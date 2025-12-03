Постачальниця "яєць по 17 грн" для ЗСУ Глиняна продовжує жити в Хорватії: її зять уникнув арешту коштів

Підприємиця Тетяна Глиняна, яку підозрюють у справі про схему закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами, продовжує мешкати у Хорватії.

Про це йдеться у матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Від яєць по 17 до Fire point: чому тільки гучні відставки не вирішують проблему корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Покарання для Глиняної не настало

"Станом на зараз жодного покарання для Глиняної не настало. Попри те, що майже одночасно з публікаціями Юрія Ніколова ДБР та НАБУ відкрили фактові провадження, лише навесні 2025 року Національне антикорупційне бюро оголосило підозри фігурантам справи. При чому сама Глиняна отримала її заочно, і продовжує спокійно жити в Хорватії, дістаючи вже місцевих мешканців, які періодично скаржаться в Україну на те, що вона незаконно веде будівництво. Її зять, наскільки відомо авторці, так само щасливо уникнув арешту коштів у справі БЕБ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сама каталожна система харчування продовжує існувати й так і не була реформована.

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Зміни у закупівлях все ж відбулися

Та все ж, як зауважує Ніколаєнко, скандал з "яйцями по 17" призвів до певних змін.

"Завдяки об’єднанню депутатів, громадського суспільства та Мінекономіки нелетальні закупівлі були повернуті до системи Prozorro, в результаті чого було зекономлено за рік майже 8 мільярдів. Було встановлено верхню межу для цін у каталозі, щоб яйця більше не коштували 17, а також було встановлено обмеження на зниження цін, щоб компанії не вигравали тендери з аномально низькими цінами. Наприклад, з ціною на малину в 1 копійку, бо її ніхто не збирається постачати у військові частини", - йдеться у статті.

Що передувало?

Нагадаємо, що у вересні 2025 року повідомлялося, що антикорупційні органи завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ.

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