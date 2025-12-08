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"Деньги на победу": Ермакизация значительно ухудшила наши шансы на победу и деньги на восстановление, – Гопко. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Деньги на победу" на Цензор.НЕТ обсудили внутренние и внешние факторы, которые влияют на способность Украины мобилизовать ресурсы для обороны и приближать победу.

В студии журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева и председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко рассмотрели несколько ключевых тем:

🔹 Почему Украине трудно аккумулировать внутренние ресурсы

Участницы программы проанализировали системные проблемы государственного управления, которые мешают быстро и эффективно направлять финансы на нужды фронта, оборонной промышленности и укрепление устойчивости государства. Речь шла о чрезмерной централизации решений, недостатке институциональной способности и недостаточном контроле за эффективностью использования бюджетных средств.

🔹 Как Европа воспринимает войну дронов

Часть европейских политиков до сих пор недооценивает масштаб и интенсивность полномасштабной войны РФ против Украины, воспринимая массированные атаки дронами как "низкоинтенсивные" действия. По мнению участниц программы, это ошибочное представление влияет на темпы принятия решений по оборонной поддержке.

🔹 Интерес Южной Кореи к украинскому опыту

Отдельная часть разговора была посвящена тому, как успешный украинский опыт борьбы с БПЛА привлек внимание Южной Кореи. В Сеуле изучают, может ли Украина помочь в создании систем противодействия дронам, которые представляют угрозу со стороны КНДР.

Проект "Деньги на победу" реализуется в партнерстве с Сетью защиты национальных интересов "АНТС" и направлен на поиск скрытых или недополученных внутренних ресурсов, которые могли бы работать на украинскую оборону.

Смотрите: Кому нужны разоблачительные интервью о Ермаке - Виктор Бобыренко // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

Гопко Анна (105) Данилюк-Ярмолаева Марина (462)
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Топ комментарии
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08.12.2025 11:07 Ответить
+13
Не єрмакізація, а московізація влади з 19 року. Замість єрмака буде інший, буде чергова перестановка ліжок у борделі, будуть вилизувати зелене продажне чмо і продовжувати нищити Україну.
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08.12.2025 11:23 Ответить
+11
Оманський ларьочник, разом їх зеленським та групою осіб з Урядового кварталу, нанесли шкоду Національним інтересам України під час московської війни ******!!
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08.12.2025 11:10 Ответить

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