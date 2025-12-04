РУС
Закупка продуктов питания для ВСУ
Поставщица "яиц по 17 грн" для ВСУ Глиняная продолжает жить в Хорватии: ее зять избежал ареста средств

Предпринимательница Татьяна Глиняная, которую подозревают в деле о схеме закупки продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжает проживать в Хорватии.

Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко "От яиц по 17 до Fire point: почему только громкие отставки не решают проблему коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Наказание для Глиняной не последовало 

"На данный момент никакого наказания для Глиняной не последовало. Несмотря на то, что почти одновременно с публикациями Юрия Николова ГБР и НАБУ открыли фактические производства, только весной 2025 года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения фигурантам дела. Причем сама Глиняная получила его заочно и продолжает спокойно жить в Хорватии, доставая уже местных жителей, которые периодически жалуются в Украину на то, что она незаконно ведет строительство. Ее зять, насколько известно автору, так же счастливо избежал ареста средств по делу БЭБ", - говорится в материале.

Отмечается, что сама каталожная система питания продолжает существовать и так и не была реформирована.

Читайте также: Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Изменения в закупках все же произошли 

И все же, как отмечает Николаенко, скандал с "яйцами по 17" привел к определенным изменениям.

"Благодаря объединению депутатов, гражданского общества и Минэкономики нелетальные закупки были возвращены в систему Prozorro, в результате чего за год было сэкономлено почти 8 миллиардов. Был установлен верхний предел для цен в каталоге, чтобы яйца больше не стоили 17, а также было установлено ограничение на снижение цен, чтобы компании не выигрывали тендеры с аномально низкими ценами. Например, с ценой на малину в 1 копейку, потому что ее никто не собирается поставлять в воинские части", - говорится в статье.

Что предшествовало?

Читайте также: Предприятие Минобороны заказало сухпайков на 100 миллионов: Стоимость выросла за год в полтора раза

