 баксів - ото є де розгулятися
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04.12.2025 01:05 Відповісти
СБУ надто заклопотане. Полює на зрадників Украхни на окупованиї територіях. На такі доібниці часу немає.
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04.12.2025 00:19 Відповісти
той підрозділ зараз Шабуніним зайнятий.
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04.12.2025 00:46 Відповісти
Це ж соросята. Це святе.
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04.12.2025 00:48 Відповісти
а, ну да. І Магомедрасулов теж.
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04.12.2025 00:52 Відповісти
Там ще з Червінським до кінця не розібралися. Ну і до купи можна ще Касьянова згадати. Роботи просто валом. Які там яйця??? Які там глиняні???
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04.12.2025 00:54 Відповісти
це і є результат роботи всіх отих набу,сап,дбр,беб,вакс,сбу...роблять тільки що дозволяють або замовляють....
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04.12.2025 00:22 Відповісти
Ничего личного, всего лишь бизнес. Если у кого-то чего-то много есть, то у него находят много чего не надо, и заводят дело - платишь нашедшим чего не надо и открывшим уголовное дело того, чего им много надо - и дело закрывают любым доступным образом.
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04.12.2025 00:45 Відповісти
Так и есть, эти структуры созданы не для народа и государства.
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04.12.2025 00:45 Відповісти
А "золотояйцевий" резніков командує батальйоном "Монако" чи разом з Єрмаком воює??? Яке ж тваринне кодло привів Зеленський до влади! І не скажеш, що хтось інший...
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04.12.2025 00:57 Відповісти
Превели до влади мразотне,брехливе,зрадницьке кодло Українці, а саме цікаве що Українцям це все подобається,влаштовує, бо якби не влаштовувало то весіло це ригозелене кодло на стовпах ще під час ковіду.
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04.12.2025 10:13 Відповісти
Якась країна суцільних крис
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04.12.2025 01:04 Відповісти
це доказ того, що Україна надзвичайно багата країна, такі щури заводяться там де є легко доступне бабло і кришування найвеличнішого лідера всесвіту!
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04.12.2025 03:03 Відповісти
Взагалі не розумію чого чіпляються до цих людей - ну вони дорого продали - добра фінансова операція - за товар дали більше грошей. Може всеж таки почати з'ясовувати чому покупець так багато грошей відвалив. Бо зеленский ще нічого не знає.
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04.12.2025 02:29 Відповісти
Зе видав індульгенцію як і багатьом іншим...
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04.12.2025 02:58 Відповісти
"...підозріють у справі ЗАКУПІВЕЛЬ ..." , а не
ПРОДАЖУ .
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04.12.2025 07:21 Відповісти
Закупав міністр, а продавала вона. Міністра всі знали. Але усім була цікава та особа що продавала яйця міністру оборони по 17 гривен за штуку.
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04.12.2025 09:13 Відповісти
Це типу прислів'я " на базарі два дурня,один дешево продає інший дорого купляє".
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04.12.2025 10:16 Відповісти
Кореспондентка явно працює на хайп. До чого тут людина, яка постачала, якщо винен той, хто погоджував ціну? Для будь-якого бізнесмена чим вище ціна, тим краще. Винен той, хто підписує погодження купляти за високою ціною.
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04.12.2025 06:31 Відповісти
Це когось дивує? Те ж саме буде і з Міндічем та іншими «зашквареними» особами… справедливість то тільки для холопів простого народу, а для «іліти» максимум звільнення і виїзд закордон
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04.12.2025 06:35 Відповісти
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04.12.2025 06:50 Відповісти
🙈
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04.12.2025 07:11 Відповісти
Звучні аплодисменти ВР др цього часу стоять в вухах колишнього міністра оборони
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04.12.2025 08:14 Відповісти
І що набу з сап? В розшук цю підлоту об'явили?
А ні, забули.
А в суд пішли аби виправити цю ситуацію?
Знов, ні?
І як це називається?
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04.12.2025 07:10 Відповісти
Розслідування по цим персонажам вело БЕП.
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04.12.2025 07:31 Відповісти
Гражданє товаріщі, у мене питання. Всі знають Глиняну яка продавала. А хто знає хоч одне призвище тих хто КУПУВАВ? Адже Глиняна не примушувала купувати, купували точно якісь полковники, чи за вказівками полковників. Чому ніхто не знає їхніх призвищ?
У нас взагалі то демократія, ніхто не забороняє бізнесмену ставити будь яку ціну на свій товар. Тому мене питан до Глиняної набагато менше ніж до держви.

Плюс ви колись пробували щось купити за державні гроші? Це не просто так сходив в супермаркет і купив. Купа дибільних правил і бумажок, затримки з оплатою і т.п., через які ніхто тупо не хоче мати справу з військовими. І я їх розумію, я би теж не хотів. А якщо і заморачуватися, то стразу треба накидувати десятку кілогривень або ціну х1,5/х2/х3 . За витрачений час та нервові клітини. Саме тому з бюджетом працюють лише гондоги і корупуіонера. Ну, з військовими ще є якась частина патріотів, які можна сказати волонтерять. Але таких дуже мало.
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04.12.2025 07:50 Відповісти
Вона там як біженка, чи вона біженкою буде в Московії ?
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04.12.2025 08:11 Відповісти
Не всі яйця треба класти в одну корзину
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04.12.2025 08:34 Відповісти
Крук крукові око не виклює
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04.12.2025 10:21 Відповісти
Як говорив один знайомий
Бери скільки пережуєш
Будеш брати більше -будеш сидіть
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04.12.2025 10:47 Відповісти
Это такая же спецоперация как у свинарчуков, в чем проблема?!
Если она заплатила все налоги в бюджет с этой продажи (НДС и Налог на прибыль), то вопросов нету к ней. Вот за это поплатились свинарчук, что налоги не платили!!!😏
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04.12.2025 11:16 Відповісти
Какие еще налоги. Прибыль и НДС уходит в обнал.
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04.12.2025 11:55 Відповісти
Так это нарушение финансовых законов Украины, за которые налоговые органы должны штрафовать и списывать деньги. Налоговые накладные считаются недействительные, блокируется счёт НДС и все, в чем проблема?!
А проблема в том, что законы для людей, а не для власти!!
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04.12.2025 20:06 Відповісти
Бо не вона організатор. Вона тільки підписала те, що їй з ОПи сказали.
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04.12.2025 12:55 Відповісти
ЗЕ лох , і це вже доведено, йому подобається бюджетна діра, йому пох на те що виносять, вивозять, з хати.
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04.12.2025 13:43 Відповісти
Так а где эта должна быть при яйцах по 17?! Это же не газ? Только в Хорватии! В Маями, Вене, Монако итд---то другой уровень. Всё по науке. Ешь потей---работай мёрзни!
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04.12.2025 17:22 Відповісти
 
 