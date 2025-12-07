1 931 1
Кому нужны разоблачительные интервью о Ермаке, - Виктор Бобыренко // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева и Виктор Бобыренко обсуждают, как снижение рейтинга власти побуждает депутатов-"крыс" покидать "зеленый корабль" и искать новые партии.
Что в этом видео:
- Почему "слуги народа" и другие чиновники переобуваются на ходу и создают новые политические проекты, чтобы сохранить свои мандаты.
- Как война и коррупционные скандалы (золотое биде, роскошные имения) подрывают доверие к действующей власти и толкают к политическим миграциям.
- Какие "парашюты" готовят депутаты перед выборами 2026 года: от "Руха за Украину" до "Партии восстановления", а также почему эти структуры уже сейчас ищут финансирование и "крышевание".
- Роль олигархических денег и местных "княжек" в формировании новых списков.
- Ответственность избирателей: как не дать "крысам" обмануть общество во второй раз и почему важно поддерживать независимую аналитику.
Виктор Бобыренко призывает следить за перемещениями политиков, потому что "крысы всегда ищут, куда убежать", и только внимательный избиратель может остановить этот круговорот.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
