Кому нужны разоблачительные интервью о Ермаке, - Виктор Бобыренко // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и Виктор Бобыренко обсуждают, как снижение рейтинга власти побуждает депутатов-"крыс" покидать "зеленый корабль" и искать новые партии.

Что в этом видео:

  • Почему "слуги народа" и другие чиновники переобуваются на ходу и создают новые политические проекты, чтобы сохранить свои мандаты.
  • Как война и коррупционные скандалы (золотое биде, роскошные имения) подрывают доверие к действующей власти и толкают к политическим миграциям.
  • Какие "парашюты" готовят депутаты перед выборами 2026 года: от "Руха за Украину" до "Партии восстановления", а также почему эти структуры уже сейчас ищут финансирование и "крышевание".
  • Роль олигархических денег и местных "княжек" в формировании новых списков.
  • Ответственность избирателей: как не дать "крысам" обмануть общество во второй раз и почему важно поддерживать независимую аналитику.

Виктор Бобыренко призывает следить за перемещениями политиков, потому что "крысы всегда ищут, куда убежать", и только внимательный избиратель может остановить этот круговорот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко

Увольнение Ермака

рейтинг (1654) Ермак Андрей (1458) Данилюк-Ярмолаева Марина (385)
дєрьмак, це тільки головка оп-ісу! саме тєло ще наярює на роялі!
