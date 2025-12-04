Поставщица "яиц по 17 грн" для ВСУ Глиняная продолжает жить в Хорватии: ее зять избежал ареста средств
Предпринимательница Татьяна Глиняная, которую подозревают в деле о схеме закупки продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжает проживать в Хорватии.
Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко "От яиц по 17 до Fire point: почему только громкие отставки не решают проблему коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
Наказание для Глиняной не последовало
"На данный момент никакого наказания для Глиняной не последовало. Несмотря на то, что почти одновременно с публикациями Юрия Николова ГБР и НАБУ открыли фактические производства, только весной 2025 года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения фигурантам дела. Причем сама Глиняная получила его заочно и продолжает спокойно жить в Хорватии, доставая уже местных жителей, которые периодически жалуются в Украину на то, что она незаконно ведет строительство. Ее зять, насколько известно автору, так же счастливо избежал ареста средств по делу БЭБ", - говорится в материале.
Отмечается, что сама каталожная система питания продолжает существовать и так и не была реформирована.
Изменения в закупках все же произошли
И все же, как отмечает Николаенко, скандал с "яйцами по 17" привел к определенным изменениям.
"Благодаря объединению депутатов, гражданского общества и Минэкономики нелетальные закупки были возвращены в систему Prozorro, в результате чего за год было сэкономлено почти 8 миллиардов. Был установлен верхний предел для цен в каталоге, чтобы яйца больше не стоили 17, а также было установлено ограничение на снижение цен, чтобы компании не выигрывали тендеры с аномально низкими ценами. Например, с ценой на малину в 1 копейку, потому что ее никто не собирается поставлять в воинские части", - говорится в статье.
- Больше в материале:"От яиц по 17 до Fire point: почему только громкие отставки не решают проблему коррупции".
Что предшествовало?
- Напомним, что в сентябре 2025 года сообщалось, что антикоррупционные органы завершили следствие по делу хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.
ПРОДАЖУ .
холопівпростого народу, а для «іліти» максимум звільнення і виїзд закордон
А ні, забули.
А в суд пішли аби виправити цю ситуацію?
Знов, ні?
І як це називається?
У нас взагалі то демократія, ніхто не забороняє бізнесмену ставити будь яку ціну на свій товар. Тому мене питан до Глиняної набагато менше ніж до держви.
Плюс ви колись пробували щось купити за державні гроші? Це не просто так сходив в супермаркет і купив. Купа дибільних правил і бумажок, затримки з оплатою і т.п., через які ніхто тупо не хоче мати справу з військовими. І я їх розумію, я би теж не хотів. А якщо і заморачуватися, то стразу треба накидувати десятку кілогривень або ціну х1,5/х2/х3 . За витрачений час та нервові клітини. Саме тому з бюджетом працюють лише гондоги і корупуіонера. Ну, з військовими ще є якась частина патріотів, які можна сказати волонтерять. Але таких дуже мало.