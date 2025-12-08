"Гроші на перемогу": Єрмакізація значно погіршила наші шанси на перемогу та гроші на відбудову – Гопко. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Гроші на перемогу" на Цензор.НЕТ обговорили внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на здатність України мобілізувати ресурси для оборони та наближати перемогу.

У студії журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва та голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко розглянули кілька ключових тем:

🔹 Чому Україні важко акумулювати внутрішні ресурси

Учасниці програми проаналізували системні проблеми державного управління, які заважають швидко та ефективно спрямовувати фінанси на потреби фронту, оборонної промисловості та посилення стійкості держави. Йшлося про надмірну централізацію рішень, брак інституційної спроможності та недостатній контроль за ефективністю використання бюджетних коштів.

🔹 Як Європа сприймає війну дронів

Частина європейських політиків досі недооцінює масштаб та інтенсивність повномасштабної війни РФ проти України, сприймаючи масовані атаки дронами як "низькоінтенсивні" дії. На думку учасниць програми, це помилкове уявлення впливає на темпи ухвалення рішень щодо оборонної підтримки.

🔹 Інтерес Південної Кореї до українського досвіду

Окрема частина розмови була присвячена тому, як успішний український досвід боротьби з БпЛА привернув увагу Південної Кореї. В Сеулі вивчають, чи може Україна допомогти у створенні систем протидії дронам, які становлять загрозу від КНДР.

Проєкт "Гроші на перемогу" реалізується у партнерстві з Мережею захисту національних інтересів "АНТС" і спрямований на пошук прихованих або недоотриманих внутрішніх ресурсів, які могли б працювати на українську оборону.

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