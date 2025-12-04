Поставщица "яиц по 17 грн" для ВСУ Глиняная продолжает жить в Хорватии: ее зять избежал ареста средств

Предпринимательница Татьяна Глиняная, которую подозревают в деле о схеме закупки продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжает проживать в Хорватии.

Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко "От яиц по 17 до Fire point: почему только громкие отставки не решают проблему коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наказание для Глиняной не последовало

"На данный момент никакого наказания для Глиняной не последовало. Несмотря на то, что почти одновременно с публикациями Юрия Николова ГБР и НАБУ открыли фактические производства, только весной 2025 года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения фигурантам дела. Причем сама Глиняная получила его заочно и продолжает спокойно жить в Хорватии, доставая уже местных жителей, которые периодически жалуются в Украину на то, что она незаконно ведет строительство. Ее зять, насколько известно автору, так же счастливо избежал ареста средств по делу БЭБ", - говорится в материале.

Отмечается, что сама каталожная система питания продолжает существовать и так и не была реформирована.

Читайте также: Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Изменения в закупках все же произошли

И все же, как отмечает Николаенко, скандал с "яйцами по 17" привел к определенным изменениям.

"Благодаря объединению депутатов, гражданского общества и Минэкономики нелетальные закупки были возвращены в систему Prozorro, в результате чего за год было сэкономлено почти 8 миллиардов. Был установлен верхний предел для цен в каталоге, чтобы яйца больше не стоили 17, а также было установлено ограничение на снижение цен, чтобы компании не выигрывали тендеры с аномально низкими ценами. Например, с ценой на малину в 1 копейку, потому что ее никто не собирается поставлять в воинские части", - говорится в статье.

Что предшествовало?

Напомним, что в сентябре 2025 года сообщалось, что антикоррупционные органы завершили следствие по делу хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.

Читайте также: Предприятие Минобороны заказало сухпайков на 100 миллионов: Стоимость выросла за год в полтора раза