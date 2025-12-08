"Деньги на победу": Ермакизация значительно ухудшила наши шансы на победу и деньги на восстановление, – Гопко. ВИДЕО
В новом выпуске проекта "Деньги на победу" на Цензор.НЕТ обсудили внутренние и внешние факторы, которые влияют на способность Украины мобилизовать ресурсы для обороны и приближать победу.
В студии журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева и председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко рассмотрели несколько ключевых тем:
🔹 Почему Украине трудно аккумулировать внутренние ресурсы
Участницы программы проанализировали системные проблемы государственного управления, которые мешают быстро и эффективно направлять финансы на нужды фронта, оборонной промышленности и укрепление устойчивости государства. Речь шла о чрезмерной централизации решений, недостатке институциональной способности и недостаточном контроле за эффективностью использования бюджетных средств.
🔹 Как Европа воспринимает войну дронов
Часть европейских политиков до сих пор недооценивает масштаб и интенсивность полномасштабной войны РФ против Украины, воспринимая массированные атаки дронами как "низкоинтенсивные" действия. По мнению участниц программы, это ошибочное представление влияет на темпы принятия решений по оборонной поддержке.
🔹 Интерес Южной Кореи к украинскому опыту
Отдельная часть разговора была посвящена тому, как успешный украинский опыт борьбы с БПЛА привлек внимание Южной Кореи. В Сеуле изучают, может ли Украина помочь в создании систем противодействия дронам, которые представляют угрозу со стороны КНДР.
Проект "Деньги на победу" реализуется в партнерстве с Сетью защиты национальных интересов "АНТС" и направлен на поиск скрытых или недополученных внутренних ресурсов, которые могли бы работать на украинскую оборону.
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