Минобороны (9670) продукты (1542) закупки (847) Николаенко Татьяна (408)
Топ комментарии
+22
а де пдорас рєзнікав?
04.12.2025 00:15 Ответить
+21
Ну норм. А шо, вкрав мільйони, дали легко змитись, або призначать на іншу посаду. Вкрав шоколадку в магазині, штраф, вʼязниця. Відмовився служити чи пішов в сзч - зрадник, ухилянт, вʼязниця.
04.12.2025 00:18 Ответить
+11
Тут головне - правильно ділитися з потрібними людьми.
04.12.2025 00:18 Ответить
а де пдорас рєзнікав?
04.12.2025 00:15 Ответить
Так зеленський ж знову, з 2019 року НІЧОГО не знає, як при його зелупнях, такі злочини в Україні проводяться його подєльніками, міндічів-шиферів-шурми-дубілєтів-деркачів???
04.12.2025 01:06 Ответить
Ну норм. А шо, вкрав мільйони, дали легко змитись, або призначать на іншу посаду. Вкрав шоколадку в магазині, штраф, вʼязниця. Відмовився служити чи пішов в сзч - зрадник, ухилянт, вʼязниця.
04.12.2025 00:18 Ответить
Це як у серіалі "бандитський Петербург" антибіотик казав: "будеш красти вагонами тебе ніхто і не посадить"
04.12.2025 01:13 Ответить
Тут головне - правильно ділитися з потрібними людьми.
04.12.2025 00:18 Ответить
то вони беруть приклад з американської армії - там за якийсь нікчемний долларовий датчик платять 50 баксів - ото є де розгулятися
04.12.2025 01:05 Ответить
СБУ надто заклопотане. Полює на зрадників Украхни на окупованиї територіях. На такі доібниці часу немає.
04.12.2025 00:19 Ответить
той підрозділ зараз Шабуніним зайнятий.
04.12.2025 00:46 Ответить
Це ж соросята. Це святе.
04.12.2025 00:48 Ответить
а, ну да. І Магомедрасулов теж.
04.12.2025 00:52 Ответить
Там ще з Червінським до кінця не розібралися. Ну і до купи можна ще Касьянова згадати. Роботи просто валом. Які там яйця??? Які там глиняні???
04.12.2025 00:54 Ответить
це і є результат роботи всіх отих набу,сап,дбр,беб,вакс,сбу...роблять тільки що дозволяють або замовляють....
04.12.2025 00:22 Ответить
Ничего личного, всего лишь бизнес. Если у кого-то чего-то много есть, то у него находят много чего не надо, и заводят дело - платишь нашедшим чего не надо и открывшим уголовное дело того, чего им много надо - и дело закрывают любым доступным образом.
04.12.2025 00:45 Ответить
Так и есть, эти структуры созданы не для народа и государства.
04.12.2025 00:45 Ответить
А "золотояйцевий" резніков командує батальйоном "Монако" чи разом з Єрмаком воює??? Яке ж тваринне кодло привів Зеленський до влади! І не скажеш, що хтось інший...
04.12.2025 00:57 Ответить
Якась країна суцільних крис
04.12.2025 01:04 Ответить
це доказ того, що Україна надзвичайно багата країна, такі щури заводяться там де є легко доступне бабло і кришування найвеличнішого лідера всесвіту!
04.12.2025 03:03 Ответить
Взагалі не розумію чого чіпляються до цих людей - ну вони дорого продали - добра фінансова операція - за товар дали більше грошей. Може всеж таки почати з'ясовувати чому покупець так багато грошей відвалив. Бо зеленский ще нічого не знає.
04.12.2025 02:29 Ответить
Зе видав індульгенцію як і багатьом іншим...
04.12.2025 02:58 Ответить
"...підозріють у справі ЗАКУПІВЕЛЬ ..." , а не
ПРОДАЖУ .
04.12.2025 07:21 Ответить
Кореспондентка явно працює на хайп. До чого тут людина, яка постачала, якщо винен той, хто погоджував ціну? Для будь-якого бізнесмена чим вище ціна, тим краще. Винен той, хто підписує погодження купляти за високою ціною.
04.12.2025 06:31 Ответить
Це когось дивує? Те ж саме буде і з Міндічем та іншими «зашквареними» особами… справедливість то тільки для холопів простого народу, а для «іліти» максимум звільнення і виїзд закордон
04.12.2025 06:35 Ответить
04.12.2025 06:50 Ответить
🙈
04.12.2025 07:11 Ответить
Звучні аплодисменти ВР др цього часу стоять в вухах колишнього міністра оборони
04.12.2025 08:14 Ответить
І що набу з сап? В розшук цю підлоту об'явили?
А ні, забули.
А в суд пішли аби виправити цю ситуацію?
Знов, ні?
І як це називається?
04.12.2025 07:10 Ответить
Розслідування по цим персонажам вело БЕП.
04.12.2025 07:31 Ответить
Гражданє товаріщі, у мене питання. Всі знають Глиняну яка продавала. А хто знає хоть одне призвище тих хто КУПУВАВ? Адже Глиняна не примушувала купувати, купували точно якісь полковники, чи за вказівками полковників. Чому ніхто не знає їхніх призвищ?
У нас взагалі то демократія, ніхто не забороняє бізнесмену ставити будь яку ціну на свій товар. Тому мене питан до Глиняної набагато менше ніж до держви.

Плюс ви колись пробували щось купити за державні гроші? Це не просто так сходив в супермаркет і купив. Купа дибільних правил і бумажок, затримки з оплатою і т.п., через які ніхто тупо не хоче мати справу з військовими. І я їх розумію, я би теж не хотів. А якщо і заморачуватися, то стразу треба накидувати десятку кілогривень або ціну х1,5/х2/х3 . За витрачений час та нервові клітини. Саме тому з бюджетом працюють лише гондоги і корупуіонера. Ну, з військовими ще є якась частина патріотів, які можна сказати волонтерять. Але таких дуже мало.
04.12.2025 07:50 Ответить
Вона там як біженка, чи вона біженкою буде в Московії ?
04.12.2025 08:11 Ответить
Не всі яйця треба класти в одну корзину
04.12.2025 08:34 Ответить
 
 